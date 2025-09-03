Ισραήλ: Ξεκίνησε το δεύτερο στάδιο της επιχείρησης «Άρματα του Γεδεών»
Σε αναρτησή του στο X ο επίσημος λογαριασμός των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι η χώρα έχει μπει στο δεύτερο στάδιο της Επιχείρησης «Άρματα του Γεδεών».
Ο ισραηλινός στρατός επικαλείται δηλώσεις του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού, υποστρατήγου Eyal Zamir, σε σημερινή επιτόπια επίσκεψη με θέα την πόλη της Γάζας.
Στην ανάρτηση αναφέρεται συγκεκριμένα:
"Έχουμε εισέλθει στο δεύτερο στάδιο της επιχείρησης "Τα άρματα του Γεδεών" προκειμένου να επιτύχουμε τους στόχους του πολέμου. Η επιστροφή των ομήρων μας αποτελεί ηθικό και εθνικό καθήκον. Θα συνεχίσουμε να επιχειρούμε εναντίον των κύριων προπυργίων της Χαμάς μέχρι την ήττα της".
