Μυστήριο με απόδειξη 63.000 ευρώ σε εστιατόριο στην Μαγιόρκα
Διαστάσεις έχει πάρει η φωτογραφία με μια απόδειξη 63.000 ευρώ σε πολυτελές εστιατόριο, καθώς φέρεται να ανήκει σε γνωστό Αμερικανό αθλητή.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Μια φωτογραφία στα social media ενός ισπανικού εστιατορίου έδωσε τροφή για σχόλια και έγινε viral. Σε αυτή απεικονίζεται μια απόδειξη με τον λογαριασμό να ξεπερνάει τις 63.000 ευρώ.
Το εστιατόριο Annabel στη Μαγιόρκα ανέβασε στον λογαριασμό του στο Instagram μια απόδειξη από γεύμα 18 ατόμων, με το τελικό ποσό να φτάνει τις 63.238 ευρω.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:52 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΚΑΣ: Αρχαιολογικός χώρος κηρύχθηκε η Πολύαιγος
15:44 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Κηφισιά: Πρότεινε την AEL FC Arena για το ματς με Παναθηναϊκό
15:30 ∙ TRAVEL
Πάργα: Ο θησαυρός της Ηπείρου με τις «χρυσές» αμμουδιές
15:21 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Άρης: Πλήγμα με Τανούλη - Χάνει τη σεζόν, υπέστη ρήξη χιαστού
06:32 ∙ LIFESTYLE
Πότε επιστρέφουν οι αγαπημένες σειρές με νέα επεισόδια
16:20 ∙ LIFESTYLE