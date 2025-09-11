Πρασίνισε η λίμνη Τέρκος, η μεγαλύτερη πηγή πόσιμου νερού της Κωνσταντινούπολης - Βίντεο

Ανησυχητικές είναι οι εικόνες από τη λίμνη Τέρκος, τη μεγαλύτερη πηγή πόσιμου νερού της Κωνσταντινούπολης.

Οι όχθες της λίμνης, που χρησιμοποιούνται από εκατομμύρια ανθρώπους, εθεάθησαν να καλύπτονται από πράσινο χρώμα και αφρό. Οι ντόπιοι, ωστόσο, ισχυρίστηκαν ότι αυτή η αλλαγή, της οποίας η πηγή παραμένει άγνωστη, συμβαίνει κάθε καλοκαίρι

Οι εντυπωσιακές πράσινες κηλίδες και ο αφρός που συσσωρεύονται στις όχθες της λίμνης έχουν προσελκύσει την προσοχή των κατοίκων της περιοχής. Οι εικόνες έχουν προκαλέσει ανησυχίες, δεδομένου ότι το περιστατικό συνέβη σε μία από τις σημαντικότερες δεξαμενές νερού της Κωνσταντινούπολης.

İstanbul’un en büyük içme suyu kaynaklarından Terkos Gölü’nün Balaban kıyısında yeşil tabakalar ve köpükler oluştu.



▪️ Hadımköy Mahallesi’nde ise İSKİ’ye ait kanalizasyon giderinden, çevredeki fabrikalardan bırakıldığı değerlendirilen mavi renkli atık su caddeye taştı pic.twitter.com/Z53KraP4bn — Türkiye Gazetesi (@turkiyegazetesi) September 11, 2025

