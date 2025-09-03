«Πάω διακοπές με μία φίλη» - Λίγες ώρες μετά η οικογένεια της έλαβε το μήνυμα του θανάτου της

Σε σοκ είναι η οικογένεια της 58χρονης Maureen Slough από την Ιρλανδία, όταν έμαθε ότι η γυναίκα έβαλε τέλος στη ζωή της μέσω υποβοηθούμενης αυτοκτονίας στην Ελβετία.

Στις 8 Ιουλίου, η Slough είπε στους δικούς της ότι θα πήγαινε διακοπές στη Λιθουανία με μια φίλη. Στην πραγματικότητα ταξίδεψε μόνη της στην Ελβετία, όπου είχε ήδη υποβάλει αίτηση και καταβάλει 15.000 λίρες σε οργάνωση που παρέχει υπηρεσίες υποβοηθούμενης αυτοκτονίας.

Η κόρη της, Megan Royal, έμαθε την αλήθεια από μήνυμα φίλου της μητέρας της, ο οποίος αποκάλυψε ότι εκείνη βρισκόταν στην Ελβετία. Λίγες ώρες αργότερα, η Royal έλαβε στο WhatsApp μήνυμα από την οργάνωση Pegasos που την ενημέρωνε ότι η μητέρα της είχε πεθάνει και ότι οι στάχτες της θα της σταλούν ταχυδρομικά. «Ένιωσα σαν να τελείωσε ο κόσμος μου», είπε συγκλονισμένη.

Η 58χρονη Maureen Slough people

Η οικογένεια καταγγέλλει ότι δεν ενημερώθηκε ποτέ επίσημα και εκφράζει αμφιβολίες για τις διαδικασίες της Pegasos. Υποστηρίζουν ότι κάποιος πλαστογράφησε email δήθεν της κόρης, ώστε να φανεί πως η ίδια γνώριζε και συμφωνούσε.

Η Royal τονίζει ότι η μητέρα της υπέφερε ψυχολογικά και είχε ιστορικό κατάθλιψης, αλλά δεν έπασχε από ανίατη ασθένεια. «Είχε ακόμη πολλά να ζήσει και να προσφέρει», είπε.

Η οικογένεια ζητά έρευνα από τις βρετανικές και ελβετικές αρχές για το πώς προχώρησε η διαδικασία χωρίς τη δική τους γνώση.