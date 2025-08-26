Νέα Ζηλανδία: Πατέρας έχει εξαφανιστεί εδώ και τρία χρόνια μαζί με τα παιδιά του

Κάποιοι τον γνωρίζουν ως «Ο άνθρωπος των θάμνων», άλλοι ως «Το φάντασμα».

Αλλά για τη Rozzi Pethybridge, ο Τομ Φίλιπς είναι ο μικρός της αδελφός, ένας άντρας με «εκπληκτικό χιούμορ» που συνήθιζε να διασκεδάζει την οικογένεια με τα «θανατηφόρα» αστεία του.

Αυτό ήταν παλιά. Τώρα κανείς δεν γελάει – ούτε η Rozzi.

Αυτό διότι τα τελευταία τρία χρόνια και οκτώ μήνες, ο 38χρονος Φίλιπς βρίσκεται σε φυγή, κρυμμένος στην άγρια φύση της Νέας Ζηλανδίας.

Μαζί του είναι τα τρία του παιδιά, η 12χρονη Τζέιντα, ο 10χρονος Μάβερικ και η 9χρονη Έμπερ.

Ορισμένοι, μεταξύ των οποίων και η Cat (στη φωτογραφία με τα παιδιά πριν από την εξαφάνισή τους), λένε ότι τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει τη ζημιά που η συμπεριφορά του θα έχει αναπόφευκτα προκαλέσει στα παιδιά. Αστυνομία Νέας Ζηλανδίας

Η υπόθεση έχει συγκλονίσει τη χώρα, διχάζοντας τις απόψεις. Κάποιοι βλέπουν τον Φίλιπς ως έναν άντρα που κάνει ό,τι πρέπει για να κρατήσει ενωμένη την οικογένειά του.

Άλλοι, συμπεριλαμβανομένης της Cat, της πρώην συζύγου του και μητέρας των αγνοουμένων παιδιών, λένε ότι τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει τη ζημιά που η συμπεριφορά του θα έχει αναπόφευκτα προκαλέσει στα παιδιά που αναγκάζονται να μεγαλώσουν σε σκληρές και αφύσικες συνθήκες.

Λίγοι πιστεύουν ότι ο Φίλιπς θα μπορούσε να επιβιώσει για τόσο καιρό χωρίς βοήθεια, αντέχοντας με κάποιο τρόπο τέσσερις σκληρούς χειμώνες, ενώ κατάφερε να ξεφύγει από τις αρχές για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.

Οι λίγες φορές που τον έχουν δει μαζί με τα παιδιά ήταν όλες στην απομακρυσμένη περιοχή Waikato της χώρας, όπου βρίσκεται το οικογενειακό αγρόκτημά τους στο Marokopa.

Μέχρι τώρα, οι συγγενείς του παρέμεναν σιωπηλοί, αφήνοντας στην αστυνομία και την Cat να παρακαλούν για την ασφαλή επιστροφή των παιδιών.

Αλλά την περασμένη εβδομάδα όλα αυτά άλλαξαν όταν τελικά μίλησαν, καλώντας τον Φίλιπς να παραδοθεί.

«Κάθε μέρα ελπίζω ότι θα γυρίσεις σπίτι»

«Υπάρχει πολλή αγάπη και πολλή υποστήριξη, και είμαστε έτοιμοι να σε βοηθήσουμε να περάσεις ό,τι πρέπει να περάσεις», είπε η Rozzi στην πρώτη της συνέντευξη από τότε που εξαφανίστηκε.

«Μου λείπεις, μου λείπει να είμαι μέρος της ζωής σου, και θέλω πραγματικά να σε δω και τα παιδιά και να γίνω ξανά μέρος της ζωής σας.

Είσαι πολύ ξεχωριστός για μένα. Είσαι φίλος μου, αλλά και αδελφός μου, και σ' αγαπώ, και δεν πειράζει».

Μια «από καρδιάς» επιστολή που έγραψε η μητέρα της Τζούλια και απευθύνθηκε στον Φίλιπς δημοσιοποιήθηκε επίσης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης της Rozzi με τον νεοζηλανδό δημοσιογράφο Πάντι Γκάουερ.

«Τομ, νιώθω πολύ λυπημένη που σκέφτηκες ότι έπρεπε να το κάνεις αυτό», έγραψε. «Χωρίς να σκεφτείς πόσο σ' αγαπάμε και πόσο μπορούμε να σε υποστηρίξουμε.

