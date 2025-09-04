Ενρίκο Μασίας: Απαγορεύθηκε συναυλία του στην Τουρκία λόγω των φιλοϊσραηλινών του απόψεων

Οι αρχές στην Τουρκία απαγόρευσαν την προγραμματισμένη για την Παρασκευή συναυλία του Γάλλου τραγουδιστή Ενρίκο Μασιάς στην Κωνσταντινούπολη, μετά τις εκκλήσεις για συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας εναντίον του λόγω της φιλοϊσραηλινών θέσεων που έχει εκφράσει σχετικά με τον πόλεμο της Γάζας.

Ο 86χρονος καλλιτέχνης, αλγερινοεβραϊκής καταγωγής, έχει υπερασπιστεί κατ’ επανάληψη την αντίδραση του Ισραήλ στην επίθεση που δέχθηκε από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου του 2023.

«Τραγουδούσα πάντα για την ειρήνη μεταξύ Εβραίων και Μουσουλμάνων. Είμαι ο πρώτος Εβραίος που ένωσε Εβραίους και Μουσουλμάνους», είχε δηλώσει σε συνέντευξή του στο γαλλικό δίκτυο Ledend. «Το πρόβλημά μου είναι ότι δεν υποστηρίζω τη βία των τρομοκρατών. (…) Και εάν υπήρξε βία από την ισραηλινή πλευρά, ήταν εξαιτίας της Χαμάς», συμπλήρωσε, διευκρινίζοντας πως δεν είχε «τίποτα εναντίον των Παλαιστινίων».

Η Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ, έχει επικρίνει έντονα το Ισραήλ για τις ενέργειές του στη Γάζα και λέει ότι διαπράττει γενοκτονία εκεί. Έχει σταματήσει κάθε εμπόριο με το Ισραήλ, έχει ζητήσει διεθνή μέτρα εναντίον του και έχει επανειλημμένα προτρέψει τις παγκόσμιες δυνάμεις να σταματήσουν να στηρίζουν το Ισραήλ. Το Ισραήλ έχει αρνηθεί κατηγορηματικά ότι οι ενέργειές του στη Γάζα, όπου έχει σκοτώσει περισσότερους από 63.000 ανθρώπους, ισοδυναμούν με γενοκτονία.

