Τρομακτική στιγμή: F-16 συνετρίβη στην Πολωνία - Νεκρός ο πιλότος - Δείτε το βίντεο

Το μαχητικό αεροσκάφος συμμετείχε στις πρόβες για την αεροπορική επίδειξη Radom

Τρομακτική στιγμή: F-16 συνετρίβη στην Πολωνία - Νεκρός ο πιλότος
Τρομακτικές στιγμές καταγράφηκαν στην Πολωνία, όπου ένα αεροσκάφος F-16 συνετρίβη κατά τη διάρκεια των προβών για την αεροπορική επίδειξη Radom.

Ο πιλότος δεν τα κατάφερε, σύμφωνα με εκπρόσωπο της πολωνικής κυβέρνησης.

