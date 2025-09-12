Γιατί σε τσιμπάνε περισσότερο τα κουνούπια αν πίνεις μπίρα: Η επιστημονική εξήγηση που δεν περίμενες
Νέα επιστημονική μελέτη αποκαλύπτει γιατί όσοι πίνουν μπίρα γίνονται… μαγνήτες για τα κουνούπια. Δείτε τα απίστευτα αποτελέσματα της έρευνας και τι να προσέχετε.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σε κάθε παρέα υπάρχει πάντα εκείνος που τα κουνούπια τον προτιμούν. Κάποιοι φαίνεται να περνούν βράδια ανέγγιχτοι, ενώ άλλοι γίνονται «ζωντανό γεύμα» για τα ενοχλητικά έντομα. Τι είναι όμως αυτό που καθορίζει την επιλογή των κουνουπιών;
Πρόσφατη μελέτη έρχεται να δώσει μια ανατρεπτική απάντηση που αφορά… την αγαπημένη συνήθεια εκατομμυρίων ανθρώπων: την κατανάλωση μπίρας.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:32 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Παναθηναϊκός AKTOR: Τα highlights του φιλικού με τον Κολοσσό
16:06 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Ρωσία: Ουκρανικό drone επιτέθηκε σε πυρηνικό σταθμό
15:38 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Μεταγραφές, Παναιτωλικός: Έσκασε η «βόμβα» με Μπουχαλάκη
16:05 ∙ LIFESTYLE