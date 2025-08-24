Φρίκη στις ΗΠΑ: Γονείς ανάγκασαν την 11χρονη κόρη τους να γεννήσει στο σπίτι χωρίς γιατρό

Ο 34χρονος Ντάστιν Γουόκερ και η 33χρονη Σέρι Γουόκερ κατηγορούνται για παραμέληση παιδιού και παράλειψη εποπτείας και ιατρικής φροντίδας της κόρης τους, αφού εκείνη γέννησε το μωρό της νωρίτερα αυτόν το μήνα

Μια απίστευτη υπόθεση έχει σοκάρει την τοπική κοινωνία του Μουσκόγκι στην Οκλαχόμα των ΗΠΑ, αφού μητέρα και πατέρας ανάγκασαν την 11χρονη κόρη τους να γεννήσει στο σπίτι, χωρίς γιατρό.

Ο 34χρονος Ντάστιν Γουόκερ και η 33χρονη Σέρι Γουόκερ κατηγορούνται για παραμέληση παιδιού και παράλειψη εποπτείας και ιατρικής φροντίδας της κόρης τους, αφού εκείνη γέννησε το μωρό της νωρίτερα αυτόν το μήνα.

Ενώ, δικαστικά έγγραφα αναφέρουν ότι το κορίτσι ήταν 36 εβδομάδων έγκυος, η βοηθός εισαγγελέα της κομητείας Μουσκόγκι, Τζάνετ Χάτσον, δήλωσε στο KOTV ότι οι γονείς δεν είχαν ιδέα ότι ήταν έγκυος όταν γέννησε στις 16 Αυγούστου. Τα δικαστικά έγγραφα αποκαλύπτουν ότι η 11χρονη δεν είχε επισκεφτεί γιατρό ή οποιονδήποτε άλλο επαγγελματία υγείας για πάνω από ένα χρόνο. Το κορίτσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αφότου γέννησε.

Η Χάτσον δήλωσε στο KOTV: «Τρομοκρατήθηκα όταν έμαθα ότι πρόκειται για ένα 11χρονο κορίτσι. Αυτό το παιδί είναι τραυματισμένο. Έχει περάσει μια φρικτή δοκιμασία. Εννοώ, όχι μόνο κάποιος την άφησε έγκυο, αλλά γέννησε στο σπίτι της, χωρίς ιατρική βοήθεια, και αυτό θα την τραυματίζει για το υπόλοιπο της ζωής της».

Η 11χρονη και τα αδέλφια της έχουν απομακρυνθεί από το σπίτι, σύμφωνα με την Χάτσον.

Η Μισέλ, η γιαγιά της 11χρονης, λέει ότι τα πρόσφατα γεγονότα έχουν μετατρέψει «την κόρη μου και τον γαμπρό μου σε τέρατα», καθώς ισχυρίζεται ότι κανείς στην οικογένεια δεν γνώριζε για την εγκυμοσύνη.

Οι κηδεμόνες βρίσκονται επί του παρόντος φυλακισμένοι στην κομητεία Μουσκόγκι και θα εμφανιστούν ενώπιον του εισαγγελέα στις 3 Σεπτεμβρίου, ενώ οι Αρχές περιμένουν τα αποτελέσματα του τεστ πατρότητας για να διαπιστώσουν ποιος είναι ο πατέρας του νεογέννητου.

