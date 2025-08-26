Κίνα: Μήνυμα γραμμένο με αίμα διέσωσε γυναίκα - Είχε παγιδευτεί για 30 ώρες σε κλειδωμένο δωμάτιο

Έγραψε με το αίμα της μήνυμα σε μαξιλάρι και το πέταξε από το παράθυρο

Η γυναίκα εγκλωβίστηκε στο δωμάτιο για μιάμιση ημέρα λόγω ελαττωματικής κλειδαριάς. 

South China Morning Post
Χάρη σε ένα μήνυμα που έγραψε με το ίδιο της το αίμα σε μαξιλάρι διεσώθηκε γυναίκα που είχε παγιδευτεί για 30 ώρες σε ένα κλειδωμένο δωμάτιο στην Κίνα, σύμφωνα με ανακοίνωση της τοπικής κυβέρνησης.

Η γυναίκα, η οποία κατονομάζεται μόνο με το επώνυμό της, Ζου, καθάριζε έναν ξενώνα στην επαρχία Σετσουάν, στη δυτική Κίνα, όταν μπήκε σε ένα δωμάτιο χωρίς το τηλέφωνό της, σύμφωνα με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της δημοτικής αρχής της πόλης Λεσάν στα μέσα Αυγούστου.

Η πόρτα δεν μπορούσε να ανοίξει από μέσα λόγω ελαττωματικής κλειδαριάς. Μόλις μπήκε μέσα, η Ζου παγιδεύτηκε χωρίς φαγητό ή πρόσβαση σε τουαλέτα στον έκτο όροφο του κτιρίου.

Μετά από μιάμιση μέρα και πολλές προσπάθειες διαφυγής, «απελπισμένη, δάγκωσε το δάχτυλό της και χρησιμοποίησε το αίμα της για να γράψει '110625' σε ένα μαξιλάρι, το οποίο πέταξε από το παράθυρο», ανέφερε η τοπική κυβέρνηση. Ο αριθμός «625» είναι ο αριθμός του δωματίου στο οποίο είχε παγιδευτεί η Ζου. Ο αριθμός «110» αντιστοιχεί στον αριθμό έκτακτης ανάγκης στην Κίνα.

κινα-μαξιλάρι

Το μήνυμα που έγραψε με το αίμα της η Ζου.

South China Morning Post

Ένας διανομέας φαγητού, ο Ζανγκ Κουν, εντόπισε το μήνυμα και κάλεσε αμέσως την αστυνομία.

«Φοβήθηκα, αλλά όταν είδα τον αριθμό «110» στο μαξιλάρι, συνειδητοποίησα ότι μπορεί να ήταν μια κραυγή για βοήθεια», δήλωσε ο Ζανγκ.

Στη συνέχεια, η αστυνομία παραβίασε την πόρτα, απελευθερώνοντας την Ζου. Βίντεο που δημοσιεύθηκαν από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης την εμφανίζουν ατημέλητη να ευχαριστεί τους αστυνομικούς.

«Πήγα εκεί χθες το πρωί και έχει περάσει μια μέρα και μια νύχτα», λέει η γυναίκα στο βίντεο.

Ο Ζανγκ, ο διανομέας, έλαβε 3.000 γιουάν (361 ευρώ) από τις αρχές του Λεσάν για τον ρόλο του στη διάσωση.

