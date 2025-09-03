ΟΗΕ: Τουλάχιστον 21.000 παιδιά έμειναν ανάπηρα στη Γάζα στα 2 χρόνια πολέμου
Τραγικά τα στοιχεία από τον ΟΗΕ για τα παιδιά στη Γάζα
Άμαχοι και κυρίως παιδιά είναι τα μεγαλύτερα θύματα από τον διετή πόλεμο Ισραήλ - Χαμάς, που ξεκίνησε στις 7 Οκτωβρίου 2023.
Τουλάχιστον 21.000 παιδιά στη Γάζα έχουν μείνει ανάπηρα από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, δήλωσε την Τετάρτη μια επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών .
Περίπου 40.500 παιδιά έχουν υποστεί «νέους τραυματισμούς που σχετίζονται με τον πόλεμο» τα σχεδόν δύο χρόνια από την έναρξη του πολέμου, με περισσότερα από τα μισά από αυτά να έχουν μείνει ανάπηρα, δήλωσε η Επιτροπή του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες.
