Ντρου Μπάριμορ: Έκανε στο σπίτι της δωμάτιο ευεξίας για να αποφορτίζεται από το άγχος

Η ηθοποιός προτείνει τον ιδανικό τρόπο αποφόρτισης από την πίεση της καθημερινότητας

Newsbomb

Ντρου Μπάριμορ: Έκανε στο σπίτι της δωμάτιο ευεξίας για να αποφορτίζεται από το άγχος
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Για μερικούς, η Ντρου Μπάριμορ θα συνδέεται πάντα με τους εμβληματικούς ρόλους της, όπως η Josie Geller στο «Never Been Kissed» ή η Lucy Whitmore στο «50 First Dates». Αλλά τα τελευταία πέντε χρόνια, χάρη στην επιτυχία της ομώνυμης εκπομπής της, παλιές και νέες γενιές γνωρίζουν την Ντρου ως την παρηγορητική φίλη στην άλλη πλευρά του καναπέ.

Η εκπομπή της, την οποία περιγράφει ως group therapy, έχει στόχο να κάνει τους καλεσμένους της να νιώθουν άνετα. Η Ντρου Μπάριμορ έχει την ικανότητα να δημιουργεί ασφαλείς, άνετους χώρους, κάτι που την έκανε το ιδανικό πρόσωπο για να σχεδιάσει ένα δωμάτιο ευεξίας στο 2025.

Μετά από μήνες σχεδιασμού, το «δωμάτιο ευεξίας» της Ντρου είναι επιτέλους έτοιμο και αποπνέει τη θετική, ηρεμιστική ενέργειά της.

Σύμφωνα με την Ντρου, το δωμάτιο ευεξίας της περιγράφεται καλύτερα με συναισθήματα και συναισθηματικές εμπειρίες. «Ήθελα ο χώρος να είναι ένα «δωμάτιο ευεξίας» που να μοιάζει με αίθουσα αναμονής σπα.

«Παρεμπιπτόντως, δεν έχω δει πολλές αίθουσες αναμονής σπα», είπε η Ντρου στο «Real Simple». «Δεν το κάνω αρκετά συχνά για τον εαυτό μου, αλλά έχω δει αρκετά στον κόσμο και στα περιοδικά για να ξέρω τι να κάνω για να μιμηθώ αυτή την εμπειρία. Και είναι τόσο πολυτελές. Νομίζω ότι η πρόσκληση να φροντίσουμε τον εαυτό μας είναι κάτι που, πιστεύω, ξεχνάμε συνέχεια».

Η Ντρου ήθελε το δωμάτιο να είναι ένα μέρος όπου μπορείς να καθίσεις και να σταματήσεις όλα τα εξωτερικά άγχη Αναφέρεται στην εμπειρία του να πηγαίνεις σε ένα μάθημα γυμναστικής και ο εκπαιδευτής να σου λέει να σταματήσεις να σκέφτεσαι τη λίστα με τα πράγματα που πρέπει να κάνεις και αντίθετα να επιτρέψεις στον εαυτό σου να είναι απλά παρών. «Αυτές οι προτάσεις είναι τόσο ισχυρές, και συνήθως χρειάζεται κάποιος άλλος να σου δώσει εντολή να το κάνεις, για να το κάνεις πραγματικά», λέει. «Για μένα, αυτό είναι το δωμάτιο. Το δωμάτιο πρέπει να αντιπροσωπεύει τον τρόπο με τον οποίο κλείνεις τα μάτια σου, ηρεμείς τα νεύρα σου. Να μην σκέφτεσαι το πρωί ή το απόγευμα, αλλά απλά να είσαι».

Αν και δεν είναι το μόνο, η άσκηση είναι ένα σημαντικό μέρος της ευεξίας. Έτσι, φυσικά, αυτό το δωμάτιο έπρεπε να περιλαμβάνει κάποιο εξοπλισμό γυμναστικής. Το μόνο πρόβλημα; Αυτός ο εξοπλισμός είναι συνήθως αντιαισθητικός και μπορεί να διαταράξει την ισορροπία ενός καλά σχεδιασμένου δωματίου. Γι' αυτό η Ντρου συμπεριέλαβε αισθητικά ελκυστικά αντικείμενα, όπως τα Bala Balance Blocks και ένα πολυχρηστικό στρώμα γυμναστικής.

https://www.instagram.com/p/DObJ1l-DuiN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Οι επιπλέον αλλά απαραίτητες διακοσμητικές πινελιές

Ίσως να μην συνδέετε ένα καροτσάκι μπαρ με την ευεξία, ωστόσο η Ντρου Μπάριμορ είχε μια ιδέα που επαναπροσδιορίζει τον προορισμό του αντικειμένου. Φαντάστηκε το σταθμό νερού σε μια αίθουσα αναμονής σπα και ήθελε να συμπεριλάβει ένα καροτσάκι μπαρ για να τοποθετήσει ένα δοχείο με νερό αγγουριού και εκείνα τα «μικρά μπολ με ξηρούς καρπούς». Είναι μια μικρή λεπτομέρεια που βοηθά να δημιουργηθεί η συνολική αίσθηση χαλάρωσης και πολυτέλειας που μπορεί να νιώθετε όταν περιμένετε με μπουρνούζι και παντόφλες για το ραντεβού σας για μασάζ.

Τα άνετα καθίσματα είναι επίσης βασικά τόσο σε μια αίθουσα αναμονής σπα όσο και σε οποιονδήποτε χώρο ευεξίας στο σπίτι σας — και ο ριγέ καναπές από λινό κάνει τη δουλειά με στυλ.

Σε έναν άλλο τοίχο, υπάρχει ένα ψηλό ράφι με τοξωτές πλευρές για να φιλοξενήσει μια ποικιλία από όμορφα βάζα, φυτά, βιβλία και ένα ημερολόγιο, μαζί με ένα κλειστό ντουλάπι αποθήκευσης που μπορεί να κρύψει οποιαδήποτε άλλα όχι και τόσο όμορφα απαραίτητα αντικείμενα. Το ράφι, ο καναπές και το καροτσάκι μπαρ είναι όλα από τη σειρά «Beautiful» της Ντρου στο Walmart.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:37ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλιάς Κάρολος - Πρίγκιπας Χάρι: «Συνάντηση κορυφής» στο Clarence House μετά από 1,5 χρόνο

20:32ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΑΣΥ: Ανακοίνωση για το τροχαίο με τραμ και λεωφορείο στον Πειραιά

20:29LIFESTYLE

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Αποκάλυψε πόσα κιλά πήρε στις δύο εγκυμοσύνες της

20:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΑ: Έως 600 ευρώ ετησίως σε οικογένειες που διαμένουν σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές

20:19ΚΟΣΜΟΣ

Κίνδυνος για «ανεξέλεγκτη σύρραξη, ασύλληπτων διαστάσεων»: Η προειδοποίηση του Ιταλού προέδρου

20:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Χαϊδάρι για Chevron-Helleniq Energy: «Είμαστε σημαντικός ενεργειακός παίκτης στη Μεσόγειο»

20:02ΚΟΣΜΟΣ

Εντυπωσιακό βίντεο: Δεκάδες κοντέινερ πέφτουν στην θάλασσα από φορτηγό πλοίο στην Καλιφόρνια

20:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εντυπωσίασε η τρίτη εμφάνιση της Γιουβέντους για τη σεζόν 2025-26

20:00ΚΟΣΜΟΣ

Το ευχαριστώ της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στους 20 Έλληνες δασοφύλακες που έδωσαν μάχη με τις πυρκαγιές στην Ισπανία

19:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται η πρώτη κακοκαιρία του φθινοπώρου - Η πρόβλεψη του ECMWF για την ημερομηνία

19:54ΚΟΣΜΟΣ

Η Ισπανία απειλεί με αποχώρηση από τη Eurovision 2026 εάν συμμετάσχει το Ισραήλ

19:52ΚΟΣΜΟΣ

Ντρου Μπάριμορ: Έκανε στο σπίτι της δωμάτιο ευεξίας για να αποφορτίζεται από το άγχος

19:48ΚΟΣΜΟΣ

Υεμένη: Εννέα νεκροί και τουλάχιστον 118 τραυματίες από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς

19:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Δικαίωση των προσπαθειών της κυβέρνησης η επιστροφή του Final 4 στην Αθήνα

19:36LIFESTYLE

Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: Έρχεται η μεγάλη παραγωγή του ALPHA με διπλό επεισόδιο

