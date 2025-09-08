Μεξικό: Βίντεο από τη στιγμή της σύγκρουσης τρένου με λεωφορείο - 8 νεκροί και 45 τραυματίες

Μία εμπορευματική αμαξοστοιχία συγκρούστηκε με ένα διώροφο λεωφορείο βορειοδυτικά της Πόλης του Μεξικού νωρίς τη Δευτέρα, σκοτώνοντας τουλάχιστον οκτώ ανθρώπους και τραυματίζοντας 45, δήλωσαν οι αρχές.

Το ατύχημα σημειώθηκε στην πόλη Atlacomulco. Η υπηρεσία πολιτικής άμυνας της πολιτείας του Μεξικού δήλωσε μέσω του X ότι οι αρχές εξακολουθούν να εργάζονται στον τόπο του δυστυχήματος, μία βιομηχανική περιοχή, με μεγάλες αποθήκες και εργοστάσια.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της σύγκρουσης, ωστόσο τοπικά μέσα ενημέρωσης, κάνουν λόγο για προσπάθεια του οδηγού του λεωφορείου να περάσει τη σιδηροδρομική γραμμή παρότι έβλεπε το τρένο να έρχεται.