Σηκωτός απομακρύνθηκε θεατής στη συναυλία των Korn και System of a Down για άσεμνη πράξη
Ένα βίντεο που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στα κοινωνικά δίκτυα καταγράφει ένα ασυνήθιστο και ενοχλητικό περιστατικό κατά τη διάρκεια της μεγάλης συναυλίας των Korn και System of a Down στο MetLife Stadium, στο Νιου Τζέρσεϊ.
Στα πλάνα φαίνεται θεατής να επιδίδεται σε άσεμνη συμπεριφορά μέσα στο κοινό, γεγονός που προκάλεσε την έντονη αντίδραση ενός άλλου παρευρισκόμενου, ο οποίος τον γρονθοκόπησε στο κεφάλι.
Λίγο αργότερα, μέλη της ασφάλειας του γηπέδου επενέβησαν και απομάκρυναν -στην κυριολεξία- σηκωτό τον άνδρα από τις κερκίδες.