«Πονάει κάθε φορά που βλέπω φωτογραφίες των παιδιών και εσένα και βλέπω κάποια από τα πράγματά σου που είναι ακόμα εδώ. Σκέφτομαι τι θα μπορούσε να είχε γίνει αν δεν είχες φύγει. Jayda, Maverick, Ember – Σας αγαπώ τόσο πολύ και μου λείπει πραγματικά να είμαι μέρος της ζωής σας».

Πρόσθεσε: «Κάθε μέρα ξυπνάω και ελπίζω ότι σήμερα θα είναι η μέρα που θα γυρίσεις σπίτι».

Τα τελευταία τρία χρόνια και οκτώ μήνες, ο 38χρονος Τομ Φίλιπς βρίσκεται σε φυγή, κρυμμένος στην άγρια φύση της Νέας Ζηλανδίας. Μαζί του είναι τα τρία του παιδιά, η 12χρονη Τζέιντα, ο 10χρονος Μάβερικ και η 9χρονη Έμπερ. Φωτογραφία: Εικόνα που πιστεύεται ότι απεικονίζει την αγνοούμενη οικογένεια, τραβηγμένη από έναν κυνηγό. Αστυνομία Waikato / TVNZ

Αλλαγή τακτικής από την αστυνομία

Φυσικά, μόνο ο χρόνος θα δείξει τι αντίκτυπο θα έχει η δραματική παρέμβαση της οικογένειας σε αυτή την εξαιρετική υπόθεση.

Αλλά εξίσου σημαντικό μπορεί να αποδειχθεί αυτό που θεωρείται ευρέως ως αλλαγή τακτικής από την πλευρά της αστυνομίας.

Μετά την έκκληση της οικογένειας, ο ντετέκτιβ που αναζητά τον Φίλιπς πρότεινε ότι είχε έρθει η ώρα να «κάνει μια συμφωνία».

Είναι η πρώτη φορά που η αστυνομία κάνει μια τέτοια πρόταση.

«Ας διαπραγματευτούμε και ας τους βγάλουμε όλους από εκεί με ασφάλεια», είπε ο αστυνόμος Andrew Saunders.

«Είμαστε πρόθυμοι να διαπραγματευτούμε με οποιονδήποτε βοηθάει τον Τομ και βρίσκεται σε επικοινωνία μαζί του».

Αν και ο ντετέκτιβ αρνήθηκε να αναφερθεί σε λεπτομέρειες σχετικά με τη μορφή που θα μπορούσε να πάρει μια «συμφωνία», υπάρχουν εικασίες ότι θα μπορούσε να επικεντρωθεί σε ποινικές κατηγορίες που σχετίζονται με μια ένοπλη ληστεία στην οποία ο Φίλιπς συνδέθηκε τον Μάιο του 2023.

«Αν πρόκειται να κάνουν μια διαπραγμάτευση που θα καταλήξει στον εντοπισμό του, τότε δεν θα πουν: «Λοιπόν, μόλις σε δούμε, φίλε, θα σε κλείσουμε μέσα και δεν θα ξαναδείς τα παιδιά σου»», δήλωσε χθες το βράδυ ο ιδιωτικός ντετέκτιβ Κρις Μπατζ στο Mail.

«Αυτό δεν θα συμβεί».

Προσπάθειες εντοπισμού με θερμικές κάμερες

Ο Μπατζ, πρώην στρατιωτικός αστυνομικός, έχει επισκεφθεί την περιοχή όπου πιστεύεται ότι κρύβεται ο Φίλιπς έξι φορές και πέρασε περισσότερες από δύο εβδομάδες στο δάσος αναζητώντας την οικογένεια με τη χρήση εξοπλισμού θερμικής απεικόνισης.

«Πιέζω για διαπραγματεύσεις εδώ και τρία χρόνια», λέει. «Και απλά δεν ενδιαφέρονται.

Και αυτό με κάνει να πιστεύω ότι ίσως η υπόθεση ένοπλης ληστείας δεν είναι τόσο ισχυρή όσο νόμιζαν.

Είναι αρκετά σημαντικό το γεγονός ότι υπονοούν πως θα αποσύρουν τις κατηγορίες για ένοπλη ληστεία αν φέρει τα παιδιά στον πολιτισμό.

«Δεν το έχουν κάνει αυτό στο παρελθόν – ήταν εντελώς ισχυρογνώμονες. Έλεγαν: «Θα πάει φυλακή, διέπραξε το αδίκημα».

Πρόσθεσε: «Αν ήμουν στη θέση τους, θα έβαζα την αστυνομική μου ομάδα να προωθήσει το μήνυμα που μόλις έστειλαν – «Τομ, ζήτα νομικές συμβουλές και ας πάρουμε τα παιδιά από εδώ».

Και μην πείτε τίποτα για τυχόν ποινικές κατηγορίες».

Υποστήριξη από άγνωστη γυναίκα

Ο Μπατζ και άλλες πηγές πιστεύουν ότι ο Φίλιπς κρύβεται σε ένα σπίτι ή σε ένα παράπηγμα – και ότι για κάποιο διάστημα μπορεί να είχε την υποστήριξη μιας άγνωστης γυναίκας, σύμφωνα με την Daily Mail.

«Υπάρχουν πληροφορίες ότι έχει μια νέα σύντροφο που τον βοηθά – δεν έχει επιβεβαιωθεί, αλλά είναι λογικό», είπε ο Lance Burdett, πρώην επιθεωρητής της αστυνομίας και ανώτερος διαπραγματευτής κρίσεων, ο οποίος τώρα διευθύνει μια εταιρεία συμβούλων ασφαλείας και έχει μιλήσει εκτενώς με τους γονείς του Phillips, Neville και Julia.

«Νομίζω ότι ζει σε ένα σπίτι και ότι οι άνθρωποι του δίνουν πληροφορίες, γιατί δεν μπορείς να ζεις σχεδόν τέσσερα χρόνια χωρίς βοήθεια και να ζεις αποκλειστικά στο δάσος», λέει.

«Δεν είναι ταινία, είναι πραγματικότητα».

Το καλοκαίρι του 2023, ο Φίλιπς εντοπίστηκε σε ένα σούπερ μάρκετ φορώντας ιατρική μάσκα (φωτογραφία). Έφυγε με ένα κλεμμένο όχημα. Αστυνομία Νέας Ζηλανδίας

Έφυγε για να «καθαρίσει» το μυαλό του

Η εξαιρετική αυτή ιστορία ξεκίνησε το 2021, όταν τα παιδιά και ο πατέρας τους εξαφανίστηκαν για πρώτη φορά.

Ο Φίλιπς είχε χωρίσει από τη σύζυγό του εδώ και αρκετά χρόνια και, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε αποκτήσει την επιμέλεια των παιδιών, τα οποία δεν έστελνε σε σχολείο, καθώς τα εκπαίδευε στο σπίτι.

Οι πλήρεις λεπτομέρειες σχετικά με την οικογενειακή κατάσταση του ζευγαριού δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, καθώς στη Νέα Ζηλανδία απαγορεύεται η δημοσιοποίηση των διαδικασιών των οικογενειακών δικαστηρίων.

Περνούσαν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τους στο αγρόκτημα της οικογένειας Φίλιπς στο Μαροκόπα, έναν μικρό οικισμό στη δυτική ακτή του Βόρειου Νησιού της Νέας Ζηλανδίας.

Τότε, μια Κυριακή του Σεπτεμβρίου 2021, το τετρακίνητο φορτηγό του Φίλιπς βρέθηκε εγκαταλελειμμένο στην ακτή.

Το όχημα ήταν στραμμένο προς τη θάλασσα, με τα κύματα να χτυπούν το καπό. Στο πίσω μέρος υπήρχαν άδεια παιδικά καθίσματα.

Ειδοποιήθηκε η αστυνομία και ακολούθησε μια τεράστια έρευνα σε ξηρά και θάλασσα.

Η Rozzi, μιλώντας εκείνη την εποχή, εξέφρασε τις ανησυχίες της: «Φοβάμαι το χειρότερο. Ανησυχώ ότι ένα τεράστιο κύμα παρέσυρε ένα από τα παιδιά και αυτός πήγε να το σώσει».

Αλλά μετά από 17 ημέρες, ο Φίλιπς και τα τρία του παιδιά μπήκαν από την μπροστινή πόρτα της φάρμας των γονιών του.

Όλοι ήταν ασφαλείς και καλά στην υγείας τους. Αποκάλυψε ότι είχε περάσει το χρόνο προσπαθώντας να «καθαρίσει το μυαλό του» σε κάμπινγκ σε πυκνή βλάστηση δέκα μίλια μακριά από το σημείο όπου βρέθηκε το όχημά του.

Εν μέσω δημόσιας κατακραυγής για το κόστος της αναζήτησης, ο Φίλιπς κατηγορήθηκε για σπατάλη του χρόνου και των πόρων της αστυνομίας.

Δεύτερη εξαφάνιση

Ωστόσο, τον Δεκέμβριο του 2021, ένα μήνα πριν από την ημερομηνία της δίκης του, έφυγε για δεύτερη φορά από το οικογενειακό αγρόκτημα μαζί με τα παιδιά του.

