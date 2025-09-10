Ντρου Μπάριμορ: Έκανε στο σπίτι της δωμάτιο ευεξίας για να αποφορτίζεται από το άγχος

Για μερικούς, η Ντρου Μπάριμορ θα συνδέεται πάντα με τους εμβληματικούς ρόλους της, όπως η Josie Geller στο «Never Been Kissed» ή η Lucy Whitmore στο «50 First Dates». Αλλά τα τελευταία πέντε χρόνια, χάρη στην επιτυχία της ομώνυμης εκπομπής της, παλιές και νέες γενιές γνωρίζουν την Ντρου ως την παρηγορητική φίλη στην άλλη πλευρά του καναπέ.

Η εκπομπή της, την οποία περιγράφει ως group therapy, έχει στόχο να κάνει τους καλεσμένους της να νιώθουν άνετα. Η Ντρου Μπάριμορ έχει την ικανότητα να δημιουργεί ασφαλείς, άνετους χώρους, κάτι που την έκανε το ιδανικό πρόσωπο για να σχεδιάσει ένα δωμάτιο ευεξίας στο 2025.

Μετά από μήνες σχεδιασμού, το «δωμάτιο ευεξίας» της Ντρου είναι επιτέλους έτοιμο και αποπνέει τη θετική, ηρεμιστική ενέργειά της.

Σύμφωνα με την Ντρου, το δωμάτιο ευεξίας της περιγράφεται καλύτερα με συναισθήματα και συναισθηματικές εμπειρίες. «Ήθελα ο χώρος να είναι ένα «δωμάτιο ευεξίας» που να μοιάζει με αίθουσα αναμονής σπα.

«Παρεμπιπτόντως, δεν έχω δει πολλές αίθουσες αναμονής σπα», είπε η Ντρου στο «Real Simple». «Δεν το κάνω αρκετά συχνά για τον εαυτό μου, αλλά έχω δει αρκετά στον κόσμο και στα περιοδικά για να ξέρω τι να κάνω για να μιμηθώ αυτή την εμπειρία. Και είναι τόσο πολυτελές. Νομίζω ότι η πρόσκληση να φροντίσουμε τον εαυτό μας είναι κάτι που, πιστεύω, ξεχνάμε συνέχεια».

Η Ντρου ήθελε το δωμάτιο να είναι ένα μέρος όπου μπορείς να καθίσεις και να σταματήσεις όλα τα εξωτερικά άγχη Αναφέρεται στην εμπειρία του να πηγαίνεις σε ένα μάθημα γυμναστικής και ο εκπαιδευτής να σου λέει να σταματήσεις να σκέφτεσαι τη λίστα με τα πράγματα που πρέπει να κάνεις και αντίθετα να επιτρέψεις στον εαυτό σου να είναι απλά παρών. «Αυτές οι προτάσεις είναι τόσο ισχυρές, και συνήθως χρειάζεται κάποιος άλλος να σου δώσει εντολή να το κάνεις, για να το κάνεις πραγματικά», λέει. «Για μένα, αυτό είναι το δωμάτιο. Το δωμάτιο πρέπει να αντιπροσωπεύει τον τρόπο με τον οποίο κλείνεις τα μάτια σου, ηρεμείς τα νεύρα σου. Να μην σκέφτεσαι το πρωί ή το απόγευμα, αλλά απλά να είσαι».

Αν και δεν είναι το μόνο, η άσκηση είναι ένα σημαντικό μέρος της ευεξίας. Έτσι, φυσικά, αυτό το δωμάτιο έπρεπε να περιλαμβάνει κάποιο εξοπλισμό γυμναστικής. Το μόνο πρόβλημα; Αυτός ο εξοπλισμός είναι συνήθως αντιαισθητικός και μπορεί να διαταράξει την ισορροπία ενός καλά σχεδιασμένου δωματίου. Γι' αυτό η Ντρου συμπεριέλαβε αισθητικά ελκυστικά αντικείμενα, όπως τα Bala Balance Blocks και ένα πολυχρηστικό στρώμα γυμναστικής.

Οι επιπλέον αλλά απαραίτητες διακοσμητικές πινελιές

Ίσως να μην συνδέετε ένα καροτσάκι μπαρ με την ευεξία, ωστόσο η Ντρου Μπάριμορ είχε μια ιδέα που επαναπροσδιορίζει τον προορισμό του αντικειμένου. Φαντάστηκε το σταθμό νερού σε μια αίθουσα αναμονής σπα και ήθελε να συμπεριλάβει ένα καροτσάκι μπαρ για να τοποθετήσει ένα δοχείο με νερό αγγουριού και εκείνα τα «μικρά μπολ με ξηρούς καρπούς». Είναι μια μικρή λεπτομέρεια που βοηθά να δημιουργηθεί η συνολική αίσθηση χαλάρωσης και πολυτέλειας που μπορεί να νιώθετε όταν περιμένετε με μπουρνούζι και παντόφλες για το ραντεβού σας για μασάζ.

Τα άνετα καθίσματα είναι επίσης βασικά τόσο σε μια αίθουσα αναμονής σπα όσο και σε οποιονδήποτε χώρο ευεξίας στο σπίτι σας — και ο ριγέ καναπές από λινό κάνει τη δουλειά με στυλ.

Σε έναν άλλο τοίχο, υπάρχει ένα ψηλό ράφι με τοξωτές πλευρές για να φιλοξενήσει μια ποικιλία από όμορφα βάζα, φυτά, βιβλία και ένα ημερολόγιο, μαζί με ένα κλειστό ντουλάπι αποθήκευσης που μπορεί να κρύψει οποιαδήποτε άλλα όχι και τόσο όμορφα απαραίτητα αντικείμενα. Το ράφι, ο καναπές και το καροτσάκι μπαρ είναι όλα από τη σειρά «Beautiful» της Ντρου στο Walmart.

