Τι λέει η επιστήμη για όσους διαβάζουν - Είναι πράγματι πιο μορφωμένοι και πιο υγιείς;

Αυτή την εβδομάδα, η influencer María Pombo προκάλεσε μια έντονη συζήτηση στην Ισπανία. Η influencer από τη Μαδρίτη δημοσίευσε ένα βίντεο στα κοινωνικά της δίκτυα, στο οποίο καυχιόταν για τη βιβλιοθήκη της, που ήταν τόσο όμορφη όσο και άδεια. «Πρέπει να αρχίσουμε να ξεπερνάμε το γεγονός ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν τους αρέσει να διαβάζουν. Και επιπλέον, δεν είστε καλύτεροι επειδή σας αρέσει», είπε. Και ξέσπασε ο καυγάς, μεταδίδει η ισπανική εφημερίδα elpais.

Οργισμένα σχόλια συνόδευσαν την ανάρτησή της, γράφτηκαν άρθρα σε όλα τα μέσα ενημέρωσης και έντονες συζητήσεις ανέλυσαν τα οφέλη της ανάγνωσης σε χιλιάδες ομάδες μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Τα λόγια της άγγιξαν ένα ευαίσθητο σημείο, επειδή καταγγέλλουν μια υποτιθέμενη ηθική ανωτερότητα του αναγνώστη, αλλά και επειδή θέτουν μια είδους διχοτομία μεταξύ βιβλίων και κοινωνικών δικτύων. Για να επισημάνει τους λόγους για τους οποίους διαβάζουμε ή λέμε ότι διαβάζουμε. Μεταξύ των πιο συχνών κριτικών ήταν εκείνες που εξέφραζαν λύπη για την απώλεια των συνηθειών ανάγνωσης.

Αλλά τι λένε τα στοιχεία;

Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα στο περιοδικό iScience διαπιστώνει ότι η ανάγνωση έχει μειωθεί κατά 40% τα τελευταία 20 χρόνια. Η ανάγνωση μειώνεται από τη δεκαετία του 1940, αλλά οι ερευνητές χαρακτήρισαν «εκπληκτικό» το μέγεθος αυτής της τελευταίας κατάρρευσης, που υπερβαίνει το 3% ετησίως.

Ιδιαίτερα επειδή η μελέτη όριζε την ανάγνωση με ευρύ τρόπο, συμπεριλαμβάνοντας βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες σε έντυπη, ηλεκτρονική ή ηχητική μορφή.

Η Jill Sonke, συν-συγγραφέας της μελέτης και καθηγήτρια Πολιτικής Πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, προτείνει μερικές πιθανές εξηγήσεις, σε τηλεφωνική συνομιλία. «Μπορεί να οφείλεται στην αύξηση της χρήσης των κοινωνικών δικτύων και άλλων τεχνολογιών, ή στον μεγαλύτερο χρόνο που αφιερώνεται στην εργασία λόγω της οικονομικής πίεσης», εξηγεί.

Με λίγα λόγια: το κινητό και η εργασία «σκότωσαν» το βιβλίο. Και αυτό είναι κακό, προειδοποιεί η Sonke, καθώς η ανάγνωση «μπορεί να βελτιώσει την υγεία και την ευημερία», κάτι που δύσκολα μπορεί να επιτευχθεί περνώντας το απόγευμα στο γραφείο ή σέρνοντας το TikTok.

Σε αυτό το σημείο διευκρινίζονται δύο λεπτομέρειες σχετικά με τη μελέτη. Η πρώτη είναι ότι τα στοιχεία προέρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οπότε πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν εξάγουμε συμπεράσματα για άλλες χώρες, προειδοποιεί η συγγραφέας.

Στην Ισπανία, η έρευνα που πραγματοποιήθηκε πέρυσι για την εφημερίδα EL PAÍS έδειξε ότι το 35% των ανθρώπων διαβάζει καθημερινά. Αυτό είναι περισσότερο από το διπλάσιο του ποσοστού που δίνει η αμερικανική μελέτη: ένα πενιχρό 16%.

Αλλά και η δεύτερη λεπτομέρεια που πρέπει να επισημανθεί δεν είναι λιγότερο σημαντική. Στις περισσότερες αναλύσεις σχετικά με την ανάγνωση, οι ερωτηθέντες ρωτούνται άμεσα αν διαβάζουν βιβλία, και αυτοί τείνουν να δίνουν μια ωραιοποιημένη εικόνα του εαυτού τους. Όλοι (εκτός ίσως από τη María Pombo) «διαβάζουμε περισσότερο στο μυαλό μας» παρά στην πραγματική μας ζωή.

