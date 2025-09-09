Σλοβακία: Ανακαλύφθηκε βόμβα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου στην Μπρατισλάβα - Έγιναν εκκενώσεις

Πανικός επικράτησε στην πρωτεύουσα της Σλοβακίας, Μπρατισλάβα, με την ανακάλυψη μιας βόμβας του Β' Παγκοσμίου Πολέμου κατά τη διάρκεια κατασκευαστικών εργασιών, με αποτέλεσμα να γίνουν εκκενώσεις την Τρίτη, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Το έκτακτο μέτρο κάλυψε αρκετές συνοικίες στο κέντρο της Μπρατισλάβα, συμπεριλαμβανομένης μιας μεγάλης γέφυρας που διασχίζει τον ποταμό Δούναβη. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς και όλη η κυκλοφορία σταμάτησαν κατά τη διάρκεια της πρωινής ώρας αιχμής.

Area of the downtown Bratislava that is beigh evacuated today morning due to unexploded WW2 bomb weighing 242 kg. Visualisation via @kvasinka pic.twitter.com/zO8GiiMVh5 — Vladimir Vano (@vladimirvano) September 9, 2025

Οι ειδικοί σχεδιάζουν να εξουδετερώσουν τη βόμβα βάρους 225 κιλών, η οποία ανακαλύφθηκε το βράδυ της Δευτέρας, μέχρι σήμερα το μεσημέρι.

Ένα διυλιστήριο πετρελαίου, που βρίσκεται στην περιοχή, ήταν στόχος βομβαρδισμών των Συμμάχων το 1944 κατά τη διάρκεια του πολέμου. Η Σλοβακία ήταν κράτος-μαριονέτα των Ναζί κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

