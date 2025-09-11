Η δεύτερη ανάγνωση της ομιλίας Φάμελλου - Τι είναι η «Προοδευτική Ελλάδα», σε ποιους έριξε καρφιά

Μέσα σε δύο ημέρες ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να φέρει εις πέρας μια δύσκολη, διπλή αποστολή.

Αντώνης Ρηγόπουλος

Η δεύτερη ανάγνωση της ομιλίας Φάμελλου - Τι είναι η «Προοδευτική Ελλάδα», σε ποιους έριξε καρφιά

Ομιλία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτη Φάμελλου στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Eurokinissi
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η παρουσία του Σωκράτη Φάμελλου στη φετινή ΔΕΘ έχει ιδιαίτερη σημασία για την Κουμουνδούρου.

Μέσα σε δύο ημέρες, χθες και σήμερα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να φέρει εις πέρας μια δύσκολη, διπλή αποστολή.

Από τη μία να πείσει τους πολίτες ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ξεπεράσει τα τεράστια εσωκομματικά προβλήματα που προκάλεσε η «περιπέτεια Κασσελάκη» και ότι αποτελεί ένα συντεταγμένο κόμμα εξουσίας (και όχι διαμαρτυρίας), ικανό να παράγει ολοκληρωμένες πολιτικές προτάσεις, να έχει κυβερνητικό πρόγραμμα, και ότι μπορεί να αποτελέσει μια ρεαλιστική εναλλακτική κυβερνητική πρόταση απέναντι στη ΝΔ.

Από την άλλη όμως, και παρά τη δυσκολία που φέρει η παραπάνω ευθύνη του ως προέδρου, ο κ. Φάμελλος καλείται ταυτόχρονα να αποκρούσει με κάθε τρόπο την αίσθηση που καλλιεργείται το τελευταίο διάστημα και που παρουσιάζει τον ΣΥΡΙΖΑ ως έναν πολιτικό φορέα που πνέει τα λοίσθια και που προετοιμάζεται να διαλυθεί ώστε να προσχωρήσουν τα στελέχη του στην όποια πολιτική πρωτοβουλία ενδεχομένως αναλάβει ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.

«Προοδευτική Ελλάδα» το νέο πρόταγμα του ΣΥΡΙΖΑ

Σε ό,τι αφορά το πρώτο μέρος της «αποστολής» του Σωκράτη Φάμελλου, στη χθεσινή του ομιλία έδωσε έμφαση ακριβώς σε αυτό. Ύστερα από δεκάδες συναντήσεις που πραγματοποίησε με παραγωγικούς φορείς το τελευταίο διάστημα, ο κ. Φάμελλος εμφανίστηκε στην ομιλία του στη ΔΕΘ, όχι μόνο για να κατηγορήσει την κυβέρνηση για τις ενέργειες και τις παραλείψεις της, αλλά και για να παρουσιάσει ένα συνεκτικό κυβερνητικό πρόγραμμα, το οποίο ευελπιστεί ότι θα αναδείξει τον ΣΥΡΙΖΑ ως κυβερνητική δύναμη.

Η Κουμουνδούρου τιτλοφόρησε αυτό το κυβερνητικό πρόγραμμα με το όνομα «Προοδευτική Ελλάδα», και αναμένεται αυτή η φράση να αποτελέσει το πολιτικό πρόταγμα του ΣΥΡΙΖΑ για το επόμενο διάστημα. Ξεκινώντας από τη σημερινή συνέντευξη Τύπου του Σωκράτη Φάμελλου, αναμένεται η φράση «Προοδευτική Ελλάδα» να αναφέρεται όσο το δυνατόν συχνότερα από τα στελέχη του κόμματος στις δημόσιες παρεμβάσεις τους.

Η Κουμουνδούρου εκτιμά ότι η δέσμη μέτρων που παρουσίασε ο Σωκράτης Φάμελλος σε τομείς-κλειδιά, είναι ικανά να ανοίξουν ξανά τη συζήτηση για το ενδεχόμενο μιας αναγέννησης του ΣΥΡΙΖΑ, όχι ως κόμμα διαμαρτυρίας, αλλά να επανακάμψει στις δημοσκοπήσεις και στη Βουλή ως αξιωματική αντιπολίτευση και από εκεί να κινηθεί δυνητικά σε κατεύθυνση διεκδίκησης της διακυβέρνησης της χώρας.

