Τουρκάλα τραγουδίστρια ερμηνεύει το «Όλα σε θυμίζουν» σε άπταιστα ελληνικά και συγκινεί
Η Σεβάλ Σαμ κατάφερε να «φέρει στα μέτρα της» τη γνωστή επιτυχία της Χάρις Αλεξίου «Όλα σε θυμίζουν» και αποθεώθηκε εξίσου από Έλληνες και Τούρκους
Η Σεβάλ Σαμ, γνωστή Τουρκάλα τραγουδίστρια ερμήνευσε ένα από τα γνωστότερα ελληνικά τραγούδια, το «Όλα σε θυμίζουν» και κατάφερε να γίνει viral.
Ο λόγος που η ερμηνεία της έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου είναι το γεγονός πως τραγουδά σε άπταιστα ελληνικά και παράλληλα βγάζει φοβερό συναίσθημα αγγίζοντας τόσο τους συμπατριώτες της όσο και τους Έλληνες που άκουσαν μια διαφορετική εκτέλεση του τραγουδιού της Χάρις Αλεξίου.
Δείτε το απόσπασμα:
Τα σχόλια κάτω από το βίντεο ήταν διθυραμβικά τόσο από Έλληνες όσο και από Τούρκους, εξυμνώντας την Σεβάλ για την φοβερή φωνή της και τη συγκινητική της ερμηνεία.