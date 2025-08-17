Ινδονησία: Μεγάλος σεισμός στο νησί Σουλαουέζι

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στα ανοικτά της νήσου Σουλαουέζι στην Ινδονησία, σύμφωνα με την Υπηρεσία Μετεωρολογίας και Γεωφυσικής της χώρας (BKMG).

Το επίκεντρο καταγράφηκε στη θαλάσσια περιοχή, περίπου 18 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης Πόσο, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα.

Χωρίς αναφορές για θύματα

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί θύματα ούτε σημαντικές υλικές ζημιές. Οι τοπικές αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση και βρίσκονται σε επιφυλακή για ενδεχόμενους μετασεισμούς.

Η Ινδονησία στον «Δακτύλιο της Φωτιάς»

Η Ινδονησία βρίσκεται σε μία από τις πιο σεισμογενείς ζώνες του πλανήτη, στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού. Στην περιοχή αυτή συναντώνται τεκτονικές πλάκες, με αποτέλεσμα να καταγράφονται συχνά ισχυρές σεισμικές και ηφαιστειακές δραστηριότητες.

Διαβάστε επίσης