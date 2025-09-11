11η Σεπτεμβρίου: Αναγνωρίστηκε 24 χρόνια μετά ένα από τα θύματα των τρομοκρατικών επιθέσεων

Μέχρι σήμερα δεν έχουν ταυτοποιηθεί όλοι όσοι πέθαναν στις επιθέσεις, με περίπου το 40% (1.100 θύματα) να παραμένουν άγνωστα

Newsbomb

Σε αυτή τη φωτογραφία αρχείου της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, καπνός υψώνεται από τους φλεγόμενους δίδυμους πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου μετά τη συντριβή στους πύργους, στη Νέα Υόρκη 

AP/Richard Drew
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Χρειάστηκε να περάσουν πάνω από δύο δεκαετίες για να αναγνωριστεί η Μπάρμπαρα Κίτινγκ, ως ένα από τα τρία θύματα της 11ης Σεπτεμβρίου των οποίων τα λείψανα ταυτοποιήθηκαν επίσημα πρόσφατα.

Μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις στους Δίδυμους Πύργους το 2001, κατά τις οποίες η 72χρονη ήταν μία από τους σχεδόν 3.000 νεκρούς όταν το τζετ με το οποίο επέβαινε συγκρούστηκε με τον Βόρειο Πύργο, στις επιμνημόσυνες τελετές χρησιμοποιήθηκαν τα ερείπια του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου στην τεφροδόχο της, ελλείψει της στάχτης της.

Οι επιθέσεις, που πραγματοποιήθηκαν από τους ισλαμιστές εξτρεμιστές της Αλ Κάιντα, οδήγησαν σε συντριβή δύο αεροπλάνων στα κτίρια του Κάτω Μανχάταν, ενώ ένα τρίτο έπεσε πάνω στο Πεντάγωνο. Ένα τέταρτο συνετρίβη σε ένα χωράφι στην Πενσυλβάνια, αφού οι επιβάτες αντεπιτέθηκαν.

Τόσο ο Βόρειος όσο και ο Νότιος Πύργος τυλίχθηκαν στις φλόγες από τα αεροπλάνα και είδαν τους ουρανοξύστες, που εκείνη την εποχή ήταν το τρίτο και το τέταρτο ψηλότερο κτίριο στον κόσμο, να καταρρέουν σε έναν σωρό.

Μέχρι σήμερα δεν έχουν ταυτοποιηθεί όλοι όσοι πέθαναν στις επιθέσεις, με περίπου το 40% (1.100 θύματα) να παραμένουν άγνωστα.

Η οικογένεια της γιαγιάς από την Καλιφόρνια έτρεφε ελάχιστες ελπίδες τόσα χρόνια αργότερα ότι η Κίτινγκ θα ανακαλυπτόταν ποτέ στα συντρίμμια - μέχρι που η προηγμένη ανάλυση DNA που πραγματοποιήθηκε αυτό το καλοκαίρι επιβεβαίωσε τελικά μια αντιστοιχία.

Το Γραφείο του Αρχιιατροδικαστή της Νέας Υόρκης (OCME) ανακοίνωσε ότι έχουν επιβεβαιωθεί τα λείψανα τριών θυμάτων, συμπεριλαμβανομένου του Κίτινγκ από το Παλμ Σπρινγκς της Καλιφόρνια, μαζί με τον Ράιν Φιτζέραλντ από το Φλόραλ Παρκ της Νέας Υόρκης, και μιας άλλης γυναίκας της οποίας το όνομα δεν έχει δημοσιοποιηθεί κατόπιν αιτήματος των συγγενών της.

Αφού επέζησε δύο φορές από καρκίνο του μαστού, έχασε τραγικά τον σύζυγό της το 1983 από όγκο στον εγκέφαλο, αλλά ποτέ δεν έχασε την αποφασιστικότητά της, δήλωσε ο γιος της Πολ, 61 ετών σήμερα.

Αφού αποχαιρέτησε τη μητέρα του στο Διεθνές Αεροδρόμιο Λόγκαν της Βοστώνης, όπου επιβιβάστηκε στην πτήση 11 της American Airlines με προορισμό το Λος Άντζελες εκείνο το μοιραίο πρωί, ο Πολ θυμάται να βλέπει το Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου να γίνεται καπνός λίγες ώρες αργότερα.

«Δεν είχα ιδέα ότι ήταν το αεροπλάνο της μητέρας μου», είπε.

