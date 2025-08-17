Ινδονησία: Σεισμός 6 Ρίχτερ - Δεκάδες τραυματίες, οι δύο σε κρίσιμη κατάσταση - Δείτε βίντεο

Δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν από τον σεισμό 6 βαθμών που σημειώθηκε στη νήσο Σουλαουέζι της Ινδονησίας το πρωί της Κυριακής (17/8) ανακοίνωσε η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών της χώρας BNPB.

Ο σεισμός, το εστιακό βάθος του οποίου υπολογίζεται σε 10 χιλιόμετρα, συγκλόνισε την Πόσο, στη νήσο Σουλαουέζι, και έγινε αισθητός στις κοντινές περιοχές.

M5.8 earthquake hit 14 km N of Poso Regency, Central Sulawesi province, Indonesia (on August 17, 2025 at 6.38 AM local time)



Grocery shop security camera footage from Lembomawo village, Poso Kota district.



People from the poso regency felt the strong shaking. pic.twitter.com/euFQCjfTP6 — RenderNature (@RenderNature) August 17, 2025

Λόγω του σεισμού τραυματίστηκαν 29 άνθρωποι, εκ των οποίων δύο βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, διευκρίνισε η υπηρεσία αυτή σε ανακοίνωσή της.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για νεκρούς, πρόσθεσε η BNBP.

Το ινδονησιακό αρχιπέλαγος βρίσκεται στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, όπου τέμνονται τεκτονικές πλάκες και η σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα είναι έντονη.

