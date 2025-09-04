Εισβολή μελισσών διέκοψε δύο φορές αγώνα του Copa Colombia - Πώς αντέδρασαν οι ποδοσφαιριστές

Δύο φορές χρειάστηκε να διακοπεί ένας αγώνα, εξαιτίας αιφνιδιαστικής εισβολής μελισσών.

Ο πρώτος αγώνας μεταξύ Envigado και Millonarios για τη φάση των 16 του Copa Colombia ήταν ήδη δύσκολος για την φιλοξενούμενη ομάδα που βρισκόταν πίσω στο σκορ.

Το πρώτο περιστατικό συνέβη όταν είχαν περάσει 55 λεπτά παιχνιδιού. Η εμφάνιση ενός σμήνους κοντά στο γήπεδο δημιούργησε μια άμεση αντίδραση: όλοι οι παίκτες έπεσαν στο χορτάρι για να προστατευθούν από πιθανά τσιμπήματα, περιμένοντας τα έντομα να εγκαταλείψουν τον αγωνιστικό χώρο.

Today the Envigado-Millonarios match in the Copa Colombia had to be momentarily stopped as a result of WASPS invading the field. La bendita FPC. ????pic.twitter.com/uxKhcDpLLf — Colombian Fútbol Report ?? (@ThreadsFutbol) September 3, 2025

Μετά από μια σύντομη παύση, ο διαιτητής ενέκρινε την επιστροφή των ομάδων στον αγωνιστικό χώρο για να παίξουν το υπόλοιπο ημίωρο του αγώνα. Ωστόσο, η ηρεμία ήταν σύντομη. Οι μέλισσες ξαναμπήκαν στο «παιχνίδι» και ο διαιτητής διέκοψε ξανά τον αγώνα.

Το δεύτερο διάλειμμα διήρκεσε περισσότερο από δέκα λεπτά, έως ότου το προσωπικό του South Sports Center παρενέβη χρησιμοποιώντας λάστιχα και ψεκαστήρες για να διασκορπίσει τα έντομα και να αποκαταστήσει τις συνθήκες ασφαλείας στο γήπεδο. Ο αγώνας συνεχίστηκε γύρω στο 72ο λεπτό, αφού επιβεβαιώθηκε ότι η περιοχή ήταν απαλλαγμένη από κινδύνους.