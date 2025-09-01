Αχιλλέας - Ο γιος του Παύλου και της Μαρί Σαντάλ είναι το νέο αγαπημένο πρόσωπο της παγκόσμιας ελίτ

Η παγκόσμια ελίτ έχει βρει τον νέο «πρίγκιπά» της στο πρόσωπο του 26χρονοου Αχιλλέα - Ανδρέα, γιού του Παύλου και της Μαρί Σαντάλ, και εγγονού του τέως βασιλιά της Ελλάδος, Κωνσταντίνου.

Ενδεικτικό είναι το εκτενές αφιέρωμα του Paris Match, στον νεαρό, που τον χαρακτηρίζει «διάδοχο» και «πρίγκιπα», παρομοιάζοντάς με τον θεό Απόλλωνα!

Η διάσημη βασιλική γενεαλογία

Ο Αχιλλέας-Ανδρέας είναι το τρίτο παιδί και ο δεύτερος γιος του Παύλου Ντε Γκρέτσια και της Μαρί Σαντάλ Μίλερ, της Αμερικανίδας κληρονόμου της αυτοκρατορίας αφορολόγητων ειδών.

Μέσω του παππού του Κωνσταντίνου, ο Αχιλλέας ήταν επομένως απόγονος των μοναρχών της Ελλάδας, του πολιτεύματος που καταργήθηκε το 1974. Μέσω της γιαγιάς του, Άννας-Μαρίας της Δανίας, είναι ωστόσο πρίγκιπας της Δανίας. Η θεία του δεν είναι άλλη από την πρώην βασίλισσα Margrethe II.

Εν ολίγοις, ο Αχιλλέας μπορεί να αναφέρει μεταξύ των πιο επιφανών προγόνων του τον βασιλιά Christian IX της Δανίας, με το παρατσούκλι "ο πεθερός της Ευρώπης", καθώς και τη βασίλισσα Βικτώρια του Ηνωμένου Βασιλείου, γνωστή ως "η γιαγιά της Ευρώπης".

Για τον Αχιλλέα, η Ελλάδα είναι πάνω απ 'όλα το μέρος για καλοκαιρινές διακοπές.

Γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη, μεγάλωσε στο Λονδίνο και τώρα ζει ξανά στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Prince Charming...

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Αχιλλέας, έχει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά του Prince Charming, ξανθές μπούκλες και γοητευτικό χαμόγελo. Επίσης είναι ελεύθερος. Τουλάχιστον προς το παρόν...

Επίδοξος ηθοποιός

Με πτυχίο στις τέχνες, ο Αχιλλέας ήθελε να εισέλθει στον κινηματογράφο. Έχει ήδη συμμετάσχει σε μερικά επεισόδια της σαπουνόπερας «Αγάπη, Δόξα και Ομορφιά», στην οποία συμμετείχε η θεία του, Θεοδώρα. Εμφανίστηκε επίσης σε μια ταινία το 2023, "The Challenge", όπου πρωταγωνίστησε δίπλα στην Jennifer Lawrence. Μια σύντομη εμφάνιση , αλλά με το όνομα "Achie Miller".

Έχει σχεδόν 400.000 ακόλουθους στον λογαριασμό του στο Instagram, όπου δείχνει λίγο από τη ζωή των ονείρων του. Πάρτι γενεθλίων στη Σκωτία, διακοπές σε παραδεισένια μέρη, καθημερινή ζωή στη Νέα Υόρκη...

