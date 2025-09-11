Η δεύτερη ανάγνωση της ομιλίας Φάμελλου - Τι είναι η «Προοδευτική Ελλάδα», σε ποιους έριξε καρφιά

Η παρουσία του Σωκράτη Φάμελλου στη φετινή ΔΕΘ έχει ιδιαίτερη σημασία για την Κουμουνδούρου.

Μέσα σε δύο ημέρες, χθες και σήμερα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να φέρει εις πέρας μια δύσκολη, διπλή αποστολή.

Από τη μία να πείσει τους πολίτες ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ξεπεράσει τα τεράστια εσωκομματικά προβλήματα που προκάλεσε η «περιπέτεια Κασσελάκη» και ότι αποτελεί ένα συντεταγμένο κόμμα εξουσίας (και όχι διαμαρτυρίας), ικανό να παράγει ολοκληρωμένες πολιτικές προτάσεις, να έχει κυβερνητικό πρόγραμμα, και ότι μπορεί να αποτελέσει μια ρεαλιστική εναλλακτική κυβερνητική πρόταση απέναντι στη ΝΔ.

Από την άλλη όμως, και παρά τη δυσκολία που φέρει η παραπάνω ευθύνη του ως προέδρου, ο κ. Φάμελλος καλείται ταυτόχρονα να αποκρούσει με κάθε τρόπο την αίσθηση που καλλιεργείται το τελευταίο διάστημα και που παρουσιάζει τον ΣΥΡΙΖΑ ως έναν πολιτικό φορέα που πνέει τα λοίσθια και που προετοιμάζεται να διαλυθεί ώστε να προσχωρήσουν τα στελέχη του στην όποια πολιτική πρωτοβουλία ενδεχομένως αναλάβει ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.

«Προοδευτική Ελλάδα» το νέο πρόταγμα του ΣΥΡΙΖΑ

Σε ό,τι αφορά το πρώτο μέρος της «αποστολής» του Σωκράτη Φάμελλου, στη χθεσινή του ομιλία έδωσε έμφαση ακριβώς σε αυτό. Ύστερα από δεκάδες συναντήσεις που πραγματοποίησε με παραγωγικούς φορείς το τελευταίο διάστημα, ο κ. Φάμελλος εμφανίστηκε στην ομιλία του στη ΔΕΘ, όχι μόνο για να κατηγορήσει την κυβέρνηση για τις ενέργειες και τις παραλείψεις της, αλλά και για να παρουσιάσει ένα συνεκτικό κυβερνητικό πρόγραμμα, το οποίο ευελπιστεί ότι θα αναδείξει τον ΣΥΡΙΖΑ ως κυβερνητική δύναμη.

Η Κουμουνδούρου τιτλοφόρησε αυτό το κυβερνητικό πρόγραμμα με το όνομα «Προοδευτική Ελλάδα», και αναμένεται αυτή η φράση να αποτελέσει το πολιτικό πρόταγμα του ΣΥΡΙΖΑ για το επόμενο διάστημα. Ξεκινώντας από τη σημερινή συνέντευξη Τύπου του Σωκράτη Φάμελλου, αναμένεται η φράση «Προοδευτική Ελλάδα» να αναφέρεται όσο το δυνατόν συχνότερα από τα στελέχη του κόμματος στις δημόσιες παρεμβάσεις τους.

Η Κουμουνδούρου εκτιμά ότι η δέσμη μέτρων που παρουσίασε ο Σωκράτης Φάμελλος σε τομείς-κλειδιά, είναι ικανά να ανοίξουν ξανά τη συζήτηση για το ενδεχόμενο μιας αναγέννησης του ΣΥΡΙΖΑ, όχι ως κόμμα διαμαρτυρίας, αλλά να επανακάμψει στις δημοσκοπήσεις και στη Βουλή ως αξιωματική αντιπολίτευση και από εκεί να κινηθεί δυνητικά σε κατεύθυνση διεκδίκησης της διακυβέρνησης της χώρας.

«Καρφιά» χωρίς ονόματα

Όσο δύσκολος κι αν είναι ο παραπάνω στόχος για να επιτευχθεί, ακόμη δυσκολότερο είναι για τον Σωκράτη Φάμελλο να αποφύγει να μιλήσει για το ενδεχόμενο ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας να σχηματίσει έναν νέο πολιτικό φορέα, ο οποίος θα είναι ιδιαίτερα ελκυστικός για τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Άλλωστε, είναι σχεδόν βέβαιο ότι στη σημερινή συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ, ο κ. Φάμελλος θα δεχτεί βροχή σχετικών ερωτήσεων.

Για τον λόγο αυτό άλλωστε, η ομάδα του Σωκράτη Φάμελλου επέλεξε στην ομιλία του να επικεντρωθεί στην κυβερνητική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ και να πει ελάχιστα πράγματα για τις πολιτικές εξελίξεις στην Κεντροαριστερά, καθώς εκτιμούσαν ότι αυτή η συζήτηση θα ανοίξει αναπόφευκτα, εις βάθος, και ίσως δυσανάλογα, κατά τη συνέντευξη Τύπου.

Πάντως, ο Σωκράτης Φάμελλος στη χθεσινή του ομιλία έδωσε ένα στίγμα για τη στάση που θα τηρήσει, αφήνοντας αιχμές προς πολλές κατευθύνσεις, χωρίς όμως να κατονομάζει ευθέως καμία πλευρά. Πρόκειται για έναν ευφυή τρόπο να αναφερθεί μεταξύ άλλων και στην περίπλοκη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με τον Αλέξη Τσίπρα, χωρίς όμως να μιλήσει ευθέως για αυτό, καθώς εκτός των άλλων, ο πρώην πρωθυπουργός παραμένει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Έτσι λοιπόν, σε μια αναφορά που θα μπορούσε και να απευθύνεται στον Αλέξη Τσίπρα, ο Σωκράτης Φάμελλος τόνισε ότι «για να νικήσουν η Δημοκρατία και η Δικαιοσύνη, δεν υπάρχει περιθώριο για αμφισημίες ούτε για καθυστερήσεις και προσωπικές στρατηγικές». Ωστόσο, καθώς δεν υπήρξε καμία προσωπική αναφορά στον πρώην πρωθυπουργό στο σημείο αυτό, δε θα μπορούσε να γίνει αυτή η ερμηνεία με βεβαιότητα.

Σχολιάζοντας τη στάση των άλλων κομμάτων της κεντροαριστεράς και εννοώντας προφανώς το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Αριστερά, σε σχέση με τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για κοινοβουλευτική συμπόρευση και για τη δημιουργία ενός φόρουμ διαλόγου, ο κ. Φάμελλος τόνισε ότι «είχαμε αρνήσεις -κάποιες για μένα ανεξήγητες-, είχαμε και καλές συνεργασίες. Και εφόσον η κοινωνική αναγκαιότητα είναι η πολιτική αλλαγή και η Προοδευτική Προοπτική, πρέπει ο καθένας και η καθεμία να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. [...] Και πρέπει όλες οι προοδευτικές δυνάμεις να μιλήσουν ξεκάθαρα. Θα επιλέξουν να είναι μέρος της λύσης ή μέρος του προβλήματος; Η κοινωνία απαιτεί ξεκάθαρες απαντήσεις».