Η ανάλυση της δρος Sonke είναι ιδιαίτερα αξιόπιστη, διότι βασίστηκε σε στοιχεία της Αμερικανικής Έρευνας για τη Χρήση του Χρόνου, η οποία κάθε χρόνο, για 20 χρόνια, ζητούσε από 236.000 Αμερικανούς να περιγράψουν λεπτομερώς πώς είχαν περάσει τον χρόνο τους την προηγούμενη μέρα. «Με αυτόν τον τρόπο, μειώνεται η μεροληψία της μνήμης», επισημαίνει η Sonke.

Αυτό το καλοκαίρι άρχισε να γίνεται πολύς λόγος για τον « αναγνώστη της παράστασης» , έναν άνδρα που πηγαίνει παντού με ένα βιβλίο που δεν διαβάζει, μόνο και μόνο για να δείξει ότι το διαβάζει. Μπορεί να είναι κλισέ ή κουλτούρα του διαδικτύου, αλλά είναι σαφές ότι το φαινόμενο ανταποκρίνεται σε μια πολύ διαδεδομένη ιδέα: το διάβασμα είναι ωραίο, είναι της μόδας, προσδίδει ένα ορισμένο πολιτιστικό κύρος. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν μας αρέσει τόσο το να διαβάζουμε όσο το να έχουμε διαβάσει. Αλλά είναι δύσκολο να διαπιστώσουμε ποιος διαβάζει πραγματικά και ποιος λέει ότι διαβάζει.

Ο Michel Desmurget , διδάκτωρ Νευροεπιστημών του MIT και διευθυντής έρευνας στο Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας και Ιατρικής Έρευνας της Γαλλίας, ισχυρίζεται ότι βρήκε έναν τρόπο να το διαπιστώσει. Συγκρίνει τα ποσοστά των τακτικών αναγνωστών μιας χώρας με τις βαθμολογίες τους στην κατανόηση κειμένου σε εκθέσεις όπως η PISA (για μαθητές) ή η PIAAC (για ενήλικες). Και πιστεύει ότι η διαφορά είναι πολύ μεγάλη: «δεν είναι ότι στην Ισπανία είμαστε μεγάλοι αναγνώστες, αλλά μεγάλοι υποκριτές», υπογραμμίζεται στο δημοσίευμα.

«Τα αποτελέσματα της Ισπανίας είναι όπως αυτά των χωρών του ΟΟΣΑ», εξήγησε πρόσφατα σε μια συνέντευξη . «Αν είχαμε 64% ή 65% τακτικούς αναγνώστες, δεν θα είχαμε 75% αναγνώστες με επίπεδο λίγο παραπάνω από το βασικό».

Σύμφωνα με δεδομένα της τελευταίας έκθεσης PIAAC που παρουσιάστηκε στα τέλη του 2024, το επίπεδο κατανόησης κειμένου των Ισπανών φοιτητών έχει πέσει κατακόρυφα την τελευταία δεκαετία. Ένας ενήλικας Ισπανός διαβάζει λιγότερο από έναν μαθητή λυκείου της Φινλανδίας (288), της Σουηδίας (283) ή της Ολλανδίας (274).

Ο Massimo Salgaro , Γερμανός φιλόλογος που εδώ και χρόνια μελετά τις γνωστικές και συναισθηματικές επιπτώσεις της λογοτεχνικής ανάγνωσης, είναι πιο επιφυλακτικός στα συμπεράσματά του. Πιστεύει ότι όσον αφορά το θέμα της ανάγνωσης, αντιμετωπίζουμε μια επαναλαμβανόμενη ηθική πανικού.

Το διάβασμα ως μια υγιεινή συνήθεια

Αυτό εγείρει το ερώτημα γιατί υπάρχει αυξημένη ανησυχία σχετικά με τις αναγνωστικές συνήθειες. Είναι τα βιβλία ένα πιο αναγνωρισμένο πολιτιστικό μέσο από άλλα ή μπορεί η ανάγνωση να έχει στην πραγματικότητα κάποιες θετικές επιπτώσεις στην υγεία; «Συνήθως δεν θεωρούμε την ανάγνωση ως μια υγιεινή συνήθεια, αλλά είναι», επισημαίνει ο Sonke. «Όπως ακριβώς η άσκηση ή η προσοχή στη διατροφή μας, η ανάγνωση μπορεί να μας βοηθήσει να βελτιώσουμε την υγεία μας».

Τα στοιχεία που υποστηρίζουν αυτόν τον ισχυρισμό είναι περιορισμένα αλλά πολλά υποσχόμενα. Μια ανασκόπηση πέντε μελετών που δημοσιεύθηκαν το 2023 στο περιοδικό PLOS One κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ανάγνωση μυθιστορημάτων μπορεί να επηρεάσει θετικά τη διάθεση και την ευεξία, τονίζοντας ότι τα οφέλη αναδεικνύονται ιδιαίτερα όταν υπάρχει αναστοχασμός και συζήτηση. Υπό αυτή την έννοια, οι λέσχες ανάγνωσης θα ήταν μια τέλεια συνταγή, συνδυάζοντας αυτόν τον αναστοχασμό με κοινωνικές συνδέσεις.

