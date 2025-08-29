Εν ψυχρώ εκτέλεση προέδρου ποδοσφαιρικής ομάδας στην Τουρκία - Σοκαριστικό βίντεο

Δολοφονήθηκε εν ψυχρώ πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας στην Κωνσταντινούπολη, με το βίντεο που κυκλοφορεί στο X να έχει προκαλέσει σοκ στην Τουρκία.

Ο πρόεδρος της Αλεμντάγκ, Τουνσάι Μερίτς, εκτελέστηκε με μια σφαίρα στο κεφάλι ενώ ήταν σε εστιατόριο στην Κωνσταντινούπολη. Διακομίσθηκε στο νοσοκομείο, όπου λίγη ώρα αργότερα άφησε την τελευταία του πνοή.

Την επίθεση κατέγραψε κάμερα ασφαλείας και λίγο αργότερα ο δράστης συνελήφθη.

Ο Μερίτς ήταν 49 ετών ήταν γνωστός για τη συμβολή του στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο.