Μπάιντεν για δολοφονία Κερκ: Δεν υπάρχει χώρος για βία στις ΗΠΑ, πρέπει να σταματήσει
Η αντίδραση του πρώην προέδρου των ΗΠΑ στη δολοφονία του συντηρητικού πολιτικού ακτιβιστή
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Άμεση ήταν η αντίδραση του πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, στη δολοφονία του συντηρητικού πολιτικού και ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ.
Ο Μπάιντεν, ανέφερε στο προφίλ του στο X ότι δεν υπάρχει χώρος για βία στις ΗΠΑ.
Συγκεκριμένα έγραψε:
«Δεν υπάρχει χώρος για αυτού του είδους τη βία στη χώρα μας. Πρέπει να σταματήσει αμέσως. (Η σύζυγός μου) Τζιλ και εγώ προσευχόμαστε για την οικογένεια και τους αγαπημένους του Τσάρλι Κερκ».
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:06 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Επικοινωνία Τραμπ με Μακρόν για Μέση Ανατολή και Ουκρανία
23:58 ∙ LIFESTYLE
Μίνως Μάτσας: Φορτισμένος συναισθηματικά στον αέρα
23:37 ∙ ΕΛΛΑΔΑ