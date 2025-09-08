Νεπάλ: Τουλάχιστον 14 νεκροί σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις για την απαγόρευση των social media

Αστυνομικοί συγκρούστηκαν με διαδηλωτές έξω από το κτίριο του Κοινοβουλίου στο Κατμαντού του Νεπάλ, Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2025.

Τουλάχιστον 14 άτομα σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλα τραυματίστηκαν από πυρά αστυνομικών στην πρωτεύουσα του Νεπάλ, Κατμαντού, όπου πραγματοποιούνται μεγάλες διαδηλώσεις για την απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από την κυβέρνηση της χώρας, όπως αναφέρει το Sky News.

Σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα «Kantipur», έξι άτομα πέθαναν στο νοσοκομείο Bir στο Κατμαντού. Δύο πέθαναν στο Civil Hospital και δύο ακόμη στο νοσοκομείο KMC, σύμφωνα με γιατρούς που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, καθώς δεν έχουν εξουσιοδότηση να σχολιάσουν.

Οι υπόλοιποι τραυματίες νοσηλεύονται σε έξι νοσοκομεία στο Κατμαντού.

Αστυνομικοί συγκρούστηκαν με διαδηλωτές έξω από το κτίριο του Κοινοβουλίου στο Κατμαντού του Νεπάλ, Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2025. Πηγή: AP

Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους της πρωτεύουσας του Νεπάλ τη Δευτέρα για να εκφράσουν την οργή τους ενάντια στην απόφαση των Αρχών να μπλοκάρουν τα περισσότερα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένων των Facebook, X και YouTube, με την αιτία ότι οι εταιρείες δεν είχαν εγγραφεί και υποβληθεί στην εποπτεία της κυβέρνησης.

Οι διαδηλωτές έσπασαν τα συρματοπλέγματα και ανάγκασαν την αστυνομία να υποχωρήσει, καθώς περικύκλωσαν το κτίριο του Κοινοβουλίου. Η αστυνομία έριξε δακρυγόνα, αλλά τελικά αναζήτησε ασφάλεια μέσα στο συγκρότημα του Κοινοβουλίου. Στο τέλος, η αστυνομία άνοιξε πυρ εναντίον των διαδηλωτών.

Η κατάσταση παραμένει τεταμένη με την κυβέρνηση να ανακοίνωσε απαγόρευση κυκλοφορίας για τη Δευτέρα γύρω από το Κοινοβούλιο, τη γραμματεία της κυβέρνησης, την προεδρική κατοικία και τα βασικά σημεία της πόλης.

«Σταματήστε την απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, σταματήστε τη διαφθορά, όχι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», φώναζαν οι διαδηλωτές, κυματίζοντας κόκκινες και μπλε σημαίες της χώρας. Η διαδήλωση της Δευτέρας ονομάστηκε «διαμαρτυρία της Γενιάς Ζ», αναφερόμενη σε άτομα που γεννήθηκαν μεταξύ του 1995 και του 2010.

Περίπου 20 πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, που χρησιμοποιούνται ευρέως στο Νεπάλ, έλαβαν επανειλημμένα ειδοποιήσεις να καταχωρήσουν επίσημα τις εταιρείες τους στη χώρα, σύμφωνα με την κυβέρνηση. Όσες δεν καταχωρήθηκαν αποκλείστηκαν την περασμένη εβδομάδα.

Το TikTok, το Viber και τρεις άλλες πλατφόρμες έχουν καταχωρηθεί και λειτουργούν κανονικά.

