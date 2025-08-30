Ινδονησία: Διαδηλωτές πυρπόλησαν κτήριο Περιφέρειας - Τρείς νεκροί και τέσσερις τραυματίες

Διαδηλωτές συγκρούονται με αστυνομικούς των ΜΑΤ μετά το θάνατο ενός διανομέα σε συγκρούσεις μεταξύ των ΜΑΤ και φοιτητών που διαμαρτύρονται για τα επιδόματα των βουλευτών, στην Τζακάρτα της Ινδονησίας, Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2025.

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τέσσερις τραυματίστηκαν όταν εγκλωβίστηκαν σε κτήριο περιφερειακού συμβουλίου το οποίο πυρπόλησαν διαδηλωτές στην πόλη Μακάσαρ της ανατολικής Ινδονησίας, όπως ανέφερε τοπικός αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

?? #Indonesia: Major anti-government protests have erupted this week in Indonesia, with hundreds of students and workers marching through Jakarta demanding higher wages, lower taxes, and fairer economic conditions.



What began as a largely organised labour and student-led… pic.twitter.com/glh2VM3Yxg — POPULAR FRONT (@PopularFront_) August 28, 2025

«Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν επί τόπου και ένας κατέληξε στο νοσοκομείο. Παγιδεύτηκαν στο φλεγόμενο κτήριο», δήλωσε στο AFP ο Ραχμάτ Μαπατόμπα, γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου στη Μακάσαρ, τη μεγαλύτερη πόλη της νήσου Σουλαουέζι. Αφηγήθηκε πως διαδηλωτές εισέβαλαν στα γραφεία και τα πυρπόλησαν, εν μέσω κύματος διαμαρτυρίας σε διάφορες πόλεις της Ινδονησίας μετά τον θάνατο ενός οδηγού δίκυκλου ταξί που παρασύρθηκε από περιπολικό της αστυνομίας.

Ένας άνδρας χρησιμοποιεί μια σανίδα κόντρα πλακέ για να προστατευτεί από το νερό που ψεκάζει ένα αστυνομικό υδροβόλο κατά τη διάρκεια μιας διαμαρτυρίας μετά το θάνατο ενός διανομέα σε συγκρούσεις μεταξύ των ΜΑΤ και φοιτητών που διαμαρτύρονται για τα επιδόματα των βουλευτών, στη Σουραμπάγια της Ανατολικής Ιάβας, Ινδονησία, Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025. AP

Στην πρωτεύουσα Τζακάρτα εκατοντάδες διαδηλωτές συγκρούστηκαν με αστυνομικούς, οι οποίοι έκαναν χρήση δακρυγόνων για να διαλύσουν το εξαγριωμένο πλήθος.

