Τραμπ: Θα ήθελε τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Σι Τζινπίνγκ να δώσουν το «παρών» στη σύνοδο της G20

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την πιθανή παρουσία των προέδρων της Ρωσίας και της Κίνας, Βλαντίμιρ Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ, στην επόμενη σύνοδο κορυφής της G20, που θα πραγματοποιηθεί στο γήπεδο γκολφ Trump National Doral Miami. «Θα ήθελα πολύ να παραστούν αν το θέλουν», δήλωσε ο Τραμπ, όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο αυτό. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι ο ίδιος δεν θα παραστεί στη φετινή σύνοδο κορυφής στη Νότια Αφρική.

Η πιθανή συνάντηση του Πούτιν σε αμερικανικό έδαφος έχει ιδιαίτερη σημασία. Αν και οι ΗΠΑ δεν αναγνωρίζουν το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ), το οποίο έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης για εγκλήματα πολέμου κατά του Πούτιν, η παρουσία του θα δημιουργούσε σοβαρό διπλωματικό πρόβλημα για άλλους παγκόσμιους ηγέτες που θα συμμετέχουν στη σύνοδο.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία από το 2022 έχει απομονώσει τον Ρώσο πρόεδρο από τη Δύση, όμως η πρόσφατη συνάντησή του με τον Τραμπ στην Αλάσκα ερμηνεύτηκε από τα ρωσικά μέσα ως σημάδι πιθανής επιστροφής του στη διεθνή πολιτική σκηνή.

Η παρουσία τόσο του Βλαντίμιρ Πούτιν όσο και του Σι Τζινπίνγκ σε αμερικανικό έδαφος θα ανέβαζε κατακόρυφα το διακύβευμα της εκδήλωσης, δεδομένων των τεταμένων σχέσεων της Δύσης με τη Ρωσία και την Κίνα.

Η σύνοδος της G20 του 2026 σε συγκρότημα γκολφ του Τραμπ στο Μαϊάμι

Ο Ντόναλντ Τραμπ, αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, οργανώνει τη σύνοδο των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της G20 τον Δεκέμβριο του 2026 σε συγκρότημα που περιλαμβάνει γήπεδο γκολφ, μέρος της οικογενειακής περιουσίας του.

«Δεν θα κερδίσουμε καθόλου χρήματα από αυτό», διαβεβαίωσε ο Αμερικανός πρόεδρος χθες, διαλαλώντας πως η εγκατάσταση, το «Trump National Doral Miami», στη Φλόριντα, είναι «η καλύτερη» για τη σύνοδο.

Επιβεβαίωσε εξάλλου πως δεν θα πάει στην προσεχή σύνοδο κορυφής της G20, που θα γίνει στη Νότια Αφρική τον Νοέμβριο, διευκρινίζοντας πως τις ΗΠΑ θα αντιπροσωπεύσει ο αντιπρόεδρός του Τζέι Ντι Βανς.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας (2017-2021), είχε πει πως σκόπευε να οργανωθεί σύνοδος της G7 στο Doral, όμως υπαναχώρησε μπροστά σε κύμα αγανάκτησης και κατηγοριών για διαφθορά.

Την επόμενη χρονιά, η σύνοδος θα είναι «αληθινά μεγαλειώδης», διαβεβαίωσε ο 79χρονος μεγιστάνας αντιπροσώπους του Τύπου στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, τονίζοντας πως το συγκρότημά του είναι κοντά στο αεροδρόμιο και προσθέτοντας πως «κάθε χώρα θα έχει δικό της κτίριο».

*Με πληροφορίες από Newsweek, ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

