Έφοδος για κλεμμένο αριστούργημα Ναζί καταλήγει σε έκπληξη - Η απίστευτη ιστορία ενός πίνακα

Η αστυνομία της Αργεντινής πραγματοποίησε αυτήν την εβδομάδα έρευνα στο σπίτι της Πάτρισια Κατγκιέν, κόρης του αξιωματικού των SS Φρίντριχ Κατγκιέν, αναζητώντας έναν πίνακα που είχε κλαπεί από τον πατέρα της κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Ωστόσο, όταν οι αξιωματικοί έφτασαν στο ακίνητο στην παραθαλάσσια πόλη Μαρ ντελ Πλάτα κοντά στο Μπουένος Άιρες, αντίκρισαν έναν επιδέξια τοποθετημένο ταπισερί με άλογα στη θέση του έργου τέχνης.

Ο πίνακας «Portrait of a Lady» και η ιστορία του

Η έρευνα επικεντρωνόταν στον 18ο αιώνα πίνακα του ζωγράφου Φρα Γκαλγκάριο με τίτλο «Portrait of a Lady» (Πορτρέτο μιας Κυρίας), ο οποίος είχε εντοπιστεί πρόσφατα σε αγγελία πώλησης ακινήτου όπου εμφανιζόταν να κρέμεται στον τοίχο του σπιτιού της κόρης του Κατγκιέν.

Οι αρχές είχαν ελπίδες ότι η ανεύρεση του έργου θα έδινε απάντηση σε δεκαετίες αμφιβολιών σχετικά με την τύχη των έργων που είχαν λεηλατηθεί από τους Ναζί.

Qué objetos secuestro la Policía Federal durante el allanamiento en la vivienda de Mar del Plata donde buscaban el cuadro "Retrato de una dama", una obra robada por el nazismo y que fue detectada en la ciudad. pic.twitter.com/mL5SK6jB2M — Mi8 (@canal8mdp) August 27, 2025

Φρίντριχ Κατγκιέν: Ο Ναζί πίσω από την κλοπή

Ο Φρίντριχ Κατγκιέν, περιγραφόμενος από Αμερικανούς ανακριτές ως «φίδι του χαμηλότερου είδους», είχε χρηματοδοτήσει τον πόλεμο του Τρίτου Ράιχ μέσω κλοπής έργων τέχνης και διαμαντιών από Εβραίους εμπόρους στην Ολλανδία.

Ως ανώτερος συνεργάτης του διαβόητου επικεφαλής της Λουφτβάφε, Χέρμαν Γκέρινγκ, είχε καθοριστικό ρόλο στην εκμετάλλευση ξένου συναλλάγματος, πολύτιμων μετάλλων και πωλήσεων κατασχεμένων περιουσιών.

Μετά την ήττα των Ναζί, το 1945, διέφυγε στην Ελβετία και αργότερα στη Βραζιλία και την Αργεντινή, όπου έγινε επιτυχημένος επιχειρηματίας έως τον θάνατό του το 1978.

Η κλοπή του Γκουσττίκερ και η αναζήτηση του πίνακα

Η κλοπή του «Portrait of a Lady» είχε αρχικά λάβει χώρα από τον Ολλανδό συλλέκτη Τζακ Γκουσττίκερ, ο οποίος προσπάθησε να διαφύγει από τους Ναζί το 1940 αλλά έχασε τη ζωή του σε ατύχημα κατά τη διάρκεια της προσπάθειας διαφυγής προς την Αγγλία.

Από την κλοπή και ύστερα, το έργο, μαζί με άλλα 800 αντικείμενα της συλλογής του Γκουσττίκερ, θεωρήθηκε χαμένο, ενώ πάνω από 200 έργα επανακτήθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Το «Portrait of a Lady» όμως παρέμεινε αγνοούμενο, προκαλώντας χρόνια έρευνας και δικαστικών διεκδικήσεων από τους κληρονόμους του.

Η έφοδος και οι ανακαλύψεις στο σπίτι της Πάτρισια Κατγκιέν

Κατά την έφοδο στο σπίτι της Πάτρισια Κατγκιέν, οι αρχές παρατήρησαν σημάδια ότι ο πίνακας είχε πρόσφατα αφαιρεθεί από τον τοίχο, με γάντζους και σημάδια που παρέπεμπαν σε πρόσφατη αφαίρεση.

Παράλληλα, κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, δύο μη καταγεγραμμένα όπλα, σχέδια, χαρακτικά και έγγραφα από τη δεκαετία του 1940 που θα μπορούσαν να προωθήσουν την έρευνα.

Η Πάτρισια και ο σύντροφός της παρακολούθησαν την επιχείρηση μαζί με τους δικηγόρους τους, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες. Ωστόσο, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν κατηγορίες για απόκρυψη κλοπιμαίων, χωρίς χρονικούς περιορισμούς, λόγω της σύνδεσης με τη γενοκτονία των Ναζί.

Οι διεθνείς αντιδράσεις και η μάχη για την επιστροφή του έργου

Οι Ολλανδικές Αρχές Πολιτιστικής Κληρονομιάς εξέφρασαν την απογοήτευσή τους για την αποτυχία των αρχών της Αργεντινής να εντοπίσουν το έργο μέχρι στιγμής, τονίζοντας ότι στόχος τους είναι η επαναφορά κλαπέντων έργων στον νόμιμο ιδιοκτήτη τους.

Η Μάρεϊ φον Ζάερ, 81 ετών, μοναδική κληρονόμος της οικογένειας Γκουσττίκερ, ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να υποβάλει νομική αγωγή για την επιστροφή του πίνακα, συνεχίζοντας τον αγώνα που ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του ’90 για την ανάκτηση όλων των κλεμμένων έργων από τη συλλογή του πεθερού της.

Η ιστορική σημασία της υπόθεσης

Αρχεία και πηγές δείχνουν ότι ο Φρίντριχ Κατγκιέν ήταν μέλος του Ναζιστικού Κόμματος με αριθμό μητρώου 1.354.543, ενώ τα στοιχεία της οικογένειας και των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της εμφανίζονται επανειλημμένα σε αρχεία ακινήτων και δικαστικά μητρώα της Αργεντινής από τη δεκαετία του 1950.

Έφοδος για κλεμμένο αριστούργημα Ναζί καταλήγει σε έκπληξηΠαρά την καθοριστική του δράση για το Τρίτο Ράιχ, δεν κατηγορήθηκε ποτέ για εγκλήματα κατά του ναζιστικού καθεστώτος κατά τη διάρκεια της μακράς παραμονής του στη Νότια Αμερική.

Η υπόθεση του «Portrait of a Lady» υπενθυμίζει τη διαρκή επιρροή του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στη συλλογική μνήμη και τη σημασία της αποκατάστασης της πολιτιστικής κληρονομιάς, θέτοντας στο επίκεντρο τη μάχη για δικαιοσύνη δεκαετιών μετά την κλοπή των ναζιστικών έργων τέχνης.