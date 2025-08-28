Τρομακτική στιγμή: F-16 συνετρίβη στην Πολωνία - Νεκρός ο πιλότος - Δείτε το βίντεο

Τρομακτικές στιγμές καταγράφηκαν στην Πολωνία, όπου ένα αεροσκάφος F-16 συνετρίβη κατά τη διάρκεια των προβών για την αεροπορική επίδειξη Radom.

Ο πιλότος δεν τα κατάφερε, σύμφωνα με εκπρόσωπο της πολωνικής κυβέρνησης.

? Polish Air Force F-16 crashed this evening during training for the Radom Air Show pic.twitter.com/IcjcLVsrF6 — Conflict Radar (@Conflict_Radar) August 28, 2025

