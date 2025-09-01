Αχιλλέας - Ο γιος του Παύλου και της Μαρί Σαντάλ είναι το νέο αγαπημένο πρόσωπο της παγκόσμιας ελίτ

O εγγονός του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου έχει αναστατώσει την υψηλή κοινωνία και τα βασιλικά σαλόνια με πολλούς να τον παρομοιάζουν με «Έλληνα Θεό»

Newsbomb

Αχιλλέας - Ο γιος του Παύλου και της Μαρί Σαντάλ είναι το νέο αγαπημένο πρόσωπο της παγκόσμιας ελίτ
X/twitter
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η παγκόσμια ελίτ έχει βρει τον νέο «πρίγκιπά» της στο πρόσωπο του 26χρονοου Αχιλλέα - Ανδρέα, γιού του Παύλου και της Μαρί Σαντάλ, και εγγονού του τέως βασιλιά της Ελλάδος, Κωνσταντίνου.

Ενδεικτικό είναι το εκτενές αφιέρωμα του Paris Match, στον νεαρό, που τον χαρακτηρίζει «διάδοχο» και «πρίγκιπα», παρομοιάζοντάς με τον θεό Απόλλωνα!

axilleas.jpg

Η διάσημη βασιλική γενεαλογία

Ο Αχιλλέας-Ανδρέας είναι το τρίτο παιδί και ο δεύτερος γιος του Παύλου Ντε Γκρέτσια και της Μαρί Σαντάλ Μίλερ, της Αμερικανίδας κληρονόμου της αυτοκρατορίας αφορολόγητων ειδών.

Μέσω του παππού του Κωνσταντίνου, ο Αχιλλέας ήταν επομένως απόγονος των μοναρχών της Ελλάδας, του πολιτεύματος που καταργήθηκε το 1974. Μέσω της γιαγιάς του, Άννας-Μαρίας της Δανίας, είναι ωστόσο πρίγκιπας της Δανίας. Η θεία του δεν είναι άλλη από την πρώην βασίλισσα Margrethe II.

Εν ολίγοις, ο Αχιλλέας μπορεί να αναφέρει μεταξύ των πιο επιφανών προγόνων του τον βασιλιά Christian IX της Δανίας, με το παρατσούκλι "ο πεθερός της Ευρώπης", καθώς και τη βασίλισσα Βικτώρια του Ηνωμένου Βασιλείου, γνωστή ως "η γιαγιά της Ευρώπης".

Για τον Αχιλλέα, η Ελλάδα είναι πάνω απ 'όλα το μέρος για καλοκαιρινές διακοπές.

Γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη, μεγάλωσε στο Λονδίνο και τώρα ζει ξανά στις Ηνωμένες Πολιτείες.

axilleasq.jpg

Prince Charming...

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Αχιλλέας, έχει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά του Prince Charming, ξανθές μπούκλες και γοητευτικό χαμόγελo. Επίσης είναι ελεύθερος. Τουλάχιστον προς το παρόν...

Επίδοξος ηθοποιός

Με πτυχίο στις τέχνες, ο Αχιλλέας ήθελε να εισέλθει στον κινηματογράφο. Έχει ήδη συμμετάσχει σε μερικά επεισόδια της σαπουνόπερας «Αγάπη, Δόξα και Ομορφιά», στην οποία συμμετείχε η θεία του, Θεοδώρα. Εμφανίστηκε επίσης σε μια ταινία το 2023, "The Challenge", όπου πρωταγωνίστησε δίπλα στην Jennifer Lawrence. Μια σύντομη εμφάνιση , αλλά με το όνομα "Achie Miller".

Έχει σχεδόν 400.000 ακόλουθους στον λογαριασμό του στο Instagram, όπου δείχνει λίγο από τη ζωή των ονείρων του. Πάρτι γενεθλίων στη Σκωτία, διακοπές σε παραδεισένια μέρη, καθημερινή ζωή στη Νέα Υόρκη...

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιάννης Κεφαλογιάννης: «Θα υπάρξει κάποια ενίσχυση στο εισόδημα των πυροσβεστών»

12:35ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Οι εργασίες στο κτήριο «έβγαλαν« δύο χειροβομβίδες - Ειδική ομάδα του στρατού στο σημείο

12:29ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας: Έλαμψε η Κέιτ Μπλάνσετ στην πρεμιέρα της ταινίας του Τζιμ Τζάρμους

12:28ΚΟΣΜΟΣ

Τζιχάντι Τζον: Πώς εντοπίστηκε και εκτελέστηκε σε... κεμπαπατζίδικο ο δήμιος του IRIS

12:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live - Παύλος Μαρινάκης: Η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών

12:21ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Ζελένσκι με Μακρόν και ευρωπαίους ηγέτες την Πέμπτη στο Παρίσι

12:12ΚΟΣΜΟΣ

Αχιλλέας - Ο γιος του Παύλου και της Μαρί Σαντάλ είναι το νέο αγαπημένο πρόσωπο της παγκόσμιας ελίτ

12:01ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία χωρίς τέλος στο Αφγανιστάν: Πάνω από 800 νεκροί από τον σεισμό - Σκάβουν με τα χέρια τους για επιζώντες

11:57ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurobasket 2025: Ενισχυμένες αποδόσεις από το Pamestoixima.gr για τους σημερινούς αγώνες

