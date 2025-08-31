Ινδία: Σκότωσε με ψαλίδι τη γυναίκα του και την πεθερά του για τα δώρα γενεθλίων

Η πεθερά είχε πάει στο σπίτι του ζευγαριού για να γιορτάσει τα γενέθλια του εγγονού της

Newsbomb

Ινδία: Σκότωσε με ψαλίδι τη γυναίκα του και την πεθερά του για τα δώρα γενεθλίων
ndtv
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τραγική κατάληξη είχε ένα πάρτι γενεθλίων για μία οικογένεια στο Δελχί, όταν μετά από καυγά για τα δώρα, ο σύζυγος φέρεται να σκότωσε με ψαλίδι τη γυναίκα του και τη μητέρα της.

Τα πτώματα των δύο γυναικών της Kusum Sinha (63 ετών) και της κόρης της Priya Sehgal (34 ετών) βρέθηκαν να κείτονται σε ένα από τα δωμάτια του σπιτιού.

Η πεθερά πήγε στο σπίτι του ζευγαριού, που μετρούσε 17 χρόνια παντρεμένο στις 28 Αυγούστου για να γιορτάσει τα γενέθλια του εγγονού της.

Κατά τη διάρκεια του εορτασμού ωστόσο, φέρεται να προέκυψε διαφωνία μεταξύ της γυναίκας και του συζύγου της, Yogesh, σχετικά με τα δώρα. Η πεθερά έμεινε στο σπίτι για να διευθετήσει το θέμα.

«Στις 30 Αυγούστου, όταν ο γιος της 63χρονης προσπάθησε να επικοινωνήσει με τη μητέρα του μέσω τηλεφώνου, οι κλήσεις του έμειναν αναπάντητες. Στη συνέχεια ήρθε στο σπίτι και βρήκε το διαμέρισμα κλειδωμένο από έξω με κηλίδες αίματος ορατές κοντά στην πόρτα», είπε ο αξιωματικός.

Αμέσως ενημέρωσε τα άλλα μέλη της οικογένειας και έσπασε την κλειδαριά, οπότε βρήκε τη μητέρα και την αδελφή του να κείτονται σε μια λίμνη αίματος μέσα στο δωμάτιο. Ισχυρίστηκε ότι ο σύζυγος Yogesh Sehgal, άνεργος, σκότωσε τόσο τη μητέρα όσο και την αδελφή του και έφυγε με τα παιδιά, ανέφερε η αστυνομία.

Ο Yogesh συνελήφθη από την αστυνομία, ενώ τα αιματοβαμμένα ρούχα του και ένα ψαλίδι, που φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν στο έγκλημα, ανακτήθηκαν από τη σκηνή. Σύμφωνα με την αστυνομία, το κίνητρο φαίνεται να είναι μια ενδοοικογενειακή διαφορά.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:44ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Τρεις συλλήψεις για εξαπάτηση ηλικιωμένου - Του απέσπασαν μετρητά, χρυσαφικά και λίρες

19:36LIFESTYLE

Αθηνά Οικονομάκου: «Αντίο Αύγουστε, σε ευχαριστούμε» - Τα φιλιά στον Μπρούνο Τσερέλα στην Κίμωλο

19:22ΚΟΣΜΟΣ

Αυτό είναι το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα: Πώς θα γίνει η «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής» - Εκτοπισμός ή «περιορισμένη πρόσβαση» για τους Παλαιστίνιους

19:21ΚΟΣΜΟΣ

Μαρία Κολτάκοβα: Πέθανε στα 104 η «σιδηρά γιαγιά» με τα 16 ρεκόρ Γκίνες

19:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Επίσημη η μεταγραφή του Ταρέμι - Δείτε βίντεο

19:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Αστέρας AKTOR: Οι επιλογές του Νίκολιτς για το ματς της Super League

18:58ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Τα highlights του Γεωργία – Ελλάδα (βίντεο)

18:58ΚΟΣΜΟΣ

Ινδός σκότωσε με ψαλίδι τη γυναίκα του και την πεθερά του για τα δώρα γενεθλίων

18:55ΚΟΣΜΟΣ

Δραματική προειδοποίηση από τον Έλον Μασκ: Η Ευρώπη κινδυνεύει να αφανιστεί λόγω δημογραφικού

18:49ΕΛΛΑΔΑ

Εμπρησμοί στο Πανεπιστήμιο Πατρών: Τρεις ταυτόχρονες εστίες σε δύο τμήματα και στο βουνό

18:41ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Formula 1: Θρίαμβος Πιάστρι στην Ολλανδία – Εγκατάλειψη για Νόρις και Ferrari, την έκπληξη ο Χαντζάρ

18:41ΕΛΛΑΔΑ

Κορυφώνεται η επιστροφή των εκδρομέων: Γεμάτα τα πλοία που φτάνουν στο λιμάνι του Πειραιά - 33.000 επιστροφές στην Αθήνα

18:39ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ σκοπεύει να συλλάβει τη Γκρέτα Τούνμπεργκ και να τη βάλει σε φυλακή για τρομοκράτες

