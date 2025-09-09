Σλοβακία: Ανακαλύφθηκε βόμβα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου στην Μπρατισλάβα - Έγιναν εκκενώσεις
Οι ειδικοί σχεδιάζουν να εξουδετερώσουν τη βόμβα βάρους 225 κιλών, η οποία ανακαλύφθηκε το βράδυ της Δευτέρας, μέχρι σήμερα το μεσημέρι
Πανικός επικράτησε στην πρωτεύουσα της Σλοβακίας, Μπρατισλάβα, με την ανακάλυψη μιας βόμβας του Β' Παγκοσμίου Πολέμου κατά τη διάρκεια κατασκευαστικών εργασιών, με αποτέλεσμα να γίνουν εκκενώσεις την Τρίτη, σύμφωνα με αξιωματούχους.
Το έκτακτο μέτρο κάλυψε αρκετές συνοικίες στο κέντρο της Μπρατισλάβα, συμπεριλαμβανομένης μιας μεγάλης γέφυρας που διασχίζει τον ποταμό Δούναβη. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς και όλη η κυκλοφορία σταμάτησαν κατά τη διάρκεια της πρωινής ώρας αιχμής.
Ένα διυλιστήριο πετρελαίου, που βρίσκεται στην περιοχή, ήταν στόχος βομβαρδισμών των Συμμάχων το 1944 κατά τη διάρκεια του πολέμου. Η Σλοβακία ήταν κράτος-μαριονέτα των Ναζί κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.