Μια άλλη μελέτη, που δημοσιεύθηκε ένα χρόνο αργότερα στο ίδιο περιοδικό, διαπίστωσε πώς η ανάγνωση μείωσε το άγχος, βελτίωσε την ποιότητα του ύπνου και την ικανοποίηση από τη ζωή σε μια ομάδα 2.800 φοιτητών.

Αλλά το πιο ευεργετικό αποτέλεσμα μπορεί να είναι η επιλογή της έναντι άλλων μορφών αναψυχής, ιδίως των ψηφιακών, οι οποίες έχουν αποδειχθεί έντονα ότι έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία.

Η ανάγνωση δεν είναι φυσική: ο εγκέφαλος πρέπει να καταβάλει κάποια προσπάθεια για να μετατρέψει τις πινελιές σε γράμματα, έπειτα αυτές σε λέξεις, να τους δώσει νόημα και να τις συνδυάσει για να δημιουργήσει μια σύνθετη και συναισθηματική πλοκή. Η ανάγνωση, στον πυρήνα της, είναι να κοιτάς παράξενα σύμβολα μέχρι να τα κατανοήσεις. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, ενεργοποιούνται οι περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με την όραση, τη σημασιολογική κατανόηση και την αισθητηριακή προσομοίωση.

Ο Σαλγκάρο το εξηγεί πιο ποιητικά: Σύμφωνα με τον Ουμπέρτο Έκο, τα λογοτεχνικά κείμενα είναι νωθροί μηχανισμοί, πράγμα που σημαίνει ότι η ανάγνωση απαιτεί την ενεργό συμμετοχή του αναγνώστη. Ένα λογοτεχνικό κείμενο περιέχει πολλά ανείπωτα στοιχεία, τα λεγόμενα κενά, τα οποία ο αναγνώστης πρέπει να συμπληρώσει με τη φαντασία του. Μέσω αυτής της δημιουργικής δραστηριότητας, κάθε αναγνώστης ζωντανεύει τους χαρακτήρες, φανταζόμενος τα πρόσωπά τους, τις φωνές τους, τα χρώματα και τις ατμόσφαιρές τους με έναν μοναδικό τρόπο, σύμφωνα με τις δικές του εμπειρίες και ευαισθησίες». Αυτό κάνει την ανάγνωση του κάτι εντελώς διαφορετικό από την παρακολούθηση της κινηματογραφικής μεταφοράς του, παρόλο που και οι δύο αφηγούνται την ίδια ιστορία.

Κάποιοι λένε ότι η ανάγνωση μυθοπλασίας μπορεί επίσης να μας κάνει πιο ενσυναισθητικούς. Παρά το γεγονός ότι είναι μια μοναχική πράξη εξ ορισμού, ένα καλό βιβλίο μας βάζει στη θέση ενός χαρακτήρα του οποίου τις πιο εσώτερες σκέψεις γνωρίζουμε. Η πιο ολοκληρωμένη μετα-ανάλυση για το θέμα αυτό δημοσιεύθηκε πέρυσι και δεν κατέληξε σε σαφή συμπεράσματα.

«Τα στοιχεία, όπως υπάρχουν, δεν δικαιολογούν την πειστική διαίσθηση ότι οι ευφάνταστες, εκλεπτυσμένες και δημιουργικές γλωσσικές ασκήσεις μας κάνουν πιο ευαίσθητους ηθικούς παράγοντες», κατέληξε.

Η ανάγνωση προσφέρει πολλά οφέλη, καταλήγει ο αρθρογράφος της elpais. Ένα από τα πράγματα που συμβαίνουν όταν διαβάζετε ένα βιβλίο για ώρες είναι ότι εστιάζετε σε μια ιστορία για ώρες. Δεν προσπαθείτε να φτάσετε στο τέλος για να κερδίσετε κάτι, απλώς απολαμβάνετε τη διαδικασία, γνωρίζοντας ότι μπορεί να διαρκέσει μέρες ή εβδομάδες. Και αυτό, στον γρήγορο, γεμάτο ντοπαμίνη κόσμο που ζούμε, είναι σπάνιο.

Ο Καρλ Σάγκαν είπε ότι τα βιβλία μας επιτρέπουν να ταξιδέψουμε πίσω στο χρόνο και να αξιοποιήσουμε τη σοφία των προγόνων μας. Συνδεόμαστε με έναν οικείο τρόπο με ανθρώπους που δεν έχουμε γνωρίσει ποτέ, αυτούς που τους χωρίζουν αιώνες, μίλια και πολιτισμοί. Και είναι αλήθεια, τα βιβλία μας επιτρέπουν να συνδεθούμε με άλλους, αλλά ίσως το πιο σημαντικό, μας επιτρέπουν να συνδεθούμε με τον εαυτό μας.