19:33ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνία: Πού βρέθηκαν τα ρωσικά drones - Τουλάχιστον 12 μέχρι τώρα

19:33ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Προς Λεωφόρο το ΟΦΗ – ΠΑΟΚ, δεν μπορεί να διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ

19:19LIFESTYLE

Eurobasket 2025: TikToker εντοπίζει τα «σημάδια» για το κύπελλο - «Είναι γραφτό»

19:18ΕΛΛΑΔΑ

Καλάβρυτα: Τι φέρεται να είπε στον εισαγγελέα ο ηγούμενος της Μονής Μέγα Σπηλαίου για τις εικόνες - Ξεκινά η επίσημη καταγραφή των κειμηλίων

19:05ΕΛΛΑΔΑ

Σύγκρουση λεωφορείου με Τραμ στον Πειραιά - 30 ελαφρά τραυματίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται η πρώτη κακοκαιρία του φθινοπώρου - Η πρόβλεψη του ECMWF για την ημερομηνία

20:19ΚΟΣΜΟΣ

Κίνδυνος για «ανεξέλεγκτη σύρραξη, ασύλληπτων διαστάσεων»: Η προειδοποίηση του Ιταλού προέδρου

19:05ΕΛΛΑΔΑ

Σύγκρουση λεωφορείου με Τραμ στον Πειραιά - 30 ελαφρά τραυματίες

18:33ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στο Μπέρμιγχαμ: 5χρονη απήχθη και κακοποιήθηκε σεξουαλικά από 32χρονο

18:25ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG: «Μήνυμα-γρίφος» Τραμπ για την εισβολή ρωσικών drones στην Πολωνία - «Here we go»

14:01LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η μάχη στον ΣΚΑΪ και ο Ευαγγελάτος

08:10ΕΛΛΑΔΑ

Crime Study-Βασίλης Παλαιοκώστας: Ποιος είναι ο Νο1 Έλληνας καταζητούμενος; Άκουσε τώρα την ιστορία!

17:19LIFESTYLE

Ναταλία Λιονάκη: Έτσι είναι σήμερα ως μοναχή Φεβρωνία στην Κένυα - Βίντεο

16:58ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: «Το παιδί είχε συνεχώς νέες μελανιές, η νύφη μου είχε εξωσυζυγικές σχέσεις», λέει η γιαγιά του βρέφους

09:27WHAT THE FACT

Σταματήστε να αφήνετε αυτή τη συσκευή στην πρίζα - Ανεβάζει τον λογαριασμό ρεύματος στα ύψη

18:42ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Αταμάν: «Ασταμάτητος ο Σλούκας» - Τι είπε για Αντετοκούνμπο, Σπανούλη και Final 4

19:33ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνία: Πού βρέθηκαν τα ρωσικά drones - Τουλάχιστον 12 μέχρι τώρα

16:17LIFESTYLE

O ηθοποιός Χρήστος Βασιλόπουλος σε ακριβό εστιατόριο δίπλα στην Jennifer Lopez

17:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρευνες για υδρογονάνθρακες στην Κρήτη: Chevron και HELLENiQ Energy υπέβαλαν προσφορά για 4 οικόπεδα

15:49ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός για τα Labubu: Ανακαλούνται χιλιάδες που πουλήθηκαν από το Shein!

19:18ΕΛΛΑΔΑ

Καλάβρυτα: Τι φέρεται να είπε στον εισαγγελέα ο ηγούμενος της Μονής Μέγα Σπηλαίου για τις εικόνες - Ξεκινά η επίσημη καταγραφή των κειμηλίων

20:02ΚΟΣΜΟΣ

Εντυπωσιακό βίντεο: Δεκάδες κοντέινερ πέφτουν στην θάλασσα από φορτηγό πλοίο στην Καλιφόρνια

16:00LIFESTYLE

Ναταλία Λιονάκη: Το τραγικό συμβάν που την οδήγησε στο μοναστήρι και η σχέση της με γνωστό ηθοποιό

10:19LIFESTYLE

«Πενήντα – Πενήντα»: Πωλείται το σπίτι του Παύλου και της Ειρήνης στην Καστέλλα - Αυτή είναι η τιμή

13:30ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague Final Four 2026: Το παρασκήνιο της ψηφοφορίας που έφερε τον θρίαμβο της Αθήνας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