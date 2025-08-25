Ανθρωπιστική κρίση στο Σουδάν: Βομβαρδισμοί νοσοκομείων - απαγωγές γυναικών και παιδιών

Η πόλη Ελ Φάσερ, η πρωτεύουσα της πολιτείας Βόρειο Νταρφούρ, παραμένει από τον Μάιο του 2024 υπό πολιορκία των παραστρατιωτικών, των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ), σε πόλεμο με τον τακτικό στρατό για πάνω από δυο χρόνια.

Ανθρωπιστική κρίση στο Σουδάν: Βομβαρδισμοί νοσοκομείων - απαγωγές γυναικών και παιδιών
Ένα από τα τελευταία νοσοκομεία που εξακολουθούν να λειτουργούν στην πόλη Ελ Φάσερ, στο δυτικό Σουδάν, βομβαρδίστηκε, σύμφωνα με εθελοντές διασώστες και ιατρική πηγή. Η επίθεση σημειώθηκε την Κυριακή και είχε ως αποτέλεσμα να τεθεί σε κίνδυνο η παροχή περίθαλψης σε εκατοντάδες τραυματίες και ασθενείς που βασίζονται σε αυτή τη δομή.

Την ίδια μέρα, γυναίκες και παιδιά απήχθησαν από κοντινό καταυλισμό εξαναγκαστικά εκτοπισμένων. Οι μαρτυρίες αναφέρουν ότι ένοπλες ομάδες εισέβαλαν στον καταυλισμό, σκορπώντας πανικό στους κατοίκους που είχαν βρει προσωρινή ασφάλεια εκεί.

Στο επίκεντρο των συγκρούσεων η πόλη Ελ Φασέρ

Η πόλη Ελ Φάσερ, η πρωτεύουσα της πολιτείας Βόρειο Νταρφούρ, παραμένει από τον Μάιο του 2024 υπό πολιορκία των παραστρατιωτικών, των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ), σε πόλεμο με τον τακτικό στρατό για πάνω από δυο χρόνια.

Πρόκειται για το τελευταίο αστικό κέντρο ακόμη στα χέρια του στρατού στο αχανές Νταρφούρ, που οι παραστρατιωτικοί προσπαθούν να κυριεύσουν πολλαπλασιάζοντας τις επιθέσεις, συμπεριλαμβανομένων εφόδων σε καταυλισμούς εξαναγκαστικά εκτοπισμένων γύρω από την πόλη.

«Οι ΔΤΥ έκαναν έφοδο (σ.σ. προχθές Σάββατο) στον καταυλισμό εκτοπισμών Αμπού Σουκ κι απήγαγαν οκτώ γυναίκες (...) ανάμεσά τους δυο μικρά κορίτσια», τριών ετών και 40 ημερών, ενημέρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο ομάδα εθελοντών διασωστών.

Δεκάδες αγνοούμενοι

Πάνω από είκοσι άνθρωποι ακόμη αγνοούνται, κατά την ίδια πηγή.

Διεθνείς οργανώσεις κατηγορούν συχνά τις ΔΤΥ ότι χρησιμοποιούν τη σεξουαλική βία ως μέθοδο πολέμου, ιδίως τους βιασμούς, τη σεξουαλική σκλαβιά και τους εξαναγκαστικούς γάμους.

Ο καταυλισμός Αμπού Σουκ, στον οποίο βρίσκονται δεκάδες χιλιάδες εξαναγκαστικά εκτοπισμένοι, έχει γίνει στόχος επανειλημμένων επιθέσεων από την αρχή του μήνα. Επίθεση την 11η Αυγούστου στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 40 ανθρώπους, σύμφωνα με εργαζόμενους στις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών.

Την Πέμπτη, πέντε μέλη της ίδιας οικογένειας σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμό των ΔΤΥ, σύμφωνα με την τοπική επιτροπή αντίστασης.

Ο Αμπού Σουκ είναι ο ένας από τους τρεις καταυλισμούς στην περιφέρεια της Φάσερ όπου κηρύχτηκε επίσημα λιμός στα τέλη του 2024.

Στην πόλη Ελ Φάσερ «επτά άνθρωποι, μέλος του υγειονομικού προσωπικού και ασθενείς, τραυματίστηκαν όταν οβίδα έπεσε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών», δήλωσε χθες στο Γαλλικό Πρακτορείο ιατρική πηγή.

Συνεχείς επιθέσεις

Η επίθεση, που άρχισε προχθές Σάββατο και συνεχιζόταν χθες Κυριακή το πρωί, «προκάλεσε επίσης μεγάλες ζημιές στο τμήμα επειγόντων περιστατικών», οδηγώντας στην πλήρη διακοπή της λειτουργίας του, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Το νοσοκομείο που έγινε στόχος είναι ένα από τα τελευταία τρία που λειτουργούν ακόμη στην πόλη.

Ο πόλεμος στο Σουδάν έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, έχει ξεριζώσει εκατομμύρια άλλους, μετατρέποντάς τους σε εσωτερικά εκτοπισμένους ή πρόσφυγες, κι έχει βυθίσει το Σουδάν σε αυτήν που ο ΟΗΕ περιγράφει ως τη «χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο».

