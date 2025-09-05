Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ «θα ανατινάξουν» ξένες εγκληματικές ομάδες αν χρειαστεί

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα «ανατινάξουν» ξένες εγκληματικές ομάδες εάν χρειαστεί, πιθανώς σε συνεργασία με άλλες χώρες.

Newsbomb

Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ «θα ανατινάξουν» ξένες εγκληματικές ομάδες αν χρειαστεί
O Aμερικανός ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο
AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τα σχόλια του Mάρκο Ρούμπιο βλέπουν το φως λίγες ημέρες αφότου οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επίθεση σε σκάφος στην Καραϊβική. Ο Λευκός Οίκος ανέφερε ότι σκότωσε 11 εμπόρους ναρκωτικών. «Θα μας βοηθήσουν να βρούμε αυτούς τους ανθρώπους και να τους ανατινάξουμε, αν αυτό χρειαστεί», δήλωσε ο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια επίσκεψης στον Ισημερινό.

Ανακοίνωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ θα χαρακτηρίσουν δύο από τις μεγαλύτερες εγκληματικές συμμορίες του Ισημερινού, τους Los Lobos και Los Choneros, ως ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις. Ερωτηθείς εάν οι λαθρέμποροι που προέρχονται από συμμάχους των ΗΠΑ, όπως το Μεξικό και ο Ισημερινός, θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν «μονομερή εκτέλεση» από τις αμερικανικές δυνάμεις, ο Ρούμπιο απάντησε ότι «συνεργατικές κυβερνήσεις» θα βοηθούσαν στον εντοπισμό των λαθρεμπόρων.

«Ο πρόεδρος έχει δηλώσει ότι θέλει να κηρύξει πόλεμο σε αυτές τις ομάδες επειδή μας κηρύσσουν πόλεμο εδώ και 30 χρόνια και κανείς δεν έχει απαντήσει. Αλλά δεν υπάρχει λόγος να το κάνουμε αυτό σε πολλές περιπτώσεις με τις φιλικές κυβερνήσεις, επειδή οι φιλικές κυβερνήσεις θα μας βοηθήσουν».

Οι κυβερνήσεις του Ισημερινού και του Μεξικού δεν έχουν δηλώσει ότι θα βοηθήσουν σε στρατιωτικές επιθέσεις. Μετά την επίθεση της Τρίτης στο πλοίο στη νότια Καραϊβική, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση στόχευε μέλη της βενεζολάνικης συμμορίας Tren de Aragua καθώς μετέφεραν παράνομα ναρκωτικά προς τις ΗΠΑ.

Νομικοί εμπειρογνώμονες δήλωσαν ότι η επίθεση μπορεί να παραβίασε τα διεθνή ανθρώπινα δικαιώματα και το ναυτικό δίκαιο. Αργά την Πέμπτη, το υπουργείο Άμυνας κατηγόρησε δύο στρατιωτικά αεροσκάφη της Βενεζουέλας ότι πέταξαν κοντά σε ένα αμερικανικό πλοίο σε μια «εξαιρετικά προκλητική κίνηση που αποσκοπούσε στην παρέμβαση στις επιχειρήσεις μας κατά των ναρκωτικών». Η Βενεζουέλα δεν έχει ακόμη απαντήσει στον ισχυρισμό.

Επίσης την Πέμπτη, ο Ρούμπιο ανακοίνωσε ότι η Ουάσινγκτον θα επενδύσει 13,5 εκατομμύρια δολάρια σε βοήθεια ασφαλείας και 6 εκατομμύρια δολάρια σε τεχνολογία μη επανδρωμένων αεροσκαφών για να βοηθήσει τον Ισημερινό να καταπολεμήσει τα ναρκωτικά.

Η βία στον Ισημερινό έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς οι εγκληματικές συμμορίες μάχονται για τον έλεγχο των επικερδών διαδρομών κοκαΐνης. Σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία, περίπου το 70% της παγκόσμιας κοκαΐνης περνάει πλέον μέσω του Ισημερινού σε διαμετακόμιση από γειτονικές χώρες παραγωγής, όπως η Κολομβία και το Περού, προς τις αγορές των ΗΠΑ, της Ευρώπης και της Ασίας.