«Καρφιά» χωρίς ονόματα

Όσο δύσκολος κι αν είναι ο παραπάνω στόχος για να επιτευχθεί, ακόμη δυσκολότερο είναι για τον Σωκράτη Φάμελλο να αποφύγει να μιλήσει για το ενδεχόμενο ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας να σχηματίσει έναν νέο πολιτικό φορέα, ο οποίος θα είναι ιδιαίτερα ελκυστικός για τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Άλλωστε, είναι σχεδόν βέβαιο ότι στη σημερινή συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ, ο κ. Φάμελλος θα δεχτεί βροχή σχετικών ερωτήσεων.

Για τον λόγο αυτό άλλωστε, η ομάδα του Σωκράτη Φάμελλου επέλεξε στην ομιλία του να επικεντρωθεί στην κυβερνητική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ και να πει ελάχιστα πράγματα για τις πολιτικές εξελίξεις στην Κεντροαριστερά, καθώς εκτιμούσαν ότι αυτή η συζήτηση θα ανοίξει αναπόφευκτα, εις βάθος, και ίσως δυσανάλογα, κατά τη συνέντευξη Τύπου.

Πάντως, ο Σωκράτης Φάμελλος στη χθεσινή του ομιλία έδωσε ένα στίγμα για τη στάση που θα τηρήσει, αφήνοντας αιχμές προς πολλές κατευθύνσεις, χωρίς όμως να κατονομάζει ευθέως καμία πλευρά. Πρόκειται για έναν ευφυή τρόπο να αναφερθεί μεταξύ άλλων και στην περίπλοκη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με τον Αλέξη Τσίπρα, χωρίς όμως να μιλήσει ευθέως για αυτό, καθώς εκτός των άλλων, ο πρώην πρωθυπουργός παραμένει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Έτσι λοιπόν, σε μια αναφορά που θα μπορούσε και να απευθύνεται στον Αλέξη Τσίπρα, ο Σωκράτης Φάμελλος τόνισε ότι «για να νικήσουν η Δημοκρατία και η Δικαιοσύνη, δεν υπάρχει περιθώριο για αμφισημίες ούτε για καθυστερήσεις και προσωπικές στρατηγικές». Ωστόσο, καθώς δεν υπήρξε καμία προσωπική αναφορά στον πρώην πρωθυπουργό στο σημείο αυτό, δε θα μπορούσε να γίνει αυτή η ερμηνεία με βεβαιότητα.

Σχολιάζοντας τη στάση των άλλων κομμάτων της κεντροαριστεράς και εννοώντας προφανώς το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Αριστερά, σε σχέση με τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για κοινοβουλευτική συμπόρευση και για τη δημιουργία ενός φόρουμ διαλόγου, ο κ. Φάμελλος τόνισε ότι «είχαμε αρνήσεις -κάποιες για μένα ανεξήγητες-, είχαμε και καλές συνεργασίες. Και εφόσον η κοινωνική αναγκαιότητα είναι η πολιτική αλλαγή και η Προοδευτική Προοπτική, πρέπει ο καθένας και η καθεμία να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. [...] Και πρέπει όλες οι προοδευτικές δυνάμεις να μιλήσουν ξεκάθαρα. Θα επιλέξουν να είναι μέρος της λύσης ή μέρος του προβλήματος; Η κοινωνία απαιτεί ξεκάθαρες απαντήσεις».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:14ΚΟΣΜΟΣ

Ιρίνα Ζαρούτσκα: Ξέφυγε από τον πόλεμο στο Κίεβο - Δολοφονήθηκε σε τρένο στη Βόρεια Καρολίνα

07:10ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κερκ: Δολοφόνησαν τη «φωνή» της πίστης, της πατρίδας και της ελευθερίας στις ΗΠΑ

06:58ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:51ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς τρένα στις 11 Σεπτεμβρίου - 24ωρη απεργία οι μηχανοδηγοί

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου

06:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Κάνε δεξιά, ευθεία Κρατικό Νίκαιας, έφυγες» - Πώς αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. βοήθησαν στη διακομιδή ετοιμόγεννης σε κρίσιμη κατάσταση

06:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ειδικό Εποχικό Βοήθημα: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις – Οι δικαιούχοι και ο πίνακας με τα ποσά ανά επάγγελμα

06:38LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ποιες χώρες «απειλούν» να αποχωρήσουν - Η στάση της EBU

06:32ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Σήμερα το πρώτο κουδούνι με αγιασμό και βιβλία - Από την Παρασκευή τα μαθήματα