Μόνο όταν δεν εμφανίστηκε στην ακροαματική διαδικασία, η αστυνομία εξέδωσε ένταλμα σύλληψης.

Αρχικά, υπήρχε μια ορισμένη υποστήριξη για τις ενέργειές του, με ορισμένους να τον βλέπουν ως έναν πατέρα που προσπαθούσε να μεγαλώσει τα παιδιά του με τον τρόπο που ήθελε.

Ωστόσο, με το πέρασμα των μηνών, λίγοι πίστευαν πραγματικά ότι η οικογένεια μπορούσε να «ζει από τη γη».

Κυρίως επειδή, όπως έχει επισημάνει η μητέρα των παιδιών, η Ember πάσχει σοβαρά από άσθμα.

«Χρειάζεται ιατρική συνταγή για να πάρεις εισπνευστήρες, οπότε είτε ο [Tom] παραμελεί την υγεία της, είτε κάποιος του δίνει εισπνευστήρες», έχει πει η Cat.

Έκτοτε, παρά τη συνεχιζόμενη έρευνα της αστυνομίας και την προσφορά αμοιβής ύψους 37.000 λιρών, έχουν καταγραφεί λίγες μόνο φορές.

Κλοπές και ληστείες

Τον Μάιο του 2023, ο Φίλιπς φέρεται να έκλεψε μια μοτοσικλέτα και, συνοδευόμενος από μια μικρότερη γυναίκα συνεργό, λήστεψε μια τράπεζα με την απειλή όπλου.

Στη συνέχεια, κατηγορήθηκε για ληστεία, πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης και παράνομη κατοχή πυροβόλου όπλου.

Εκείνο το καλοκαίρι, ο Φίλιπς εντοπίστηκε σε ένα σούπερ μάρκετ φορώντας ιατρική μάσκα. Έφυγε με ένα κλεμμένο Toyota Hilux.

Τον Μάιο του 2023, ο Φίλιπς κατηγορείται ότι έκλεψε μια μοτοσικλέτα. Αστυνομία Νέας Ζηλανδίας

Τον Νοέμβριο, πιάστηκε ξανά από κάμερες CCTV, επίσης συνοδευόμενος από ένα παιδί, ενώ προσπαθούσε να διαρρήξει ένα κατάστημα. Όταν χτύπησε ο συναγερμός, έφυγαν με ένα κλεμμένο τετράτροχο όχημα παντός εδάφους.

Ωστόσο, η πιο σημαντική θεάση έγινε τον περασμένο Οκτώβριο, όταν δύο έφηβοι που κυνηγούσαν αγριόχοιρους εντόπισαν τέσσερις φιγούρες να περπατούν με δυσκολία σε ένα δύσβατο έδαφος στη φάρμα

Πιστεύοντας ότι ήταν λαθροθήρες, οι 16χρονοι τους βιντεοσκόπησαν με ένα κινητό τηλέφωνο.

Το βίντεο τους δείχνει έναν άνδρα με πυκνή γενειάδα, ντυμένο με καμουφλάζ, να κουβαλάει ένα σακίδιο και ένα τουφέκι, ακολουθούμενο από τρεις μικρότερες, παρόμοια ντυμένες φιγούρες.

Αμφίβολο αν θα παραδοθεί οικειοθελώς

Παρά τις τελευταίες εξελίξεις, πολλοί παραμένουν σκεπτικοί ως προς το αν ο Φίλιπς θα παραδοθεί ποτέ οικειοθελώς. Μεταξύ αυτών είναι και ο ερευνητής Κρις Μπατζ.

«Πάντα πίστευα ότι αυτό θα επιλυθεί με έναν από τους τρεις τρόπους», λέει. «Ο πρώτος είναι μια τυχαία θεάσή του, με την αστυνομία ή άλλους να τον συλλαμβάνουν.

Ο δεύτερος είναι ένα από τα παιδιά να αρρωστήσει και να πρέπει να βγει για να λάβει ιατρική περίθαλψη.

Και ο τρίτος είναι – επειδή υπάρχει η πεποίθηση ότι ο Τομ έχει σχέσεις με κάποια εγκληματικά στοιχεία – κάποιος να τον προδώσει αν πιαστεί για κάτι.

Ας πούμε ότι κάποιος συλλαμβάνεται από την αστυνομία και λέει: «Εντάξει, αποσύρετε τις κατηγορίες και θα σας πω πού είναι ο Τομ».

Όλα αυτά είναι φυσικά πιθανά σενάρια – αν και βασίζονται στην τύχη.

Και, μέχρι στιγμής, η τύχη είναι με το μέρος του «Φαντάσματος».

Διαβάστε επίσης