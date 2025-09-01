US Open: Η προκλητική απάντηση του Πολωνού CEO που άρπαξε το υπογεγραμμένο καπέλο από μικρό παιδί

Αντιμέτωπος με τη δημόσια κατακραυγή βρέθηκε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Drogbruk Πιότρ Στσέρεκ, ο οποίος αναγνωρίστηκε πως άρπαξε μέσα από τα χέρια ενός νεαρού παιδιού, του Μπροκ, το υπογεγραμμένο καπέλο διά χειρός του Πολωνού τενίστα Καμίλ Μάιχρζακ, κατά τη διάρκεια του US Open.

Αρχικά ο Πιότρ Στσέρεκ απενεργοποίησε τους λογαριασμούς του στα social media, ωστόσο λίγο αργότερα επανήλθε με μια αλαζονική δήλωση σε φόρουμ, υπερασπιζόμενος την πράξη του. Ο CEO υποστήριξε πως «ο πρώτος που φτάνει, παίρνει», ενώ παράλληλα απείλησε με νομικές ενέργειες όλους όσοι τον επέκριναν.

Η αλαζονική απάντηση του CEO

«Καταλαβαίνω ότι σε μερικούς μπορεί να μην αρέσει, αλλά σας παρακαλώ, ας μην το κάνουμε παγκόσμιο σκάνδαλο. Είναι απλά ένα καπέλο. Αν ήσαστε πιο γρήγοροι, θα το είχατε πάρει. Όσον αφορά το μίσος στο διαδίκτυο, σας υπενθυμίζω ότι η προσβολή δημόσιου προσώπου υπόκειται σε νομική ευθύνη. Όλα τα προσβλητικά σχόλια, οι συκοφαντίες και οι υπονοούμενες κατηγορίες θα αναλυθούν για να εξεταστεί η πιθανότητα να παραπεμφθεί η υπόθεση στο δικαστήριο. Τελικά, ψηλά το κεφάλι, τα καπέλα κάτω, λιγότερο δηλητήριο, περισσότερο αθλητικό πνεύμα», υποστήριξε ο Πιότρ Στσέρεκ.

Η στιγμή της αδικίας

Το περιστατικό συνέβη μετά τη νίκη του Πολωνού τενίστα Καμίλ Μάιχρζακ, ο οποίος υπέγραφε αναμνηστικά για τους φιλάθλους. Παρά το άγραφο πρωτόκολλο που δίνει προτεραιότητα στα παιδιά, ο Πιότρ Στσέρεκ, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Drogbruk, άρπαξε το καπέλο που προοριζόταν για έναν μικρό φίλαθλο, τον Μπροκ. Η κίνησή του, που καταγράφηκε λεπτομερώς, προκάλεσε άμεση αντίδραση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου το βίντεο συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές.

Το αίσιο τέλος για τον μικρό Μπροκ

Ευτυχώς, η ιστορία είχε αίσιο τέλος για το παιδί. Ο ίδιος ο τενίστας, Καμίλ Μάιχρζακ, μόλις ενημερώθηκε για το περιστατικό, επικοινώνησε προσωπικά με τον Μπροκ και του έδωσε ένα νέο, υπογεγραμμένο καπέλο, αποκαθιστώντας την αδικία. Ο τενίστας δημοσίευσε τη συνάντησή τους στο Instagram, δείχνοντας ότι το καπέλο τελικά πήγε στον σωστό παραλήπτη.

Kamil Majchrzak meeting the young boy who had the hat taken from him the other day at the US Open.



A happy ending… this is what it’s all about.



*Με πληροφορίες από New York Post και Marca