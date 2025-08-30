Βγήκαν στους δρόμους τα άρματα μάχης στα Χανιά - Εντυπωσιακές εικόνες

Ένα ασυνήθιστο θέαμα αντίκρισαν το μεσημέρι του Σαββάτου οδηγοί και περαστικοί σε κεντρικό δρόμο των Χανίων. Στρατιωτικά οχήματα και άρματα μάχης κινούνταν σε φάλαγγα από τον Βλητέ με κατεύθυνση προς τη Σούδα, προκαλώντας για λίγη ώρα αυξημένη κίνηση στο οδικό δίκτυο, σύμφωνα με το zarpanews.gr.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πολεμικό υλικό είχε νωρίτερα μεταφερθεί στο Πεδίο Βολής Κρήτης, ενώ λίγες ώρες αργότερα το κονβόι επέστρεψε ξανά στο λιμάνι της Σούδας.

Η παρουσία στρατιωτικών οχημάτων στην περιοχή δεν είναι κάτι καινούριο. Το Πεδίο Βολής Κρήτης, μοναδικό στην Ανατολική Μεσόγειο, χρησιμοποιείται συχνά για ασκήσεις και δοκιμές οπλικών συστημάτων από τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις αλλά και από συμμαχικές χώρες.

Παράλληλα, η Σούδα αποτελεί στρατηγικής σημασίας βάση, η οποία φιλοξενεί τακτικά μετακινήσεις και δραστηριότητες στρατιωτικού χαρακτήρα.

Ανάλογες εικόνες έχουν καταγραφεί αρκετές φορές στο παρελθόν, όταν πραγματοποιούνται ασκήσεις ή μεταφορές υλικού από και προς το Πεδίο Βολής.

Δείτε τις φωτογραφίες:

