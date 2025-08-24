Έγκλημα στην Ιταλία: 36χρονος στραγγάλισε την 47χρονη πρώην σύντροφό του

Το πτώμα της βρέθηκε πεσμένο στο πάτωμα του διαμερίσματός της στον πρώτο όροφο, σύμφωνα με την ιταλική La Stampa.

Κατά τις πρώτες πληροφορίες, η Tina Sgarbini φέρεται να δέχτηκε επίθεση από τον 36χρονο πρώην σύντροφό της Christian Persico, έπειτα από έναν βίαιο καυγά. Ο άνδρας φέρεται να την στραγγάλισε και κατόπιν τράπηκε σε φυγή, ενώ συνελήφθη 16 ώρες μετά.

Ωστόσο, παραμένει ασαφές τι συνέβη μέσα στο σπίτι. Οι καραμπινιέροι εξετάζουν τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής για να αναλύσουν τις κινήσεις του 36χρονου, ενώ στο σημείο κατέφτασε και ιατροδικαστής.

«Γύρω στις 4:00 σήμερα το πρωί», δήλωσε ο δήμαρχος του Μοντεκορβίνο Ροβέλα, Μαρτίνο Ντ’Ονόφριο, «ο άνδρας εθεάθη στην περιοχή Σαν Πιέτρο». Υπάρχουν επίσης αναφορές για ένα σημείωμα που άφησε ο άνδρας στη μητέρα του, στο οποίο παραδέχτηκε ότι έκανε «κάτι ηλίθιο», αλλά προς το παρόν πρόκειται απλώς για φήμη που δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί.

Η φύση της σχέσης μεταξύ των δύο είναι επίσης ασαφής, καθώς φέρεται να εθεάθησαν μαζί σε ένα μπαρ πριν από λίγες ημέρες. «Δεν έχουμε λάβει ποτέ καμία αναφορά από το ζευγάρι», πρόσθεσε ο Ντ’Ονόφριο. «Είμαστε σοκαρισμένοι από αυτό που συνέβη».

Η Tina Sgarbini είχε δύο παιδιά από προηγούμενη σχέση.