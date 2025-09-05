Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι ένα από τα υπερ-ηφαίστεια τη Ευρώπης ξυπνά - Ο ρόλος του ΑΙ

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην περιοχή γύρω από τη Νάπολη ενδέχεται να βρεθούν σε κίνδυνο, καθώς επιστήμονες προειδοποιούν για πιθανή επαναδραστηριοποίηση του υπερ-ηφαιστείου Campi Flegrei.

Τις τελευταίες εβδομάδες, μια σειρά ισχυρών σεισμών έχει ταρακουνήσει την περιοχή, με πιο πρόσφατο τον σεισμό των 4,4 Ρίχτερ τον Μάιο, τον ισχυρότερο εδώ και 40 χρόνια. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ο πραγματικός αριθμός των σεισμών είναι τέσσερις φορές μεγαλύτερος από ό,τι πιστευόταν προηγουμένως, γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης ισχυρότερων και δυνητικά καταστροφικών σεισμών.

Χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη για την ακριβή καταγραφή της θέσης και της έντασης των σεισμών σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι μεταξύ 2022 και 2025 σημειώθηκαν πάνω από 54.000 σεισμοί, αντί για 12.000 που είχαν καταγραφεί με παλαιότερα εργαλεία.

«Οι μεγάλες ρήξεις που παρατηρήσαμε υποδεικνύουν ότι σεισμός της τάξης των 5 Ρίχτερ δεν μπορεί να αποκλειστεί», δήλωσε ο Bill Ellsworth, συν-συγγραφέας της μελέτης και διευθυντής του Stanford Center for Induced and Triggered Seismicity. «Από τη δεκαετία του ’80 γνωρίζουμε ότι η περιοχή είναι επικίνδυνη, αλλά τώρα για πρώτη φορά βλέπουμε τις γεωλογικές δομές που ευθύνονται».

Το Campi Flegrei, γνωστό ως «καυτά πεδία», έχει σπάνιες εκρήξεις, με την τελευταία το 1538, ωστόσο έχει δείξει σημάδια αναταραχής τις τελευταίες δεκαετίες. Η περιοχή, με πάνω από 500.000 κατοίκους, παρουσίασε αυξημένη σεισμική δραστηριότητα από τη δεκαετία του 1950, ενώ η πιο πρόσφατη φάση αναταραχής ξεκίνησε το 2005 και κορυφώθηκε το 2018, με πέντε σεισμούς πάνω από 4 Ρίχτερ μόνο τους πρώτους οκτώ μήνες του 2025.

Τα δεδομένα έδειξαν δύο ρήγματα να συγκλίνουν κάτω από την πόλη Ποτζούολι, δυτικά της Νάπολης, που παρακολουθείται συνεχώς από τις αρχές της δεκαετίας του 1980, όταν η άνοδος του εδάφους κατά περισσότερο από 1,8 μέτρα και οι 16.000 σεισμοί ανάγκασαν 40.000 κατοίκους να εκκενώσουν την περιοχή.

Παρά το γεγονός ότι οι επιστήμονες δεν έχουν εντοπίσει σημάδια ανόδου μάγματος προς την επιφάνεια, γεγονός που μειώνει τον άμεσο κίνδυνο έκρηξης, οι σεισμοί παραμένουν επικίνδυνοι για ανθρώπινες ζωές και υποδομές. Η ακριβής καταγραφή των ρηγμάτων βοηθά στην εκτίμηση της έντασης μελλοντικών σεισμών.

«Η σεισμικότητα μπορεί να αλλάξει οποιαδήποτε στιγμή, και αυτή η δυνατότητα ακριβούς παρακολούθησης είναι το σημαντικότερο αποτέλεσμα της μελέτης», ανέφερε ο Greg Beroza, καθηγητής γεωφυσικής στο Stanford Doerr School of Sustainability.

Όταν το ηφαίστειο ξαναενεργοποιηθεί, η έκρηξή του πιθανότατα θα συγκριθεί με εκείνη του Βεζούβιου που κατέστρεψε τις πόλεις Πομπηία και Ηρκουλάνεο. Ορισμένοι επιστήμονες προειδοποιούν ότι μια τόσο μεγάλη έκρηξη θα μπορούσε να επηρεάσει το κλίμα της Γης για χρόνια, προκαλώντας παγκόσμια ψυχρή περίοδο.

*Με πληροφορίες από την Daily Mail