Η Διαστημική Υπηρεσία των ΗΠΑ εκτόξευσε ένα μυστικό πειραματικό διαστημόπλοιο - Τι αναζητούν;

Το κορυφαίο μυστικό διαστημικό αεροσκάφος X-37B της Boeing, που επιχειρεί υπό τον έλεγχο της Διαστημικής Δύναμης των ΗΠΑ (US Space Force), εκτοξεύτηκε για όγδοη φορά μέσα σε 15 χρόνια.

Η αποστολή ξεκίνησε τη Δευτέρα από το ιστορικό Launch Pad 39A στο Διαστημικό Κέντρο Κένεντι, μεταφέροντας έναν εξαιρετικά εξελιγμένο εξοπλισμό σε τροχιά.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, ο νέος «επιβάτης» του X-37B είναι ένας κβαντικός αδρανειακός αισθητήρας –ο ισχυρότερος που έχει σταλεί ποτέ στο Διάστημα– ο οποίος προορίζεται να αποτελέσει εναλλακτική λύση στο GPS, το οποίο δεν είναι πάντα διαθέσιμο. Στο Διάστημα ή στα μεγάλα βάθη των ωκεανών, τα σήματα GPS είναι περιορισμένα ή ανύπαρκτα, ενώ σε χερσαίες συνθήκες μπορούν να μπλοκαριστούν, ειδικά σε περιόδους σύγκρουσης.

Οι κβαντικοί αδρανειακοί αισθητήρες φιλοδοξούν να δώσουν λύση σε αυτό το πρόβλημα, ανοίγοντας τον δρόμο για ασφαλή πλοήγηση χωρίς δορυφόρους. Όπως δήλωσε ο συνταγματάρχης Ramsey Hom, «είτε πρόκειται για πλοήγηση στο διαστημικό περιβάλλον ανάμεσα στη Γη και τη Σελήνη, είτε για επιχειρήσεις σε μη-GPS συνθήκες, η κβαντική αδρανειακή τεχνολογία προσφέρει αξιόπιστες δυνατότητες πλοήγησης εκεί όπου η παραδοσιακή δορυφορική πλοήγηση δεν είναι δυνατή».

Παράλληλα, το X-37B θα δοκιμάσει και την ανάπτυξη τεχνολογίας υψηλής απόδοσης δια-δορυφορικής επικοινωνίας με λέιζερ, η οποία αναμένεται να ενισχύσει την ανθεκτικότητα, την αξιοπιστία και την ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων μεταξύ δορυφόρων.

Η εκτόξευση αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου οι μεγάλες δυνάμεις στρέφουν το βλέμμα τους στο Διάστημα, όχι μόνο για εξερεύνηση, αλλά και για την επόμενη «σκακιέρα» γεωπολιτικών συγκρούσεων.