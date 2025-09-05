Ηχηρό μήνυμα Αιγύπτου προς Ισραήλ: «Δεν θα ανεχθούμε τον μαζικό εκτοπισμό των Παλαιστινίων»

«Δεν υπάρχει νομική ή ηθική βάση για να διώχνεις τους ανθρώπους από την πατρίδα τους», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών για την Λωρίδα της Γάζας

Παλαιστίνιοι παρατηρούν την καταστροφή που προκάλεσε ισραηλινή χερσαία και εναέρια επίθεση, στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, στις 4 Σεπτεμβρίου 2025. (AP Photo/Jehad Alshrafi)

Η Αίγυπτος δήλωσε σήμερα ότι δεν θα ανεχθεί τον μαζικό εκτοπισμό των Παλαιστινίων και τη γενοκτονία, συνεχίζοντας να κλιμακώνει τις επικρίσεις για την επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα καθώς χιλιάδες κάτοικοι της πόλης της Γάζας αψήφησαν τις ισραηλινές εντολές να την εγκαταλείψουν.

"Ο εκτοπισμός δεν είναι επιλογή και είναι κόκκινη γραμμή για την Αίγυπτο και δεν θα επιτρέψουμε να συμβεί", δήλωσε ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών Μπαντρ Αμπντελάτι στους δημοσιογράφους στη Λευκωσία.

"Εκτοπισμός σημαίνει εκκαθάριση και το τέλος της παλαιστινιακής υπόθεσης και δεν υπάρχει νομική ή ηθική βάση για να διώχνεις τους ανθρώπους από την πατρίδα τους", είπε.

Τα σχόλιά του εναρμονίζονται με μια γραμμή σκλήρυνσης της ρητορικής της Αιγύπτου φέτος σχετικά με τις ενέργειες του Ισραήλ στον θύλακα, που συνορεύει με την Αίγυπτο, αν και έχει εργασθεί από κοινού με το Κατάρ και τις ΗΠΑ στην προσπάθεια να μεσολαβήσει για κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο που διαρκεί σχεδόν δύο χρόνια.

Επαναλαμβάνοντας τις κατηγορίες για γενοκτονία που έχει εξακοντίσει η αιγυπτιακή ηγεσία τους τελευταίους μήνες ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών πρόσθεσε: "Αυτό που συμβαίνει επί του πεδίου είναι μακράν πέραν της φαντασίας. Υπάρχει μια γενοκτονία σε εξέλιξη εκεί, μαζικές δολοφονίες αμάχων, τεχνητή λιμοκτονία, που προκαλούν οι Ισραηλινοί", είπε.

Οι ισραηλινές αρχές δεν απάντησαν προσώρας σε αίτημα για σχόλια.

Το Ισραήλ αρνείται κατηγορηματικά ότι οι ενέργειές του στη Γάζα ισοδυναμούν με γενοκτονία και λέει ότι δικαιολογούνται ως αυτοάμυνα. Αντιμετωπίζει υπόθεση στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης που το κατηγορεί για γενοκτονία και την οποία ο Ισραηλινός πρωθυπουργός χαρακτήρισε ως "εξωφρενική".

Το Ισραήλ εξαπέλυσε την επίθεσή του στη Λωρίδα της Γάζας τον Οκτώβριο του 2023, αφότου μαχητές της Χαμάς, της παλαιστινιακής οργάνωσης μαχητών που ελέγχει την περιοχή, επιτέθηκε στο νότιο Ισραήλ, σκοτώνοντας 1.200 ανθρώπους και συλλαμβάνοντας άλλους 250 ως ομήρους και μεταφέροντάς τους πίσω στη Γάζα.

Τουλάχιστον 64.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τότε, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της Γάζας, μεγάλο μέρος του πυκνοκατοικημένου θύλακα έχει μετατραπεί σε ερείπια και οι κάτοικοί του αντιμετωπίζουν ανθρωπιστική κρίση.

Το Ισραήλ ξεκίνησε επίθεση στην πόλη της Γάζας στις 10 Αυγούστου, με σχέδιο όπως λέει ο Νετανιάχου να νικήσει τους μαχητές της Χαμάς στο τμήμα της Γάζας όπου οι Ισραηλινοί στρατιώτες πολέμησαν με τη μεγαλύτερη σφοδρότητα στα αρχικά στάδια του πολέμου. Το εβραϊκό κράτος ελέγχει τώρα περίπου το 40% της πόλης της Γάζας, δήλωσε χθες, Πέμπτη, εκπρόσωπος του στρατού.

Ένα μεγάλο μέρος της πόλης της Γάζας μετατράπηκε σε ερείπια τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου, την περίοδο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου 2023. Περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι ζούσαν εκεί πριν από τον πόλεμο, και εκατοντάδες χιλιάδες πιστεύεται ότι επέστρεψαν για να ζήσουν στα χαλάσματα των σπιτιών τους, ιδιαίτερα αφότου το Ισραήλ διέταξε να φύγουν από άλλες περιοχές και εξαπέλυσε επιθέσεις αλλού.