Ο χαρακτηρισμός των δύο ομάδων ήταν επιθυμητός από τον πρόεδρο του Ισημερινού, Ντάνιελ Νομπόα, ο οποίος περιέγραψε την καταστολή των εγκληματικών συμμοριών ως «πόλεμο». Σε συνέντευξή του στο BBC νωρίτερα φέτος, είπε ότι θα «χαιρόταν» αν οι ΗΠΑ θεωρούσαν τους Los Lobos και Los Choneros ως τρομοκρατικές ομάδες, επειδή «αυτό είναι πραγματικά». Είπε επίσης ότι ήθελε οι αμερικανικοί και ευρωπαϊκοί στρατοί να συμμετάσχουν στον αγώνα του.

Ο Νομπόα προσπαθεί να αλλάξει το σύνταγμα του Ισημερινού για να επιτρέψει ξανά ξένες στρατιωτικές βάσεις στη χώρα - μετά το κλείσιμο της τελευταίας αμερικανικής βάσης το 2009. Ο χαρακτηρισμός σημαίνει ότι οι ΗΠΑ μπορούν να στοχεύσουν τα περιουσιακά στοιχεία και τις περιουσίες οποιουδήποτε σχετίζεται με τις ομάδες και να ανταλλάσσουν πληροφορίες με την κυβέρνηση του Ισημερινού χωρίς περιορισμούς, ώστε να μπορούν να αναλάβουν «δυνητικά θανατηφόρες» δράσεις.

Η αυξανόμενη βία των καρτέλ στον Ισημερινό έχει επίσης αποτελέσει κινητήρια δύναμη για τη μετανάστευση από τη χώρα της Νότιας Αμερικής προς τις ΗΠΑ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίνηση ματ Χαρδαλιά με την Παπασπύρου στη Δυτική Αττική

10:09ΚΟΣΜΟΣ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Σε VIP πάρτι με 500 καλεσμένους - Οι φωτογραφίες που εντυπωσίασαν

10:07ΚΟΣΜΟΣ

Απειλές Πούτιν: Οι ξένες στρατιωτικές δυνάμεις στην Ουκρανία θα αποτελούν νόμιμους στόχους - «Ζελένσκι, έλα στη Μόσχα και θα είσαι ασφαλής»

09:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το μέτρο - έκπληξη του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ - Ποιοι κερδίζουν από τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού

09:56ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε το trailer για τα «Ανεμοδαρμένα Ύψη» με την Μάργκοτ Ρόμπι και τον Τζέικομπ Ελόρντι - «Οι Πενήντα Αποχρώσεις του Γκρι βρήκαν άξιο ανταγωνιστή»

09:50ΚΟΣΜΟΣ

Αστεροειδής 2025 OL1 πλησιάζει τη Γη στις 30 Ιουλίου – Τι λέει η NASA για τον κίνδυνο

09:40ΚΟΣΜΟΣ

Σι Τζινπίνγκ: Θέλει να γίνει ο νέος Μάο της Κίνας - Τα στρατιωτικά «σόου», τα ραντεβού με τους ισχυρούς και η... μακροζωία

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Concept C εγκαινιάζει ένα νέο κεφάλαιο για την Audi

09:31ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 24χρονος σε τροχαίο στην Εγνατία Οδό

09:27ΚΟΣΜΟΣ

Το «ευχαριστώ» της Ιρίνα Σάικ στον Τζόρτζιο Αρμάνι: «Μου έμαθες κομψότητα και στυλ»

09:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καλοκαιρινές οι επόμενες ημέρες - Κίνδυνος τα μελτέμια

09:06ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι ένα από τα υπερ-ηφαίστεια τη Ευρώπης ξυπνά - Ο ρόλος της Τεχνητής Νοημοσύνης

09:04ΚΟΣΜΟΣ

Ηνωμένο Βασίλειο: 18χρονος έγινε ένας από τους νεότερους οδηγούς τρένων σε όλη την χώρα - «Πάντα έλεγα ότι όταν μεγαλώσω, θα γίνω μηχανοδηγός»

