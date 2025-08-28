Έφοδος για κλεμμένο αριστούργημα Ναζί καταλήγει σε έκπληξη - Η απίστευτη ιστορία ενός πίνακα

Μια απίστευτη ιστορία βγαλμένη από ταινία του Χόλιγουντ

Δημήτρης Δρίζος

Έφοδος για κλεμμένο αριστούργημα Ναζί καταλήγει σε έκπληξη - Η απίστευτη ιστορία ενός πίνακα
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η αστυνομία της Αργεντινής πραγματοποίησε αυτήν την εβδομάδα έρευνα στο σπίτι της Πάτρισια Κατγκιέν, κόρης του αξιωματικού των SS Φρίντριχ Κατγκιέν, αναζητώντας έναν πίνακα που είχε κλαπεί από τον πατέρα της κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Ωστόσο, όταν οι αξιωματικοί έφτασαν στο ακίνητο στην παραθαλάσσια πόλη Μαρ ντελ Πλάτα κοντά στο Μπουένος Άιρες, αντίκρισαν έναν επιδέξια τοποθετημένο ταπισερί με άλογα στη θέση του έργου τέχνης.

Ο πίνακας «Portrait of a Lady» και η ιστορία του

Η έρευνα επικεντρωνόταν στον 18ο αιώνα πίνακα του ζωγράφου Φρα Γκαλγκάριο με τίτλο «Portrait of a Lady» (Πορτρέτο μιας Κυρίας), ο οποίος είχε εντοπιστεί πρόσφατα σε αγγελία πώλησης ακινήτου όπου εμφανιζόταν να κρέμεται στον τοίχο του σπιτιού της κόρης του Κατγκιέν.

Οι αρχές είχαν ελπίδες ότι η ανεύρεση του έργου θα έδινε απάντηση σε δεκαετίες αμφιβολιών σχετικά με την τύχη των έργων που είχαν λεηλατηθεί από τους Ναζί.

Φρίντριχ Κατγκιέν: Ο Ναζί πίσω από την κλοπή

Ο Φρίντριχ Κατγκιέν, περιγραφόμενος από Αμερικανούς ανακριτές ως «φίδι του χαμηλότερου είδους», είχε χρηματοδοτήσει τον πόλεμο του Τρίτου Ράιχ μέσω κλοπής έργων τέχνης και διαμαντιών από Εβραίους εμπόρους στην Ολλανδία.

Ως ανώτερος συνεργάτης του διαβόητου επικεφαλής της Λουφτβάφε, Χέρμαν Γκέρινγκ, είχε καθοριστικό ρόλο στην εκμετάλλευση ξένου συναλλάγματος, πολύτιμων μετάλλων και πωλήσεων κατασχεμένων περιουσιών.

Μετά την ήττα των Ναζί, το 1945, διέφυγε στην Ελβετία και αργότερα στη Βραζιλία και την Αργεντινή, όπου έγινε επιτυχημένος επιχειρηματίας έως τον θάνατό του το 1978.

Η κλοπή του Γκουσττίκερ και η αναζήτηση του πίνακα

Η κλοπή του «Portrait of a Lady» είχε αρχικά λάβει χώρα από τον Ολλανδό συλλέκτη Τζακ Γκουσττίκερ, ο οποίος προσπάθησε να διαφύγει από τους Ναζί το 1940 αλλά έχασε τη ζωή του σε ατύχημα κατά τη διάρκεια της προσπάθειας διαφυγής προς την Αγγλία.

lady.jpg

Από την κλοπή και ύστερα, το έργο, μαζί με άλλα 800 αντικείμενα της συλλογής του Γκουσττίκερ, θεωρήθηκε χαμένο, ενώ πάνω από 200 έργα επανακτήθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Το «Portrait of a Lady» όμως παρέμεινε αγνοούμενο, προκαλώντας χρόνια έρευνας και δικαστικών διεκδικήσεων από τους κληρονόμους του.

Η έφοδος και οι ανακαλύψεις στο σπίτι της Πάτρισια Κατγκιέν

Κατά την έφοδο στο σπίτι της Πάτρισια Κατγκιέν, οι αρχές παρατήρησαν σημάδια ότι ο πίνακας είχε πρόσφατα αφαιρεθεί από τον τοίχο, με γάντζους και σημάδια που παρέπεμπαν σε πρόσφατη αφαίρεση.

Παράλληλα, κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, δύο μη καταγεγραμμένα όπλα, σχέδια, χαρακτικά και έγγραφα από τη δεκαετία του 1940 που θα μπορούσαν να προωθήσουν την έρευνα.

1756394145122-284810444-3.jpg

Η Πάτρισια και ο σύντροφός της παρακολούθησαν την επιχείρηση μαζί με τους δικηγόρους τους, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες. Ωστόσο, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν κατηγορίες για απόκρυψη κλοπιμαίων, χωρίς χρονικούς περιορισμούς, λόγω της σύνδεσης με τη γενοκτονία των Ναζί.

Οι διεθνείς αντιδράσεις και η μάχη για την επιστροφή του έργου

Οι Ολλανδικές Αρχές Πολιτιστικής Κληρονομιάς εξέφρασαν την απογοήτευσή τους για την αποτυχία των αρχών της Αργεντινής να εντοπίσουν το έργο μέχρι στιγμής, τονίζοντας ότι στόχος τους είναι η επαναφορά κλαπέντων έργων στον νόμιμο ιδιοκτήτη τους.

Η Μάρεϊ φον Ζάερ, 81 ετών, μοναδική κληρονόμος της οικογένειας Γκουσττίκερ, ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να υποβάλει νομική αγωγή για την επιστροφή του πίνακα, συνεχίζοντας τον αγώνα που ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του ’90 για την ανάκτηση όλων των κλεμμένων έργων από τη συλλογή του πεθερού της.

Η ιστορική σημασία της υπόθεσης

Αρχεία και πηγές δείχνουν ότι ο Φρίντριχ Κατγκιέν ήταν μέλος του Ναζιστικού Κόμματος με αριθμό μητρώου 1.354.543, ενώ τα στοιχεία της οικογένειας και των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της εμφανίζονται επανειλημμένα σε αρχεία ακινήτων και δικαστικά μητρώα της Αργεντινής από τη δεκαετία του 1950.

Έφοδος για κλεμμένο αριστούργημα Ναζί καταλήγει σε έκπληξηΠαρά την καθοριστική του δράση για το Τρίτο Ράιχ, δεν κατηγορήθηκε ποτέ για εγκλήματα κατά του ναζιστικού καθεστώτος κατά τη διάρκεια της μακράς παραμονής του στη Νότια Αμερική.

Η υπόθεση του «Portrait of a Lady» υπενθυμίζει τη διαρκή επιρροή του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στη συλλογική μνήμη και τη σημασία της αποκατάστασης της πολιτιστικής κληρονομιάς, θέτοντας στο επίκεντρο τη μάχη για δικαιοσύνη δεκαετιών μετά την κλοπή των ναζιστικών έργων τέχνης.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα στην «παγίδα» των Jet Streams: Θα ζήσουμε χειμώνα σαν τον ιστορικό χιονιά του 1987;

19:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ – Ριέκα: Συνοδεία Σαββίδη η αποστολή, βασικός ο Ντεσπόντοφ

19:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Οι 8 αντίπαλοι του Ολυμπιακού στη League Phase

19:27ΑΘΛΗΜΑΤΑ

US Open: Τρομερή Σάκκαρη στη Νέα Υόρκη - Επιβλητική πρόκριση στις «32»

19:23ΚΟΣΜΟΣ

Το χρονοντούλαπο της πριγκίπισσας Νταϊάνα: Ένα ταξίδι στη δεκαετία του ’90

19:16ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

19:16ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κομοτηνή - Μήνυμα του 112

19:12ΕΛΛΑΔΑ

Χαλίτ Γιουκάι: Νέα στοιχεία σοκ για τον θάνατο του Τούρκου επιχειρηματία - Είδαν τα συντρίμμια αλλά τον άφησαν να πνιγεί

19:10WHAT THE FACT

Αποκάλυψη βιβλικού μυστηρίου: Στο Ισραήλ εντοπίστηκε εργοστάσιο ηλικίας 5.500 ετών

19:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΝΔ: 9 fake news για το εργασιακό νομοσχέδιο

19:00ΚΟΣΜΟΣ

Στροβίλια: Το «στρατοδικείο» διέταξε αυτοψία και αναπαράσταση στην υπόθεση 5 Ελληνοκυπρίων

18:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λατινοπούλου για το τροχαίο ατύχημα: «Φορούσαμε ζώνη και η ζώνη σώζει ζωές»

18:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σαμσουνσπόρ - Παναθηναϊκός: Last dance για Ιωαννίδη - Η ενδεκάδα του Ρουί Βιτόρια

18:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Live streaming η κλήρωση του Champions League: Ο Ολυμπιακός μαθαίνει αντιπάλους στη League Phase

18:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αγνώριστος ο Τζουντ Λο στον ρόλο του Βλαντιμίρ Πούτιν στην ταινία «Ο Μάγος του Κρεμλίνου»

18:40ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τον εμπρηστή δημοτικό υπάλληλο της Παλλήνης - Έβαζε φωτιές στα δρομολόγιά του

18:36ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Παραδόθηκε το πόρισμα της Πυροσβεστικής - Δεν υπάρχει καύσιμη ύλη στην εμπορική αμαξοστοιχία

18:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μπόνι και Κλάιντ στη Λαμία: Ζευγάρι κλέβει γυαλιά από κατάστημα οπτικών - Τι λέει ο ιδιοκτήτης στο Newsbomb - Βίντεο ντοκουμέντο

18:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γλυφάδα: Ντυνόταν αστυνομικός ο 24χρονος που συνελήφθη - Σχεδίαζε να ληστέψει επιχειρηματία

18:20ΚΟΣΜΟΣ

Ηλεκτρομαγνητικό όπλο καταστρέφει σμήνος drones σε δευτερόλεπτα - Το αμερικανικό υπερόπλο με το ελληνικό όνομα «Leonidas»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:52ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ανακαλύφθηκε «δρόμος» προς το 99,999% των χρυσών αποθεμάτων της Γης αξίας 2,77 τρισεκατομμυρίων ευρώ

19:12ΕΛΛΑΔΑ

Χαλίτ Γιουκάι: Νέα στοιχεία σοκ για τον θάνατο του Τούρκου επιχειρηματία - Είδαν τα συντρίμμια αλλά τον άφησαν να πνιγεί

15:58ΕΛΛΑΔΑ

Καστοριά: Οι δραματικές στιγμές πριν την τραγωδία - «Πήραν το αμάξι της γιαγιάς...»

18:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μπόνι και Κλάιντ στη Λαμία: Ζευγάρι κλέβει γυαλιά από κατάστημα οπτικών - Τι λέει ο ιδιοκτήτης στο Newsbomb - Βίντεο ντοκουμέντο

18:20ΚΟΣΜΟΣ

Ηλεκτρομαγνητικό όπλο καταστρέφει σμήνος drones σε δευτερόλεπτα - Το αμερικανικό υπερόπλο με το ελληνικό όνομα «Leonidas»

19:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Οι 8 αντίπαλοι του Ολυμπιακού στη League Phase

10:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Επικίνδυνες καταιγίδες - Έρχεται κακοκαιρία από Ιταλία, πού θα «χτυπήσει»

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Καμίνια: «Δεν έγινε και καμιά δολοφονία, πώς κάνετε έτσι» - Τι αναφέρει η μητέρα του 5χρονου που κλειδώθηκε στο μπαλκόνι

18:10ΕΛΛΑΔΑ

Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους Boeing 737 στο Άκτιο έπειτα από φωτιά στον ένα κινητήρα

16:29ΚΟΣΜΟΣ

Ο «Βιετναμέζος Χασάπης»: Βίντεο αποκεφαλισμού πωλείται μέσω Telegram στο dark net

19:16ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κομοτηνή - Μήνυμα του 112

17:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου - Πού θα «χτυπήσουν» καταιγίδες το Σαββατοκύριακο

18:36ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Παραδόθηκε το πόρισμα της Πυροσβεστικής - Δεν υπάρχει καύσιμη ύλη στην εμπορική αμαξοστοιχία

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Ξαναγράφεται η Ιστορία της ανθρωπότητας: Επιστήμονες κατάφεραν να γυρίσουν πίσω στο χρόνο σωματίδιο

18:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Live streaming η κλήρωση του Champions League: Ο Ολυμπιακός μαθαίνει αντιπάλους στη League Phase

15:49ΚΟΣΜΟΣ

Αυτοκτονία εφήβου έπειτα από... κουβέντα με το ChatGPT: Αυτά είναι τα μηνύματα που αντάλλαξαν

12:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγήκαν τα Καλογερομερομήνια - Πολύ δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Ακυρώνονται όλα τα πανηγύρια στην Ικαρία

19:10WHAT THE FACT

Αποκάλυψη βιβλικού μυστηρίου: Στο Ισραήλ εντοπίστηκε εργοστάσιο ηλικίας 5.500 ετών

18:19ΚΟΣΜΟΣ

Έφοδος για κλεμμένο αριστούργημα Ναζί καταλήγει σε έκπληξη - Ο πίνακας «Portrait of a Lady» και η ιστορία του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