18:38ΚΟΣΜΟΣ

«Παράξενος» τάφος στο Περού με σκελετούς δεμένους με σχοινιά στον λαιμό και τα χέρια στην πλάτη

18:29ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Σπανούλης: «Χτίζουμε μια νέα γενιά» - Τι είπε για Γκάλη και Γιάννη Αντετοκούνμπο

18:27ΚΟΣΜΟΣ

Καμπότζη: Βρετανίδα «παγιδευμένη» σε ερωτικό τρίγωνο βρέθηκε μαχαιρωμένη σε πάρκο

18:25ΕΛΛΑΔΑ

Κατερίνα Ζαχαράκη: Πέθανε η δημοσιογράφος από τη Θεσσαλονίκη σε ηλικία 53 ετών

18:08LIFESTYLE

Βαρύ πένθος για τη Ζόζεφιν - Πνίγηκε η γιαγιά της σε παραλία στο Πόρτο Ράφτη

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Τα 8 τουρκικά αλιευτικά ξανά λυμαίνονται το Αγαθονήσι - «Κανονικότητα παραβίασης σε μόνιμη βάση»

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Νότια Κέρκυρα: Διακοπές νερού λόγω δολιοφθοράς - Αφαιρέθηκαν καλώδια και καταστράφηκαν πίνακες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:21ΚΟΣΜΟΣ

Μαρία Κολτάκοβα: Πέθανε στα 104 η «σιδηρά γιαγιά» με τα 16 ρεκόρ Γκίνες

18:25ΕΛΛΑΔΑ

Κατερίνα Ζαχαράκη: Πέθανε η δημοσιογράφος από τη Θεσσαλονίκη σε ηλικία 53 ετών

19:22ΚΟΣΜΟΣ

Αυτό είναι το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα: Πώς θα γίνει η «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής» - Εκτοπισμός ή «περιορισμένη πρόσβαση» για τους Παλαιστίνιους

18:08LIFESTYLE

Βαρύ πένθος για τη Ζόζεφιν - Πνίγηκε η γιαγιά της σε παραλία στο Πόρτο Ράφτη

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Η κορυφαία ελληνική πινακίδα του καλοκαιριού που χάθηκε στη... μετάφραση: Τι έγραφε και έγινε viral

17:57ΚΟΣΜΟΣ

Night Stalker: Ο σατανικός δολοφόνος που μπέρδεψε τους profilers του FBI - Το λάθος που τον καταδίκασε

15:32ΚΟΣΜΟΣ

Ο Έλληνας που «χτίζει» επιχειρήσεις στην Αφρική: Οι δυσκολίες, η ανταμοιβή και οι δουλειές του μέλλοντος

16:34ΚΟΣΜΟΣ

Οι τελευταίες ώρες της Λαίδης Ντι με τον Ντόντι Αλ Φαγέντ - 28 χρόνια από τη βασιλική τραγωδία

14:57ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Άφαντος ο κρατούμενος που βούτηξε από το πλοίο - Κρατούνται οι τέσσερις αστυνομικοί που τον συνόδευαν

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο-ντοκουμέντο: Η στιγμή της κατάρρευσης της μουσικής σκήνής στα Ιωάννινα - Από θαύμα δεν υπήρξαν θύματα

18:39ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ σκοπεύει να συλλάβει τη Γκρέτα Τούνμπεργκ και να τη βάλει σε φυλακή για τρομοκράτες

17:14ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Τι ώρα είναι ο αγιασμός - Αλλάζει η ώρα στο σχόλασμα των μαθητών

18:27ΚΟΣΜΟΣ

Καμπότζη: Βρετανίδα «παγιδευμένη» σε ερωτικό τρίγωνο βρέθηκε μαχαιρωμένη σε πάρκο

23:14WHAT THE FACT

Σιδερώνετε συχνά; Οι ειδικοί προειδοποιούν πώς πρέπει να το σταματήσετε - Οι λόγοι

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Τα 8 τουρκικά αλιευτικά ξανά λυμαίνονται το Αγαθονήσι - «Κανονικότητα παραβίασης σε μόνιμη βάση»

17:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κυλήσει η εβδομάδα - Ανάλυση Χατζηγρίβα για τις επόμενες ημέρες

20:57WHAT THE FACT

Η Κίνα αποκαλύπτει μηχανή που φτάνει τα εκπληκτικά 20.000 χλμ/ώρα και μπορεί να γυρίσει τον πλανήτη σε μόλις 2 ώρες

17:48ΕΛΛΑΔΑ

Ηγουμενίτσα: Έσπασαν οι κάβοι και συγκρούστηκαν δύο πλοία στο λιμάνι (video)

18:49ΕΛΛΑΔΑ

Εμπρησμοί στο Πανεπιστήμιο Πατρών: Τρεις ταυτόχρονες εστίες σε δύο τμήματα και στο βουνό

18:20ΚΟΣΜΟΣ

Ηλεκτρομαγνητικό όπλο καταστρέφει σμήνος drones σε δευτερόλεπτα - Το αμερικανικό υπερόπλο με το ελληνικό όνομα «Leonidas»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