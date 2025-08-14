Επιστροφή στις μνήμες του 1999: Τι σημαίνουν τα χρωματιστά σύμβολα στα πυρόπληκτα σπίτια της Πάτρας

Το πρωί της Πέμπτης (14/8) στην Πάτρα, όπου οι πρόσφατες καταστροφικές φωτιές άφησαν πίσω τους καμένα σπίτια, επανήλθαν οι τριγωνικές σημάνσεις που θυμίζουν μνήμες από τον σεισμό του 1999. Τα κλιμάκια του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ξεκίνησαν τον πρώτο έλεγχο στα πληγέντα κτίρια, τοποθετώντας τα σύμβολα που καταγράφουν την κατάσταση των σπιτιών.

Οι σημάνσεις αυτές δείχνουν εάν ένα κτίριο είναι κατεστραμμένο, επισκευάσιμο ή επικίνδυνο, αν απαιτείται άμεση παρέμβαση ή εκκένωση, και αν κατά την αξιολόγηση υπήρχαν άνθρωποι μέσα. Το σύστημα αυτό βοηθά τις αρμόδιες αρχές και τις ομάδες διάσωσης να προγραμματίσουν γρήγορα τις ενέργειές τους και να οργανώσουν αποτελεσματικά την παροχή βοήθειας.

Κάθε χρώμα έχει συγκεκριμένη έννοια. Συνήθως, το κόκκινο δηλώνει ότι το κτίριο είναι ακατάλληλο για κατοίκηση και επικίνδυνο, το κίτρινο σημαίνει ότι χρειάζεται επισκευή ή προσοχή, ενώ το πράσινο υποδεικνύει ότι το κτίριο είναι ασφαλές προς χρήση. Με αυτόν τον τρόπο, οι αρμόδιες Αρχές και οι κάτοικοι μπορούν να κατανοήσουν αμέσως την κατάσταση των κτιρίων και να προτεραιοποιήσουν τις ενέργειες αποκατάστασης και ασφάλειας.

Tο κόκκινο δηλώνει ότι το κτίριο είναι ακατάλληλο για κατοίκηση και επικίνδυνο Newsbomb.gr

Η χρήση τέτοιων συμβόλων φέρνει στο νου την εμπειρία του σεισμού του 1999, όταν εφαρμόστηκαν αντίστοιχες πρακτικές για την καταγραφή ζημιών και την οργάνωση των επεμβάσεων. Η γνώση εκείνης της περιόδου έχει βελτιώσει τις διαδικασίες, καθιστώντας πιο αποτελεσματική τη διαχείριση καταστροφών.

Ο πρώτος γύρος ελέγχου ολοκληρώθηκε και αναμένεται ο επόμενος, ενώ οι κάτοικοι της Πάτρας, αν και συγκλονισμένοι από τις φωτιές, συνεργάζονται με τις αρχές ελπίζοντας σε γρήγορη αποκατάσταση και επιστροφή στην κανονικότητα.