08:55ΕΛΛΑΔΑ

Ξάνθη: 30χρονος κρατούσε αιχμάλωτη 79χρονη Σουηδή για περίπου 40 ημέρες

08:51ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε κτήριο στο Μεταξουργείο - Απεγκλωβίστηκε ένα άτομο

08:51ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ «θα ανατινάξουν» ξένες εγκληματικές ομάδες αν χρειαστεί

08:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μέσος μισθός: Στα 1.500 ευρώ το 2026 αντί για το 2027

08:46ΜΠΑΣΚΕΤ

«Ναι, ρε τρέλα!» για την Εθνική Ελλάδας - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

08:43ΕΛΛΑΔΑ

Ράλλυ Ακρόπολις: Κλειστοί δρόμοι σήμερα στην Αθήνα - Ποιες ώρες υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

08:37LIFESTYLE

«Πάρτι με 70 Γυναίκες»: Η πιπεράτη εκδοχή του χωρισμού του Λαμίν Γιαμάλ και της Νίκι Νικόλ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
01:42ΥΓΕΙΑ

Ούτε τόνος, ούτε σολομός: Το ψάρι που μπαίνει σε κάθε ελληνικό σπίτι και είναι γεμάτο υδράργυρο

09:31ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 24χρονος σε τροχαίο στην Εγνατία Οδό

09:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το μέτρο - έκπληξη του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ - Ποιοι κερδίζουν από τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού

08:28ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Eurobasket 2025: «Η Ισπανία ζει τη Μαύρη Πέμπτη της» - Η FIBA αποθεώνει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

10:07ΚΟΣΜΟΣ

Απειλές Πούτιν: Οι ξένες στρατιωτικές δυνάμεις στην Ουκρανία θα αποτελούν νόμιμους στόχους - «Ζελένσκι, έλα στη Μόσχα και θα είσαι ασφαλής»

08:55ΕΛΛΑΔΑ

Ξάνθη: 30χρονος κρατούσε αιχμάλωτη 79χρονη Σουηδή για περίπου 40 ημέρες

08:14ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Στέλιος Καζαντζίδης: Ήταν όλοι εκεί - Έναρξη με Κλαυδία, συγκίνηση με το «Υπάρχω» από τον Χρήστο Μάστορα

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φθινόπωρο - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

06:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στο Νέο Κόσμο: Αντιμέτωποι με μακάβριες εικόνες οι αστυνομικοί – Τι εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ. για τις δύο σορούς

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Οι εποχές της Γης αλλάζουν – Και το διάστημα μόλις έδωσε την απόδειξη

17:56ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Ένταλμα σύλληψης για τον Αρχιμανδρίτη που παραχώρησε τα 175 στρέμματα της μονής

06:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ: «Κλείδωσαν» 7 μέτρα στο καλάθι Μητσοτάκη - Τι θα γίνει με τον ΕΝΦΙΑ

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Τζόρτζιο Αρμάνι: Τα σχέδια διαδοχής, η μόνη του λύπη και η επέτειος που δεν πρόλαβε

08:20ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κωνσταντινουπόλεως - Τρένο παρέσυρε πεζό

09:06ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι ένα από τα υπερ-ηφαίστεια τη Ευρώπης ξυπνά - Ο ρόλος της Τεχνητής Νοημοσύνης

10:09ΚΟΣΜΟΣ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Σε VIP πάρτι με 500 καλεσμένους - Οι φωτογραφίες που εντυπωσίασαν

08:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μέσος μισθός: Στα 1.500 ευρώ το 2026 αντί για το 2027

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποιοι και γιατί δεν θέλουν το καλώδιο; Γιατί η στάση της Κύπρου τινάζει στον αέρα τις διπλωματικές προσπάθειες της Αθήνας

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Λισαβόνα: «Κάποιος πρέπει να λογοδοτήσει για ό,τι συνέβη» - Aντιδράσεις για τους 16 νεκρούς στο τελεφερίκ Γκλόρια

08:10ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Αλλάζει η ώρα που σχολάνε οι μαθητές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