06:28ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μονή Σινά: Σκανδαλώδεις μεθοδεύσεις για την εκλογή νέου Αρχιεπισκόπου

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Η δεύτερη ανάγνωση της ομιλίας Φάμελλου - Τι είναι η «Προοδευτική Ελλάδα», σε ποιους έριξε καρφιά χωρίς να τους κατονομάσει

06:20ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ιερός Ναός του Αγίου Νικολάου, το σύμβολο φωτός που καλύπτει το σκότος της 11ης Σεπτεμβρίου - «Το ζωντανό πνεύμα της Νέας Υόρκης στη μνήμη 3.000 νεκρών»

06:16ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνία - Επίθεση με drones: Χρησιμοποίησαν οι Ρώσοι πολωνικές κάρτες SIM για να τα κατευθύνουν;

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Ξανά στο «μικροσκόπιο» η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πάτρας - Οι υποθέσεις που ερευνούν οι Αρχές

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωπολιτικά, οικονομία και Τσίπρας στο στόχαστρο του Κυριάκου Μητσοτάκη

06:04ΜΠΑΣΚΕΤ

Telekom Center Athens: Το «στολίδι» στο οποίο επενδύθηκαν 25 εκατ. ευρώ, έφερε στην Ελλάδα το Final 4

06:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Chevron-HELLENiQ Energy: Αμερικανική «σφραγίδα» για έρευνες υδρογονανθράκων στα ελληνικά οικόπεδα

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Με καλοκαιρινό καιρό η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς – Πού και πότε θα σημειωθούν βροχές

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 11 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14ΚΟΣΜΟΣ

Ντόναλντ Τραμπ για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ: «Είναι μια μαύρη στιγμή για την Αμερική»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται η πρώτη κακοκαιρία του φθινοπώρου - Η πρόβλεψη του ECMWF για την ημερομηνία

09:27WHAT THE FACT

Σταματήστε να αφήνετε αυτή τη συσκευή στην πρίζα - Ανεβάζει τον λογαριασμό ρεύματος στα ύψη

04:10ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κερκ: Νεκρός ένας από τους κορυφαίους υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ – Σύγχυση με τη σύλληψη του δράστη της δολοφονίας

07:14ΚΟΣΜΟΣ

Ιρίνα Ζαρούτσκα: Ξέφυγε από τον πόλεμο στο Κίεβο - Δολοφονήθηκε σε τρένο στη Βόρεια Καρολίνα

23:41ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός στην Αθήνα - Αισθητός σε πολλές περιοχές της Αττικής

23:51ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός ο Τσάρλι Κερκ μετά τους πυροβολισμούς στο Πανεπιστήμιο Γιούτα

16:17LIFESTYLE

O ηθοποιός Χρήστος Βασιλόπουλος σε ακριβό εστιατόριο δίπλα στην Jennifer Lopez

06:20ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ιερός Ναός του Αγίου Νικολάου, το σύμβολο φωτός που καλύπτει το σκότος της 11ης Σεπτεμβρίου - «Το ζωντανό πνεύμα της Νέας Υόρκης στη μνήμη 3.000 νεκρών»

01:00ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός μεταξύ Αιγίου και Ναυπάκτου

22:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο Ωνάσειο Νοσοκομείο ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακελλαρίδης

01:40ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 2,5 Ρίχτερ στην Κηφισιά – Αισθητός σε πολλές περιοχές της Αττικής

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Με καλοκαιρινό καιρό η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς – Πού και πότε θα σημειωθούν βροχές

21:16LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο η Γεωργία Σιακαβάρα

06:32ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Σήμερα το πρώτο κουδούνι με αγιασμό και βιβλία - Από την Παρασκευή τα μαθήματα

01:12ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός στη Θήβα - Αισθητός στους κατοίκους

06:38LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ποιες χώρες «απειλούν» να αποχωρήσουν - Η στάση της EBU

10:19LIFESTYLE

«Πενήντα – Πενήντα»: Πωλείται το σπίτι του Παύλου και της Ειρήνης στην Καστέλλα - Αυτή είναι η τιμή

06:04ΜΠΑΣΚΕΤ

Telekom Center Athens: Το «στολίδι» στο οποίο επενδύθηκαν 25 εκατ. ευρώ, έφερε στην Ελλάδα το Final 4

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 11 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

18:42ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Αταμάν: «Ασταμάτητος ο Σλούκας» - Τι είπε για Αντετοκούνμπο, Σπανούλη και Final 4

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