ΗΠΑ: Ο Ρούμπιο επισκέπτεται Μεξικό και Ισημερινό με φόντο μετανάστευση, καρτέλ και Κίνα

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, θα ταξιδέψει την ερχόμενη εβδομάδα στο Μεξικό και τον Ισημερινό, ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Η περιοδεία εντάσσεται στη στρατηγική της κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να ενισχύσει τον έλεγχο της παράτυπης μετανάστευσης προς τις ΗΠΑ, να καταπολεμήσει τα καρτέλ ναρκωτικών και να περιορίσει την κινεζική διείσδυση στη Λατινική Αμερική.

Επαφές στο Μεξικό για μετανάστευση και καρτέλ

Στο Μεξικό, η Ουάσινγκτον πιέζει για στενότερη συνεργασία με τις μεξικανικές αρχές, τόσο στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών όσο και στη μάχη κατά των ισχυρών καρτέλ που ελέγχουν μεγάλο μέρος της διακίνησης ναρκωτικών προς τις ΗΠΑ. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει καταστήσει σαφές ότι το Μεξικό θεωρείται κρίσιμος εταίρος στην προσπάθεια ανάσχεσης των μεταναστευτικών πιέσεων στα σύνορα.

Επίσκεψη στον Ισημερινό με μήνυμα προς την Κίνα

Στον Ισημερινό, ο Ρούμπιο θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Ντανιέλ Νομπόα. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, θα τον ενθαρρύνει να αποστασιοποιηθεί από το Πεκίνο και να ενισχύσει τη συνεργασία με τις ΗΠΑ. Ο Ισημερινός, όπως και άλλες χώρες της περιοχής, έχει αναπτύξει στενούς οικονομικούς δεσμούς με την Κίνα τα τελευταία χρόνια, κάτι που προκαλεί ανησυχία στην Ουάσινγκτον.

Ο πρώτος Λατίνος ΥΠΕΞ των ΗΠΑ και το διπλωματικό του αποτύπωμα

Το ταξίδι σηματοδοτεί ακόμη μία περιοδεία του πρώτου Λατίνου υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ. Ο Ρούμπιο είχε ήδη επισκεφθεί νωρίτερα φέτος χώρες της Κεντρικής Αμερικής και της Καραϊβικής, ενώ τον Μάρτιο πραγματοποίησε νέο γύρο επαφών στην Καραϊβική. Η επιμονή της Ουάσινγκτον να ενισχύσει τη διπλωματική της παρουσία στην περιοχή καταδεικνύει την πρόθεσή της να επαναφέρει τη Λατινική Αμερική στο επίκεντρο της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής.

