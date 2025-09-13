Ισημερινός: Τέλος η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης

Η κυβέρνηση του Ισημερινού ανακοίνωσε πως θα καταργήσει την επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, με στόχο την ανακατανομή πόρων σε κοινωνικά προγράμματα.

«Επί δεκαετίες, η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης αντιπροσώπευε δημοσιονομική επιβάρυνση 1,1 δισεκ. δολαρίων, χωρίς πραγματικά να φθάνει σε όσους την είχαν ανάγκη», ανέφερε η κυβέρνηση σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

Trabajamos por un #EcuadorMásJusto con decisiones firmes y adecuadas, con las cuales los recursos van a quienes realmente lo necesitan. Eliminamos la corrupción, el contrabando, la minería ilegal y el oportunismo. #ElNuevoEcuador pic.twitter.com/FmUhRZeDVb — Comunicación Ecuador ?? (@ComunicacionEc) September 13, 2025

Σε σχετική ανάρτηση σημειώνεται:

Εργαζόμαστε για Εκουαδόρ με δικαιοσύνης με σταθερές και κατάλληλες αποφάσεις, διασφαλίζοντας ότι οι πόροι πηγαίνουν σε όσους τους χρειάζονται πραγματικά. Εξαλείφουμε τη διαφθορά, το λαθρεμπόριο, την παράνομη εξόρυξη και τον οπορτουνισμό

