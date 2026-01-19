Συρία: Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Σάρα εν μέσω των συγκρούσεων με τους Κούρδους

Φωτ. Αρχείου - Ο Άχμεντ αλ Σάρα χαιρετά κατά τη διάρκεια εορτασμών για την πρώτη επέτειο από την κατάρρευση του καθεστώτος Άσαντ, στη Δαμασκό, στις 8 Δεκεμβρίου 2025.

Ο Σύρος πρόεδρος Άχμεντ αλ Σάρα και ο Αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ συζήτησαν για τις εξελίξεις στη Συρία και για την κατάσταση των Κούρδων της Συρίας σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν τη Δευτέρα (19/01), ανακοίνωσε η συριακή προεδρία.

"Οι δύο πλευρές υπογράμμισαν την ανάγκη διασφάλισης των δικαιωμάτων και της προστασίας του κουρδικού λαού εντός του συριακού κράτους" και συμφώνησαν να συνεχίσουν τη συνεργασία για την καταπολέμηση του Ισλαμικού Κράτους, δήλωσε η Δαμασκός.

Οι δύο ηγέτες "τόνισαν τη σημασία της προάσπισης της ενότητας και της ανεξαρτησίας του συριακού εδάφους", προστίθεται στην ανακοίνωση.

Χθες, Κυριακή, η συριακή κυβέρνηση υπέγραψε μια συμφωνία πλήρους ενσωμάτωσης με τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (ΣΔΔ) των οποίων ηγούνται οι Κούρδοι, παρότι οι εντάσεις συνεχίστηκαν σήμερα.

