Έκθεση: Η άνοδος της στάθμης των θαλασσών θα απειλήσει 1,5 εκατομμύριο Αυστραλούς έως το 2050

Ενάμιση εκατομμύριο Αυστραλοί που ζουν σε παράκτιες περιοχές κινδυνεύουν από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας έως το 2050, προειδοποιεί μια συντριπτική έκθεση για το κλίμα. Η πρώτη Εθνική Εκτίμηση Κλιματικού Κινδύνου της Αυστραλίας προέβλεψε συχνότερους και σοβαρότερους κλιματικούς κινδύνους, όπως πλημμύρες, κυκλώνες, καύσωνες, ξηρασίες και πυρκαγιές.

«Οι Αυστραλοί ζουν ήδη με τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής σήμερα», δήλωσε ο Υπουργός Κλιματικής Αλλαγής Κρις Μπόουεν, «αλλά είναι σαφές ότι κάθε βαθμός θέρμανσης που αποτρέπουμε τώρα θα βοηθήσει τις μελλοντικές γενιές να αποφύγουν τις χειρότερες επιπτώσεις τα επόμενα χρόνια».

Η έκθεση εξέτασε τρία σενάρια θέρμανσης του πλανήτη - πάνω από 1,5°C, πάνω από 2°C και πάνω από 3°C. Η Αυστραλία - ένας από τους μεγαλύτερους ρυπαντές ανά κάτοικο στον κόσμο - έχει ήδη φτάσει σε θέρμανση άνω του 1,5°C, αναφέρει η έκθεση, σημειώνοντας ότι στους 3°C, οι θάνατοι που σχετίζονται με τη θερμότητα στο Σίδνεϊ ενδέχεται να αυξηθούν κατά περισσότερο από 400% και σχεδόν να τριπλασιαστούν στη Μελβούρνη.

Η έκθεση 72 σελίδων - που δημοσιεύθηκε λίγες ημέρες πριν η κυβέρνηση ανακοινώσει τους στόχους μείωσης των εκπομπών για το 2035 -διαπίστωσε ότι καμία αυστραλιανή κοινότητα δεν θα είναι άτρωτη από τους κλιματικούς κινδύνους που θα είναι «αλυσιδωτοί, επιδεινούμενοι και ταυτόχρονοι».

Προειδοποίησε για περισσότερους θανάτους που σχετίζονται με τον καύσωνα, χειρότερη ποιότητα νερού λόγω σοβαρών πλημμυρών και πυρκαγιών, και μείωση των αξιών των ακινήτων κατά 406 δισεκατομμύρια δολάρια. Μέχρι το 2050, η έκθεση διαπίστωσε ότι ο αριθμός των παράκτιων κοινοτήτων που βρίσκονται σε «περιοχές υψηλού και πολύ υψηλού κινδύνου» στην Αυστραλία θα αυξηθεί και εάν τα επίπεδα του πληθυσμού παραμείνουν στα τρέχοντα επίπεδα, αυτό θα σημαίνει ότι περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι θα διατρέχουν κίνδυνο.

Οι περιοχές στη βόρεια Αυστραλία, μαζί με τις απομακρυσμένες κοινότητες και τα εξωτερικά προάστια των μεγάλων πόλεων, διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο, ανέφερε η έκθεση. «Αυτό θα ασκήσει πίεση στην υγεία, στις κρίσιμες υποδομές, στα φυσικά είδη και οικοσυστήματα, καθώς και στις πρωτογενείς βιομηχανίες», προειδοποίησε η έκθεση, ενώ παράλληλα θα δημιουργήσει πρόσθετες προκλήσεις για τους ανταποκριτές έκτακτης ανάγκης.

Η έκθεση διαπίστωσε επίσης ότι οι κοραλλιογενείς ύφαλοι όπως ο Μεγάλος Κοραλλιογενής Ύφαλος στο Κουίνσλαντ και ο Ύφαλος Νινγκαλού στη Δυτική Αυστραλία - και οι δύο έχουν ήδη πληγεί από ρεκόρ λεύκανσης - θα αντιμετωπίσουν υψηλότερους κινδύνους «λεύκανσης και απώλειας βιοποικιλότητας» λόγω των θερμότερων ωκεανών.

«Ένα πράγμα που είναι πολύ σαφές από αυτήν την αξιολόγηση του κλίματος είναι ότι διακυβεύονται πολλά για ολόκληρη τη χώρα μας», δήλωσε ο Μπόουεν. «Το κόστος της αδράνειας θα υπερτερεί πάντα του κόστους δράσης».

Σε απάντηση στην έκθεση, η κυβέρνηση δημοσίευσε ένα εθνικό σχέδιο προσαρμογής το οποίο περιέγραφε λεπτομερώς πώς οι ομοσπονδιακές, οι πολιτειακές και οι τοπικές κυβερνήσεις μπορούν να συνεργαστούν για την αντιμετώπιση των κλιματικών ζητημάτων, σύμφωνα με τον Μπόουεν.

Η Αυστραλία έχει δεσμευτεί να μειώσει τις εκπομπές κατά 43% έως το 2030, αλλά δέχεται επικρίσεις για τη συνεχιζόμενη μεγάλη εξάρτησή της από τα ορυκτά καύσιμα. Η διευθύνουσα σύμβουλος του Συμβουλίου για το Κλίμα, Amanda McKenzie, δήλωσε ότι τα ευρήματα της έκθεσης ήταν τρομακτικά και κάλεσε την κυβέρνηση να δεσμευτεί για υψηλότερες μειώσεις εκπομπών.

«Η Αυστραλία δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά έναν δειλό στόχο για το 2035, όταν τα δικά μας κυβερνητικά στοιχεία δείχνουν το καταστροφικό κόστος της αδράνειας», δήλωσε η επικεφαλής του μη κερδοσκοπικού οργανισμού. «Όσο περισσότερο καθυστερούμε τις βαθιές και διαρκείς μειώσεις στην κλιματική ρύπανση που χρειαζόμαστε, τόσο πιο δύσκολο γίνεται να προστατεύσουμε τις κοινότητες από τους κλιμακούμενους καύσωνες, τις πλημμύρες και τις πυρκαγιές».

