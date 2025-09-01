Slimane: Η απώλεια κιλών και η νέα εμφάνιση του Γάλλου τραγουδιστή

Όταν ο Slimane εκπροσώπησε τη Γαλλία στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision 2024 με το τραγούδι «Mon Amour», κανείς δεν περίμενε τι θα ακολουθούσε. Πέντε μήνες αργότερα, η ζωή του τραγουδιστή άλλαξε. Τον Οκτώβριο του 2024, δύο τεχνικοί από το Cupid Tour του τον κατηγόρησαν για παρενόχληση και σεξουαλική επίθεση.

Ο Γάλλος τραγουδιστής έπειτα από αρκετό καιρό εμφανίστηκε μεταμορφωμένος. Μάλιστα, οι νέες εικόνες του δείχνουν ότι έχασε πολλά κιλά. Πολλοί αναρωτιούνταν μάλιστα αν η απώλεια βάρους οφείλεται στο γυμναστήριο. Πάντως, ο ίδιος ο μουσικός έδωσε την απάντηση, αφού είχε βιντεοσκοπήσει τον εαυτό του με τη λεζάντα: «Ο τερματισμός του session, ο αθλητισμός έχει γίνει τόσο σημαντικός στη ζωή μου».

Ο Slimane δεν ήταν πάντα άνετος με το σώμα του. Προσκεκλημένος στο "On Sunday in the Country" στο France 2 το 2023, εκμυστηρεύτηκε: «Αυτό το πρόβλημα βάρους ήταν λίγο επαναλαμβανόμενο στη ζωή μου. Ως παιδί, ήμουν 100 κιλά για 1,50 μέτρα. Με αποκαλούσαν χοντρό βρώμικο πράγμα, τέτοια πράγματα. Αυτά είναι πράγματα που σε σημαδεύουν ιδιαίτερα σε μια εποχή που υποτίθεται ότι πρέπει να χτίσεις τον εαυτό σου. Και όσο περισσότερος χρόνος πέρασε, δεν αναγνωρίζω πλέον τον εαυτό μου. Ούτε στο σχολείο, ούτε με ανθρώπους της ηλικίας μου, ούτε στην τάξη μου», είχε πει τότε.