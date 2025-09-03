Ισραήλ: Ξεκίνησε το δεύτερο στάδιο της επιχείρησης «Άρματα του Γεδεών»

Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων σε συνάντηση με στρατιωτικούς

Σε αναρτησή του στο X ο επίσημος λογαριασμός των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι η χώρα έχει μπει στο δεύτερο στάδιο της Επιχείρησης «Άρματα του Γεδεών».

Ο ισραηλινός στρατός επικαλείται δηλώσεις του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού, υποστρατήγου Eyal Zamir, σε σημερινή επιτόπια επίσκεψη με θέα την πόλη της Γάζας.

“We have entered the second stage of Operation ‘Gideon’s Chariots’ in order to achieve the objectives of the war. The return of our hostages is a moral and national duty. We will continue operating against Hamas’ main strongholds until its defeat.”



-The Chief of the General… pic.twitter.com/FisotLogMc — Israel Defense Forces (@IDF) September 3, 2025

Στην ανάρτηση αναφέρεται συγκεκριμένα:

"Έχουμε εισέλθει στο δεύτερο στάδιο της επιχείρησης "Τα άρματα του Γεδεών" προκειμένου να επιτύχουμε τους στόχους του πολέμου. Η επιστροφή των ομήρων μας αποτελεί ηθικό και εθνικό καθήκον. Θα συνεχίσουμε να επιχειρούμε εναντίον των κύριων προπυργίων της Χαμάς μέχρι την ήττα της".

