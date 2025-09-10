Τζέι Ντι Βανς: Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ εξηγεί τι απαιτεί η Ρωσία από την Ουκρανία

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, μιλώντας στο Αμερικανικό μέσο One America News, εξήγησε τι απαιτεί η Ρωσία από την Ουκρανία για την επίτευξη μιας εκεχειρίας και τελικά τον τερματισμό του πολέμου.

«Νομίζω ότι έχουμε φτάσει πλέον σε ένα σημείο όπου η συζήτηση περιορίζεται σε μερικά βασικά ζητήματα. Ένα από αυτά είναι το εδαφικό. Οι Ρώσοι θέλουν περίπου 6.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα που δεν έχουν ακόμη κατακτήσει με στρατιωτική δύναμη. Αυτό θέλουν οι Ρώσοι», είπε ο Βανς.

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, οι Ουκρανοί, από την πλευρά τους, απαιτούν εγγυήσεις ασφαλείας, είτε από τους Ευρωπαίους είτε από άλλους παράγοντες.

«Επειδή θέλουν να είναι σίγουροι ότι, εάν συνάψουν συμφωνία, οι Ρώσοι δεν θα επιστρέψουν σε λίγους μήνες ή χρόνια για να απαιτήσουν περισσότερα», πρόσθεσε ο Τζέι Ντι Βανς.

Διαβάστε επίσης