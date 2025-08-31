Ινδία: Σκότωσε με ψαλίδι τη γυναίκα του και την πεθερά του για τα δώρα γενεθλίων

Τραγική κατάληξη είχε ένα πάρτι γενεθλίων για μία οικογένεια στο Δελχί, όταν μετά από καυγά για τα δώρα, ο σύζυγος φέρεται να σκότωσε με ψαλίδι τη γυναίκα του και τη μητέρα της.

Τα πτώματα των δύο γυναικών της Kusum Sinha (63 ετών) και της κόρης της Priya Sehgal (34 ετών) βρέθηκαν να κείτονται σε ένα από τα δωμάτια του σπιτιού.

Η πεθερά πήγε στο σπίτι του ζευγαριού, που μετρούσε 17 χρόνια παντρεμένο στις 28 Αυγούστου για να γιορτάσει τα γενέθλια του εγγονού της.

Κατά τη διάρκεια του εορτασμού ωστόσο, φέρεται να προέκυψε διαφωνία μεταξύ της γυναίκας και του συζύγου της, Yogesh, σχετικά με τα δώρα. Η πεθερά έμεινε στο σπίτι για να διευθετήσει το θέμα.

«Στις 30 Αυγούστου, όταν ο γιος της 63χρονης προσπάθησε να επικοινωνήσει με τη μητέρα του μέσω τηλεφώνου, οι κλήσεις του έμειναν αναπάντητες. Στη συνέχεια ήρθε στο σπίτι και βρήκε το διαμέρισμα κλειδωμένο από έξω με κηλίδες αίματος ορατές κοντά στην πόρτα», είπε ο αξιωματικός.

Αμέσως ενημέρωσε τα άλλα μέλη της οικογένειας και έσπασε την κλειδαριά, οπότε βρήκε τη μητέρα και την αδελφή του να κείτονται σε μια λίμνη αίματος μέσα στο δωμάτιο. Ισχυρίστηκε ότι ο σύζυγος Yogesh Sehgal, άνεργος, σκότωσε τόσο τη μητέρα όσο και την αδελφή του και έφυγε με τα παιδιά, ανέφερε η αστυνομία.

Ο Yogesh συνελήφθη από την αστυνομία, ενώ τα αιματοβαμμένα ρούχα του και ένα ψαλίδι, που φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν στο έγκλημα, ανακτήθηκαν από τη σκηνή. Σύμφωνα με την αστυνομία, το κίνητρο φαίνεται να είναι μια ενδοοικογενειακή διαφορά.