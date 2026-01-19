Αφγανιστάν: Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την πολύνεκρη έκρηξη σε ξενοδοχείο

Η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την έκρηξη που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα σε κινεζικό εστιατόριο ενός ξενοδοχείου στην Καμπούλ, με αποτέλεσμα επτά άνθρωποι να σκοτωθούν και αρκετοί άλλοι να τραυματιστούν.

Η έκρηξη σημειώθηκε σε μια από τις καλύτερα φρουρούμενες περιοχές της πρωτεύουσας του Αφγανιστάν, στη συνοικία Σαχρ-ι-Νάου, όπου βρίσκονται κτίρια γραφείων, εμπορικά κέντρα και πρεσβείες, επεσήμανε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Χαλίντ Ζάντραν.

Το εστιατόριο διαχειριζόταν ένας κινέζος μουσουλμάνος, ο Αμπντούλ Ματζίντ, μαζί με τη σύζυγό του και έναν αφγανό συνεργάτη τους, τον Αμπντούλ Τζαμπάρ Μαχμούντ, διευκρίνισε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας. Από την έκρηξη, η οποία σημειώθηκε στην κουζίνα του εστιατορίου, σκοτώθηκαν ένας Κινέζος και έξι Αφγανοί, ανακοίνωσε ο Χαλίντ Ζάντραν.

Σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης διακρίνονται ερείπια διασκορπισμένα στον δρόμο έξω από το ξενοδοχείο και καπνό να βγαίνει από την πρόσοψη του εστιατορίου.

A bomb blast hit Shahr-e-Naw, central Kabul, near a hotel/restaurant today.



Multiple civilians were killed and injured, exact numbers still unclear.



China’s state media reports two Chinese citizens were seriously wounded.



The cause is under investigation; no claim of… pic.twitter.com/xlEFIR5Y9A — Clash Report (@clashreport) January 19, 2026

«Μέχρι στιγμής, έχουν διακομιστεί 20 άνθρωποι στο νοσοκομείο μας», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Ντέγιαν Πάνιτς, διευθυντής της ανθρωπιστικής οργάνωσης EMERGENCY στο Αφγανιστάν. «Μεταξύ των τραυματιών είναι τέσσερις γυναίκες και ένα παιδί. Δυστυχώς, επτά άνθρωποι διακομίστηκαν νεκροί», συμπλήρωσε.

