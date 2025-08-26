Γάζα: Πάνω από 200 Ευρωπαίοι διπλωμάτες καλούν για «επείγοντα μέτρα» κατά του Ισραήλ

Λήψη επείγοντων μέτρων για τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα και τις παράνομες -κατά το διεθνές δίκαιο- ενέργειές του στη Δυτική Όχθη ζητά ανοιχτή επιστολή που υπογράφηκε από 209 πρώην πρέσβεις, ανώτεροι διπλωμάτες και πρέσβεις κρατών μελών της ΕΕ.

Στην επιστολή αναφέρεται ότι, εάν η ΕΕ δεν αναλάβει συλλογική δράση, τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν μέτρα από μόνα τους ή σε μικρότερες ομάδες για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την τήρηση του διεθνούς δικαίου, ενώ προτείνει εννέα πιθανές προσεγγίσεις.

Αυτές περιλαμβάνουν την αναστολή των αδειών εξαγωγής όπλων, την απαγόρευση του εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών με οικισμούς παράνομους κατά το διεθνές δίκαιο και την απαγόρευση στα ευρωπαϊκά κέντρα δεδομένων να λαμβάνουν, να αποθηκεύουν ή να επεξεργάζονται δεδομένα από την ισραηλινή κυβέρνηση ή εμπορικές πηγές, εάν αυτά σχετίζονται με την «παρουσία και τις δραστηριότητες του Ισραήλ στη Γάζα και αλλού στα κατεχόμενα εδάφη».

Μεταξύ των υπογραφόντων περιλαμβάνονται 110 πρώην πρέσβεις, 25 πρώην γενικοί διευθυντές και δύο από τους ανώτατους διπλωμάτες της ΕΕ – ο Alain Le Roy, πρώην γενικός γραμματέας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικών Υποθέσεων, και ο Carlo Trojan, πρώην γενικός γραμματέας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Αυτό άγγιξε ευαίσθητο σημείο», δήλωσε ο Sven Kühn von Burgsdorff, πρώην εκπρόσωπος της ΕΕ στα παλαιστινιακά εδάφη και μέλος μιας ομάδας 6 πρώην διπλωματών που συντονίζει την πρωτοβουλία που ξεκίνησε στα μέσα Ιουλίου.

Η καινούργια επιστολή ήταν η τρίτη δημόσια έκκληση για δράση και η πρώτη που καλούσε τα κράτη να αναλάβουν δράση «κατά μόνας» σε περίπτωση που η ΕΕ δεν προβεί σε συλλογική δράση. Στα τέλη Ιουλίου, απέτυχε η πρόταση για μερική αναστολή της συμμετοχής του Ισραήλ στο ερευνητικό πρόγραμμα «Horizons» λόγω της Γάζας.

«Υπάρχει μεγάλη απογοήτευση πλέον μέσα στα θεσμικά όργανα, οι άνθρωποι λένε "αρκετά πια"», δήλωσε ο Kühn von Burgsdorff.

«Δεν μπορούμε να παραμείνουμε άπραγοι αν τα 27 (κράτη μέλη) δεν μπορούν να αναλάβουν δράση, αυτό προδίδει τις αξίες μας. Γι' αυτό προτείναμε εννέα ενέργειες που μπορούν να αναληφθούν σε επίπεδο κράτους ή από ομάδες κρατών».

«Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις χάνουν την αξιοπιστία τους όχι μόνο στον παγκόσμιο νότο, αλλά και στους δικούς μας πολίτες, σε κάθε κράτος μέλος». Ανέφερε δημοσκόπηση από τη γενέτειρά του, τη Γερμανία, που παραδοσιακά είναι ένθερμος υποστηρικτής του Ισραήλ, η οποία έδειξε ότι το 80% του πληθυσμού διαφωνεί με τις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα και τα δύο τρίτα θέλουν η κυβέρνηση να αναλάβει δράση.

