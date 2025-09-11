Μπάιντεν για δολοφονία Κερκ: Δεν υπάρχει χώρος για βία στις ΗΠΑ, πρέπει να σταματήσει

Η αντίδραση του πρώην προέδρου των ΗΠΑ στη δολοφονία του συντηρητικού πολιτικού ακτιβιστή

Μπάιντεν για δολοφονία Κερκ: Δεν υπάρχει χώρος για βία στις ΗΠΑ, πρέπει να σταματήσει
Άμεση ήταν η αντίδραση του πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, στη δολοφονία του συντηρητικού πολιτικού και ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ.

Ο Μπάιντεν, ανέφερε στο προφίλ του στο X ότι δεν υπάρχει χώρος για βία στις ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα έγραψε:

«Δεν υπάρχει χώρος για αυτού του είδους τη βία στη χώρα μας. Πρέπει να σταματήσει αμέσως. (Η σύζυγός μου) Τζιλ και εγώ προσευχόμαστε για την οικογένεια και τους αγαπημένους του Τσάρλι Κερκ».

