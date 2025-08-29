Νέα Ζηλανδία: Μεθυσμένη συνταξιούχος έπεσε με το αυτοκίνητό της στη θάλασσα - Δείτε το βίντεο

Το SUV πέρασε με ταχύτητα μέσα από το υπόστεγο και έπεσε στα νερά της θάλασσας.

Τρομακτικές στιγμές καταγράφηκαν σε βίντεο στη Νέα Ζηλανδία, όπου μία μεθυσμένη συνταξιούχος που οδηγούσε ένα SUV «εκτοξεύτηκε» από αποβάθρα και κατέληξε στη θάλασσα.

Οι μάρτυρες του περιστατικού έσπευσαν να διασώσουν τη γυναίκα από το αυτοκίνητο που βυθίστηκε.

Πλάνα από κάμερες CCTV δείχνουν τη μεθυσμένη οδηγό να σπάει ένα γυάλινο υπόστεγο ποδηλάτων πριν πέσει στο νερό στον κεντρικό επιβατικό τερματικό σταθμό της αποβάθρας Matiatia, στο νησί Waiheke της Νέας Ζηλανδίας, το βράδυ της Τετάρτης (27/08).

Το ασημένιο SUV φαίνεται να οδηγεί πάνω στο πεζοδρόμιο και να αποφεύγει για λίγα μέτρα ένα σταθμευμένο λεωφορείο καθώς τρέχει προς τη θάλασσα.

Η οδηγός κατάφερε να βγει από το όχημά της και στη συνέχεια την βοήθησαν να ανέβει τη σκάλα για να φτάσει σε ασφαλές σημείο.

Της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από το προσωπικό του ασθενοφόρου στο σημείο του ατυχήματος.

Στη συνέχεια, κλήθηκε ένα σκάφος εξοπλισμένο με γερανό για να ανασύρει το αυτοκίνητο από τον βυθό της θάλασσας, το οποίο έχει ήδη επιστραφεί στην ιδιοκτήτριά του.

Ο αστυνόμος Ray Matthews της αστυνομίας του νησιού Waiheke δήλωσε ότι η ηλικιωμένη γυναίκα είχε πιει αλκοόλ πριν καταλήξει στη θάλασσα.

«Ευτυχώς, η μοναδική επιβάτης του οχήματος κατάφερε να βγει από το αυτοκίνητο και μεταφέρθηκε σε ασφαλές μέρος με τη βοήθεια των περαστικών.

Η αστυνομία εξέδωσε στην 73χρονη γυναίκα κλήση για υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ».

Εξετάζεται το ενδεχόμενο να απαγγελθούν και άλλες κατηγορίες, πρόσθεσε.

Ένας εκπρόσωπος της Auckland Transport δήλωσε ότι εκτιμάται η ζημιά που υπέστη το υπόστεγο ποδηλάτων.

