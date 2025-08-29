Ουκρανία: Αυξήθηκε ο απολογισμός των νεκρών από τη μαζική ρωσική επίθεση της Πέμπτης

Διασώστες μεταφέρουν μια τραυματισμένη γυναίκα έπειτα από ρωσική επίθεση σε κατοικημένη περιοχή στο Κίεβο της Ουκρανίας, την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025. (AP Photo/Evgeniy Maloletka)

O πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα πως τουλάχιστον 25 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες Πέμπτη στις ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό.

«Αυτήν τη στιγμή, γνωρίζουμε πως 25 άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ αυτών τέσσερα παιδιά και ότι δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν», έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ.

I spoke with the @eucopresident, António Costa.



I am grateful for his sincere condolences to our people, to all the families who lost their loved ones as a result of yesterday’s Russian strike on Kyiv. As of now, it is known that 25 people were killed, including four children,… pic.twitter.com/y76vGhM9KP — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 29, 2025

Ο ίδιος υπογράμμισε πως αυτή η «απολύτως ποταπή» επίθεση δείχνει «τις πραγματικές προθέσεις» του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Να συνεχίσει να σκοτώνει και να μην λαμβάνει μέτρα για την επίτευξη της ειρήνης», συμπλήρωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η Ρωσία επιτέθηκε χθες Πέμπτη με drone και πυραύλους εναντίον της ουκρανικής πρωτεύουσας. «Το πιο μικρό (θύμα), ένα κοριτσάκι δεν ήταν ούτε τριών ετών», σύμφωνα με τον Ζελένσκι.

Σήμερα ήταν ημέρα πένθους στο Κίεβο.

