Νεκρός ο κωμικός Reggie Carroll - Δολοφονήθηκε στο Μισισιπί

Θλίψη σκόρπισε στον κόσμο η είδηση θανάτου του Reggie Carroll, γνωστού κωμικού από τη Βαλτιμόρη, ο οποίος έπεσε νεκρός την περασμένη εβδομάδα στο Μισισιπί, έπειτα από πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Southaven, το περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη, όταν οι αρχές έλαβαν κλήση για πυροβολισμούς στην οδό Burton Lane. Στο σημείο εντοπίστηκε ένας άνδρας με σοβαρά τραύματα από σφαίρες. Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, ο 52χρονος Carroll υπέκυψε στα τραύματά του.

«Ένας άνδρας βρίσκεται υπό κράτηση και κατηγορείται για τη δολοφονία του Reginald Carroll. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια του κ. Carroll. Ευχαριστούμε την κοινότητα για την υπομονή και την κατανόηση», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της, χωρίς να δώσει στη δημοσιότητα την ταυτότητα του δράστη και με τις έρευνες συνεχίζονται.

Ο Reggie Carroll, γνωστός ως «The Knockout King of Comedy», είχε αποκτήσει φανατικό κοινό μέσα από τις παραστάσεις του σε όλη τη χώρα. Είχε επίσης εμφανιστεί σε τηλεοπτικά προγράμματα, όπως το Showtime at the Apollo και το The Parkers, σύμφωνα με το IMDb.

Η βραβευμένη με Όσκαρ κωμικός Mo’Nique, φίλη και συνάδελφός του, τον αποχαιρέτησε με συγκινητικά λόγια μέσω Instagram, χαρακτηρίζοντάς τον «αδελφό στην κωμωδία».

«Αυτός είναι ο λόγος που λέω πάντα: να φέρεστε στους ανθρώπους με τον καλύτερο τρόπο, γιατί ποτέ δεν ξέρετε αν θα τους ξαναδείτε. Η τελευταία φορά που βρεθήκαμε με τον Reggie ήταν υπέροχη περιοδεύοντας μαζί, στο δρόμο μαζί, ήταν μια μοναδική εμπειρία. Δεν έχω θλιμμένα δάκρυα, γιατί όλες οι στιγμές μας ήταν καταπληκτικές», έγραψε.

Ο αδελφός του, Jonathan Carroll, ευχαρίστησε συγγενείς και φίλους για τη στήριξή τους, ανακοινώνοντας τον τραγικό χαμό του.