11:55ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας: Δέκα λεπτά χειροκρότημα για τον Βλαντιμίρ Πούτιν του Τζουντ Λο

11:52ΕΘΝΙΚΑ

«Βόμβα» Κικίλια: «Ενδώσαμε το 2017 στη διαπραγμάτευση για τους όμηρους στρατιώτες και για αυτό υπάρχουν τουρκικά αλιευτικά στο Αιγαίο»

11:41LIFESTYLE

Ο Παναγιώτης Στάθης επίσημα στον ΑΝΤ1

11:41ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η παλιά οθόνη δεν είναι για τα σκουπίδια: 7 τρόποι για να της δώσετε δεύτερη ευκαιρία

11:40ΦΑΡΜΑΚΟ

GSK Ελλάδος: Νέα πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος η Lizzie Champion - Έμφαση στα εμβόλια ενηλίκων

11:37ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: «SOS» για τη 2η οικονομία της ευρωζώνης μετά το ρίσκο Μπαϊρού - Οι επιχειρηματίες «βλέπουν» ύφεση

11:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Καθυστερεί η άφιξη Ποντένσε - Αυτός είναι ο λόγος

11:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η δύσκολη εξίσωση της 89ης ΔΕΘ και το στοίχημα ανακοπής της «γκρίζας ζώνης»

11:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αποκλειστικό Newsbomb: Έδεσαν και φίμωσαν ηλικιωμένη μέσα στο σπίτι της στην Κηφισιά!

11:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 2 Σεπτεμβρίου: Το σπάνιο όνομα που γιορτάζει αύριο

11:28ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Ξεκάθαρος ο Ντέσερς - «Να πάρουμε νίκες και να κατακτήσουμε τίτλους»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 1η Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

12:28ΚΟΣΜΟΣ

Τζιχάντι Τζον: Πώς εντοπίστηκε και εκτελέστηκε σε... κεμπαπατζίδικο ο δήμιος του IRIS

11:52ΕΘΝΙΚΑ

«Βόμβα» Κικίλια: «Ενδώσαμε το 2017 στη διαπραγμάτευση για τους όμηρους στρατιώτες και για αυτό υπάρχουν τουρκικά αλιευτικά στο Αιγαίο»

09:51ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστική τροπή: Αστυνομικός ανταποκρίθηκε σε κλήση αυτοκτονίας - Το σοκ όταν είδε ποιος είναι

10:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι φέρνει για τον φετινό και τους επόμενους χειμώνες το φαινόμενο solar minimum

11:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αποκλειστικό Newsbomb: Έδεσαν και φίμωσαν ηλικιωμένη μέσα στο σπίτι της στην Κηφισιά!

07:32ΚΟΣΜΟΣ

«Habibi, μην έρχεσαι στο Ντουμπάι»: Πώς το «διαμάντι» του Περσικού έχασε τη λάμψη του

12:01ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία χωρίς τέλος στο Αφγανιστάν: Πάνω από 800 νεκροί από τον σεισμό - Σκάβουν με τα χέρια τους για επιζώντες

10:41ΠΑΙΔΕΙΑ

EETAA αποτελέσματα 2025: Πότε θα ανακοινωθούν - Οι δικαιούχοι

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Αγαθονήσι: Έτσι παραβιάζουν τα τουρκικά αλιευτικά τα εθνικά μας ύδατα - Αποκαλυπτικό βίντεο

10:50ΚΟΣΜΟΣ

Συμμαχία Πούτιν, Σι και Μόντι στη σκιά των δασμών: Πώς απαντά ο «Παγκόσμιος Νότος» στον Τραμπ

09:37LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Ερωτευμένοι στη Μύκονο - Η βόλτα τους στα Ματογιάννια - Βίντεο

12:12ΚΟΣΜΟΣ

Αχιλλέας - Ο γιος του Παύλου και της Μαρί Σαντάλ είναι το νέο αγαπημένο πρόσωπο της παγκόσμιας ελίτ

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Η κορυφαία ελληνική πινακίδα του καλοκαιριού που χάθηκε στη... μετάφραση: Τι έγραφε και έγινε viral

11:07ΚΟΣΜΟΣ

US Open: Η προκλητική απάντηση του CEO που άρπαξε το υπογεγραμμένο καπέλο του τενίστα Μάιχρζακ από μικρό παιδί - «Ας ήσαστε πιο γρήγοροι»

07:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Οι πίνακες με τα νέα ποσά - Ποιοι θα πάρουν έως και 850 ευρώ παραπάνω ετησίως

06:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ο Δένδιας που δεν "μασάει", ο Τσίπρας που βάζει γκολ από τα αποδυτήρια, ο ΟΠΕΚΕΠΕ και τα βραχιολάκια, βροχή παρουσιάσεων από τις τράπεζες, το νέφος από το Ντουμπάι, το πάρτι συγχώνευσης, η Metlen και τα μεγάλα σαλόνια και το δυνατό deal της Lamda

09:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κρήτη: Κληρικός ήταν μέλος εγκληματικής οργάνωσης - Εκβίαζε ιερείς για αξιώματα στην Εκκλησία!

08:42ΕΛΛΑΔΑ

Ποιες είναι οι 40 παρθένες που εορτάζουν 1η Σεπτεμβρίου

10:53ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιά στην Παλλήνη σε κτήριο του Μουσικού Σχολείου - Δείτε εικόνες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